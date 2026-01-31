( A d n k r o n o s ) - T u t t i i c r i t e r i d e l s o r t e g g i o , s p i e g a i l m i n i s t r o N o r d i o , " s o n o i n f i e r i : s u q u e l l i u n d i a l o g o p u ò e s s e r e t r o v a t o . L a s t e s s a p o s s i b i l i t à d i r i c o r r e r e p e r C a s s a z i o n e c o n t r o l a d e c i s i o n e d e l l ' A l t a C o r t e d i s c i p l i n a r e p u ò e s s e r e o g g e t t o d i d i s c u s s i o n e . N o n è v e r o c o m e h a n n o d e t t o a l c u n i c h e s i a p r e c l u s o i l r i c o r s o p e r C a s s a z i o n e , l ' a r t i c o l o c h e i s t i t u i s c e l ' a l t a C o r t e d i s c i p l i n a r e d i c e c h e i n s e c o n d a i s t a n z a s i p u ò a n d a r e d a v a n t i a l p l e n u m , m a n o n d i c e a f f a t t o c h e s i a e s c l u s o l ' a r t i c o l o 1 1 1 d e l l a C o s t i t u z i o n e " . I l G u a r d a s i g i l l i a l l ' i n i z i o e a l l a f i n e d e l s u o i n t e r v e n t o r i m a r c a l ' i m p o r t a n z a d e l c o n f r o n t o . " A b b i a m o a v u t o l a p o s s i b i l i t à d i i n i z i a r e u n d i a l o g o , s i a p u r e d a p o s i z i o n i s p e s s o m o l t o d i v e r s e , c h e d o v r e b b e c o n t i n u a r e f i n o a l m o m e n t o d e l r e f e r e n d u m ; c i o è u n d i a l o g o p a c a t o , r a z i o n a l e , f o n d a t o s u l l e a r g o m e n t a z i o n i g i u r i d i c h e , c o s t i t u z i o n a l i , p o l i t i c h e s e v o g l i a m o , m a n o n s u e m o t i v i t à s f r e n a t e c h e p o s s o n o p o r t a r e a n c h e a d a t t e g g i a m e n t i e a f f e r m a z i o n i i m p r o p r i " c o n c l u d e N o r d i o .