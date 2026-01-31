R o m a , 3 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I d a t i c h e e m e r g o n o d a l l e i n a u g u r a z i o n i d e l l ' a n n o g i u d i z i a r i o d i o g g i , c o n f e r m a n o c r i t i c i t à n o t e v o l i i n t u t t a I t a l i a . O v u n q u e v e n g o n o s e g n a l a t e c a r e n z e n e g l i o r g a n i c i d i m a g i s t r a t i e p e r s o n a l e a m m i n i s t r a t i v o , i l p e r s i s t e n t e m a l f u n z i o n a m e n t o d e l l ' a p p p e r i l p r o c e s s o t e l e m a t i c o p e n a l e e l a d r a m m a t i c a s i t u a z i o n e d e l l e c a r c e r i " . L o d i c h i a r a l a v i c e p r e s i d e n t e d e m d e l S e n a t o , A n n a R o s s o m a n d o , p r e s e n t e a l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' a n n o g i u d i z i a r i o a T o r i n o . " N e l d i s t r e t t o d e l l a C o r t e d ' A p p e l l o d i T o r i n o , a d e s e m p i o , s t r u t t u r e e d i l i z i e i n a d e g u a t e p e r l e d i m e n s i o n i d e l l e a u l e p e r p r o c e s s i m o l t o i m p o r t a n t i c o m e q u e l l o s u l l ' i n f o r t u n i o m o r t a l e a l l a s t a z i o n e d i B r a n d i z z o , o l t r e a u n a s c o p e r t u r a m a c r o s c o p i c a d e l l ' o r g a n i c o d e i g i u d i c i d i p a c e . I n t u t t o q u e s t o i l m i n i s t r o N o r d i o r i v e n d i c a c o n o r g o g l i o u n a r i f o r m a c h e n o n s i o c c u p a , c o m e i l m i n i s t r o s t e s s o h a a m m e s s o , d e l f u n z i o n a m e n t o d e l s e r v i z i o g i u s t i z i a m a d e l l a ' n e c e s s i t à d i u n r i e q u i l i b r i o t r a p o t e r i , t r a q u e l l o g i u d i z i a r i o e q u e l l o l e g i s l a t i v o ' " . " Q u e l l o c h e s i e v i n c e è c h e a f r o n t e d e i r e a l i t e m i d e l l a g i u s t i z i a , s i è s c e l t o d i s g r e t o l a r e i l C m s , i n d e b o l e n d o l ' a u t o n o m i a e l ' i n d i p e n d e n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a a t t r a v e r s o l a m o d i f i c a d i p u n t i s o s t a n z i a l i d e l l a C o s t i t u z i o n e " .