R o m a , 2 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - O l t r e a l d e c r e t o l e g g e p e r i l v o t o i n d u e g i o r n i p e r i l r e f e r e n d u m s u l l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e d e l l a g i u s t i z i a , l ' o r d i n e d e l g i o r n o d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i c o n v o c a t o p e r l e 1 5 . 3 0 p r e v e d e : s c h e m a d i d i s e g n o d i l e g g e , d e l e g a a l G o v e r n o i n m a t e r i a d i p o l i t i c h e p e r i g i o v a n i e S e r v i z i o c i v i l e u n i v e r s a l e ; s c h e m a d i d i s e g n o d i l e g g e , R i o r d i n o d e l l a l e g g e 2 8 g e n n a i o 1 9 9 4 , n . 8 4 i n m a t e r i a d i g o v e r n a n c e p o r t u a l e e r i l a n c i o d e g l i i n v e s t i m e n t i i n i n f r a s t r u t t u r e s t r a t e g i c h e d i t r a s p o r t o m a r i t t i m o d i i n t e r e s s e g e n e r a l e ( e s a m e p r e l i m i n a r e ) ; s c h e m a d i d e c r e t o l e g i s l a t i v o , T e s t o u n i c o d e l l e d i s p o s i z i o n i l e g i s l a t i v e i n m a t e r i a d i i m p o s t a s u l v a l o r e a g g i u n t o ( e s a m e d e f i n i t i v o ) ; s c h e m a d i d e c r e t o l e g i s l a t i v o , C o m p l e t o a d e g u a m e n t o d e l l a n o r m a t i v a n a z i o n a l e a l l e d i s p o s i z i o n i d e l r e g o l a m e n t o U e 2 0 2 3 / 1 5 4 3 d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o e d e l C o n s i g l i o , d e l 1 2 l u g l i o 2 0 2 3 , r e l a t i v o a g l i o r d i n i e u r o p e i d i p r o d u z i o n e e a g l i o r d i n i e u r o p e i d i c o n s e r v a z i o n e d i p r o v e e l e t t r o n i c h e n e i p r o c e d i m e n t i p e n a l i e p e r l ’ e s e c u z i o n e d i p e n e d e t e n t i v e a s e g u i t o d i p r o c e d i m e n t i p e n a l i ( e s a m e d e f i n i t i v o ) ; A d e g u a m e n t o d e l l a n o r m a t i v a n a z i o n a l e a l l e d i s p o s i z i o n i d e l r e g o l a m e n t o U e 2 0 2 3 / 9 8 8 d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o e d e l C o n s i g l i o d e l 1 0 m a g g i o 2 0 2 3 , s u l l a s i c u r e z z a g e n e r a l e d e i p r o d o t t i , c h e a b r o g a l a d i r e t t i v a 2 0 0 1 / 9 5 / C E d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o e d e l C o n s i g l i o e l a d i r e t t i v a 8 5 / 3 5 7 / C E E d e l C o n s i g l i o ( e s a m e p r e l i m i n a r e ) ; s c h e m a d i d e c r e t o l e g i s l a t i v o , R e c e p i m e n t o d e l l a d i r e t t i v a ( U e ) 2 0 2 3 / 2 2 2 5 d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o e d e l C o n s i g l i o , d e l 1 8 o t t o b r e 2 0 2 3 , r e l a t i v a a i c o n t r a t t i d i c r e d i t o a i c o n s u m a t o r i e c h e a b r o g a l a d i r e t t i v a 2 0 0 8 / 4 8 / C E ( e s a m e d e f i n i t i v o ) ; R e c e p i m e n t o d e l l a d i r e t t i v a U e 2 0 2 4 / 1 7 1 1 d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o e d e l C o n s i g l i o , d e l 1 3 g i u g n o 2 0 2 4 , c h e m o d i f i c a l e d i r e t t i v e U e 2 0 1 8 / 2 0 0 1 e U e 2 0 1 9 / 9 4 4 p e r q u a n t o r i g u a r d a i l m i g l i o r a m e n t o d e l l ’ a s s e t t o d e l m e r c a t o d e l l ’ e n e r g i a e l e t t r i c a d e l l ’ U n i o n e ( e s a m e d e f i t i v o ) ; R e c e p i m e n t o d e l l a D i r e t t i v a U e 2 0 2 4 / 8 8 4 d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o e d e l C o n s i g l i o , d e l 1 3 m a r z o 2 0 2 4 , c h e m o d i f i c a l a D i r e t t i v a 2 0 1 2 / 1 9 / U e s u i r i f i u t i d i a p p a r e c c h i a t u r e e l e t t r i c h e e d e l e t t r o n i c h e – R a e e ( e s a m e d e f i n i t i v o ) ; s c h e m a d i d e c r e t o l e g i s l a t i v o , A d e g u a m e n t o d e l l a n o r m a t i v a n a z i o n a l e a l l e d i s p o s i z i o n i d e l r e g o l a m e n t o U e 2 0 2 4 / 1 9 9 1 d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o e d e l C o n s i g l i o , d e l 2 4 g i u g n o 2 0 2 4 , s u l r i p r i s t i n o d e l l a n a t u r a e c h e m o d i f i c a i l r e g o l a m e n t o U e 2 0 2 2 / 8 6 9 ( e s a m e p r e l i m i n a r e ) ; R e c e p i m e n t o d e l l a d i r e t t i v a U e 2 0 2 3 / 2 6 6 8 d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o e d e l C o n s i g l i o , d e l 2 2 n o v e m b r e 2 0 2 3 , c h e m o d i f i c a l a d i r e t t i v a 2 0 0 9 / 1 4 8 / C E s u l l a p r o t e z i o n e d e i l a v o r a t o r i c o n t r o i r i s c h i c o n n e s s i c o n u n ’ e s p o s i z i o n e a l l ’ a m i a n t o d u r a n t e i l l a v o r o ( e s a m e d e f i n i t i v o ) ; D i s p o s i z i o n i i n t e g r a t i v e e c o r r e t t i v e a l d e c r e t o l e g i s l a t i v o 2 3 d i c e m b r e 2 0 2 2 , n . 2 0 0 , r e c a n t e r i o r d i n o d e l l a d i s c i p l i n a d e g l i I s t i t u t i d i r i c o v e r o e c u r a a c a r a t t e r e s c i e n t i f i c o , a i s e n s i d e l l ’ a r t i c o l o 1 , c o m m a 4 , d e l l a l e g g e 3 a g o s t o 2 0 2 2 , n . 1 2 9 ( e s a m e p r e l i m i n a r e ) ; s c h e m a d i d e c r e t o d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , R e g o l a m e n t o c o n c e r n e n t e m o d i f i c h e a l d e c r e t o d e l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i 3 0 o t t o b r e 2 0 2 3 , n . 1 9 5 , r e c a n t e r e g o l a m e n t o d i o r g a n i z z a z i o n e d e g l i u f f i c i d i d i r e t t a c o l l a b o r a z i o n e d e l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e e d e l l ’ O r g a n i s m o i n d i p e n d e n t e d i v a l u t a z i o n e d e l l a p e r f o r m a n c e ( e s a m e d e f i n i t i v o ) . A l l ' o r d i n e d e l g i o r n o a n c h e l e g g i r e g i o n a l i e v a r i e e d e v e n t u a l i .