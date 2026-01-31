M i l a n o , 3 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L ' a s s o c i a z i o n e m a g i s t r a t i s i e d e i n q u e s t ' a u l a o g g i c o n l a c o n s a p e v o l e z z a d i c h i v i v e q u o t i d i a n a m e n t e i l p a r a d o s s o d i u n a g i u r i s d i z i o n e c h e n o n o s t a n t e r i t m i d i p r o d u t t i v i t à t r a i p i ù a l t i i n E u r o p a f a t i c a a r i s p o n d e r e a l l a d o m a n d a d i p i ù d i f f i c i l e d e l P a e s e . S c e g l i a m o d i n o n s o f f e r m a r c i o g g i s u i t e m i d e l l a r i f o r m a p e r r i b a d i r e c h e l a p r i o r i t à a s s o l u t a d e v e r e s t a r e l a r i s o l u z i o n e d e l l e c r i t i c i t à o r g a n i z z a t i v e c h e p a r a l i z z a n o q u o t i d i a n a m e n t e i t r i b u n a l i . N o i n o n s i a m o q u i o g g i n é m a i p e r f a r e p o l i t i c a e m e n o c h e m a i p o l i t i c a o p p o s i t i v a " . L o a f f e r m a C e s a r e P a r o d i p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e m a g i s t r a t i n e l s u o i n t e r v e n t o a l l a c e r i m o n i a d i i n a u g u r a z i o n e d e l l ' a n n o g i u d i z i a r i o i n c o r s o a M i l a n o .