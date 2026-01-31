M i l a n o , 3 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N e s s u n o h a m a i p r e t e s o c h e q u e s t a r i f o r m a p o t e s s e i n c i d e r e s u l l ' e f f i c i e n z a e s u l l a r a p i d i t à d e i p r o c e s s i . i n c i d e s u a l t r e c o s e , n o n s u q u e s t o . N o i a b b i a m o f a t t o m o l t o e s t i a m o f a c e n d o m o l t o " . E ' u n o d e i p a s s a g g i d e l l ' i n t e r v e n t o d e l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a C a r l o N o r d i o i n o c c a s i o n e d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' a n n o g i u d i z i a r i o i n c o r s o a M i l a n o . A l l a d o m a n d a d e l p r e s i d e n t e d e l l a C o r t e d ' A p p e l l o d i M i l a n o G i u s e p p e O n d e i s e l a r i f o r m a i n c i d e r à s u l l a m a l a g i u s t i z i a , N o r d i o r e p l i c a : " i o n o n s o c o s a s i i n t e n d a p e r m a l a g i u s t i z i a . L a m a l a g i u s t i z i a q u a l c h e v o l t a d i p e n d e d a l l e l e g g i , q u a l c h e v o l t a d i p e n d e d a l l a f a l l i b i l i t à d e l l a m e n t e u m a n a , n o n s o d i r l e s e q u e s t a r i f o r m a i n c i d e r à o m e n o s u l l a m a l a g i u s t i z i a " a g g i u n g e . " I o m i s e n t o a n c o r a a p p a r t e n e n t e a l l a m a g i s t r a t u r a , h o v i s t o c h e l a m a g i s t r a t u r a n e l l a s u a s t r a g r a n d i s s i m a m a g g i o r a n z a a g i s c e c o n l i b e r t à , c o n i n d i p e n d e n z a , c o n a u t o n o m i a d i g i u d i z i o e c o n a d e g u a t i s s i m a p r e p a r a z i o n e c u l t u r a l e e t e c n i c a . Q u i n d i s o s p e n d o i l g i u d i z i o s u q u e s t o " c o n c l u d e N o r d i o .