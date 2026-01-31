R o m a , 3 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " P a r e s i a a p p a r s o i l v o l t o d i M e l o n i i n u n a f f r e s c o . O k . Q u e l c h e m i p r e o c c u p a è c h e n e l f r a t t e m p o è s p a r i t o i l d e c r e t o b o l l e t t e a n n u n c i a t o o g n i m e s e d a l G o v e r n o c o m e i m m i n e n t e . C h i l ' h a v i s t o ? N e g o z i , b a r , r i s t o r a n t i , i m p r e s e d e l t e r z i a r i o s e c o n d o C o n f c o m m e r c i o h a n n o a c h e f a r e c o n a u m e n t i d e l 7 0 % d e l g a s e d e l 2 8 , 8 % d e l l ' e l e t t r i c i t à r i s p e t t o a l 2 0 1 9 . H a n n o d e t t o " n o " a t u t t e l e n o s t r e p r o p o s t e , m a n o n m e t t o n o n u l l a s u l t a v o l o : i n P a r l a m e n t o a r r i v a n o s o l o p r o g r a m m i d i R i a r m o " . L o s c r i v e G i u s e p p e C o n t e s u i s o c i a l .