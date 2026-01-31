M i l a n o , 3 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - U n a c a r e n z a d i o r g a n i c o " g r a v i s s i m a " - c h e s i r i p e r c u o t e i n u n a u m e n t o d e l l e p r o c e s s i n o n c o n c l u s i d e l 1 5 , 8 2 % c o n p e r c e n t u a l i d e l + 2 2 , 3 3 % a M i l a n o e u n i n c r e m e n t o d i r i c h i e s t e d i a r c h i v i a z i o n e p e r p r e s c r i z i o n i d i c i r c a i l 1 0 % n e l D i s t r e t t o g i u d i z i a r i o - e c o n c a r i c h i d i l a v o r o p e r i m a g i s t r a t i , n e l c o n f r o n t o c o n l ’ E u r o p a , i m p i e t o s i a c a u s a d i u n a p o l i t i c a c h e c o n t i n u a a d a u m e n t a r e i r e a t i . E ' i l q u a d r o d e l l a g i u s t i z i a c h e l a p r o c u r a t r i c e g e n e r a l e d i M i l a n o F r a n c e s c a N a n n i t r a t t e g g i a i n o c c a s i o n e d e l l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l ' a n n o g i u d i z i a r i o c h e v e d e p r e s e n t e a n c h e i l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a C a r l o N o r d i o . L a p r o c u r a t r i c e g e n e r a l e c h e c i t a a l c u n e d e l l e p r i n c i p a l i i n c h i e s t e - d a l l ’ i n d a g i n e s u l l e t i f o s e r i e a l l ’ i n c h i e s t a E q u a l i z e , d a l c o n t r a s t o d e i f e n o m e n i d i c a p o r a l a t o n e l l a m o d a a l l a l o t t a c o n t r o l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a - o f f r e u n c o n f r o n t o c h e s u p e r a i c o n f i n i . " O g n i 1 0 0 . 0 0 0 a b i t a n t i s o n o p r e s e n t i i n m e d i a a l i v e l l o e u r o p e o 1 1 , 2 p u b b l i c i m i n i s t e r i , i n I t a l i a i p m s o n o 3 , 8 ; g l i a v v o c a t i , s e m p r e o g n i 1 0 0 . 0 0 0 a b i t a n t i , a l i v e l l o e u r o p e o s o n o 1 5 5 , 5 , i n I t a l i a 3 9 8 , 7 . I n E u r o p a l a c a u s e a s s e g n a t e a n n u a l m e n t e a l s i n g o l o p u b b l i c o m i n i s t e r o s o n o i n m e d i a 2 0 4 s e c o n d o i l r i l e v a m e n t o d e l 2 0 2 2 , f i n o a d u n m a s s i m o d i 2 6 6 i n e p o c a p r e - C o v i d s e m p r e s u s i n g o l o m a g i s t r a t o i n q u i r e n t e ; i n I t a l i a l a p e r c e n t u a l e m e d i a d i n u o v e c a u s e a s s e g n a t e a l s i n g o l o p u b b l i c o m i n i s t e r o è s t a t a d i 1 . 1 9 2 n e l 2 0 2 2 ; i n L o m b a r d i a b e n q u a t t r o P r o c u r e h a n n o s u p e r a t o l a s o g l i a d e l l e m i l l e c a u s e s o p r a v v e n u t e p e r o g n i s o s t i t u t o p r o c u r a t o r e c a l c o l a n d o l e p r e s e n z e a l 3 0 g i u g n o 2 0 2 5 , e d i q u e s t e l a P r o c u r a d i B u s t o A r s i z i o s i m a n t i e n e o l t r e l e m i l l e c a u s e p r o c a p i t e " s p i e g a . " D a n o i l e i m p u g n a z i o n i d i l e g i t t i m i t à , s o n o o l t r e t r e v o l t e q u e l l e m e d i e e u r o p e e s u u n c a m p i o n e d i 1 0 0 a b i t a n t i " p r e c i s a . " N u m e r i , i n c o m p a t i b i l i c o n q u a l s i a s i i p o t e s i d i r i o r g a n i z z a z i o n e d e l s i s t e m a , d e r i v a n t i p r i n c i p a l m e n t e d a p r e c i s e s c e l t e d i p o l i t i c a c r i m i n a l e ” e " c o n u n a t e n d e n z a s e m p r e p i ù m a r c a t a a l l ' u t i l i z z o d e l l a l e g i s l a z i o n e p e n a l e c o m e s t r u m e n t o d i g o v e r n o d i f e n o m e n i s o c i a l i e t e r o g e n e i " e v i d e n z i a l a P g N a n n i . " N o n p o s s o n o e s s e r e s o t t o v a l u t a t i i r i s c h i d i t a l i i n t e r v e n t i : è a m p i a m e n t e r i c o n o s c i u t o d a l l a l e t t e r a t u r a s c i e n t i f i c a c h e n é l ' i n a s p r i m e n t o d e l l e p e n e n é l ' a m p l i a m e n t o d e l l e f a t t i s p e c i e i n c r i m i n a t r i c i p r o d u c o n o e f f e t t i s i g n i f i c a t i v i i n t e r m i n i d i d e t e r r e n z a . I n o l t r e n e p u ò d e r i v a r e u n ' e s p a n s i o n e p r o g r e s s i v a e s p e s s o d i s o r d i n a t a d e l l ' a m b i t o p e n a l i s t i c o c o n g r a v i p r o b l e m i i n t e r p r e t a t i v i e d i d i r i t t o i n t e r t e m p o r a l e c h e i n f l u i s c o n o a s s a i n e g a t i v a m e n t e s u l l a r a z i o n a l i t à c o m p l e s s i v a d e l s i s t e m a " c o n c l u d e .