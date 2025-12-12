R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ M e n t r e s i d i s c u t e d i u n a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e d a n n o s a e c o s t o s a , c h e n o n r i s o l v e r à n e s s u n o d e i p r o b l e m i d e l l a g i u s t i z i a , l a C o r t e E u r o p e a d e i D i r i t t i d e l l ' U o m o c o n d a n n a l ' I t a l i a p e r i l r i t a r d o ( f i n o a 4 a n n i ! ) c o n i l q u a l e l o S t a t o p a g a g l i a v v o c a t i p e r i l l a v o r o s v o l t o c o m e d i f e n s o r i d i p e r s o n e n o n a b b i e n t i , a m m e s s e a l p a t r o c i n i o a s p e s e d e l l o S t a t o , n e i p r o c e d i m e n t i p e n a l i e c i v i l i " . C o s ì l a d e p u t a t a e r e s p o n s a b i l e G i u s t i z i a P d D e b o r a S e r r a c c h i a n i . " L a C o r t e r i c o n o s c e c h e i r i t a r d i s o n o d o v u t i a f a t t o r i o r g a n i z z a t i v i , l e g a t i a l l e c a n c e l l e r i e e a l l e g r a v i s s i m e c a r e n z e d e l p e r s o n a l e a m m i n i s t r a t i v o , e a l l a m a n c a n z a d i f o n d i . I l p r o b l e m a è i n d u b b i a m e n t e s t r u t t u r a l e , m a q u a n d o è s t a t o c h i e s t o a l l ’ I t a l i a d i f o r n i r e i d a t i s t a t i s t i c i a g g i o r n a t i , c h e c o n s e n t i r e b b e r o d i v a l u t a r n e l ’ e f f e t t i v a d i m e n s i o n e , i l G o v e r n o n o n l i h a f o r n i t i . S u q u e s t o p r e s e n t e r e m o u n ’ i n t e r r o g a z i o n e c h i e d e n d o s p i e g a z i o n i a l m i n i s t r o N o r d i o . È p r e v e d i b i l e c h e d o p o q u e s t a s e n t e n z a m o l t i a v v o c a t i r i c o r r e r a n n o a l l a C e d u c o n a g g r a v i o p e r i c o n t r i b u e n t i c h e p a g h e r a n n o i c o s t i d e l l e c o n d a n n e a c a r i c o d e l l o S t a t o . M a q u e s t o n o n i n t e r e s s a a l m i n i s t r o N o r d i o e a l l a p r e s i d e n t e M e l o n i i n t e r e s s a t i s o l o a s m a n t e l l a r e l a C o s t i t u z i o n e ” .