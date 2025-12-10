R o m a , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - N a c e i l c o m i t a t o p e r i l S ì a l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a i n t i t o l a t o d a G i u l i a n o V a s s a l l i e p r o m o s s o d a e s p o n e n t i d i a r e a s o c i a l i s t a t r a c u i G e n n a r o A c q u a v i v a , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e S o c i a l i s m o , C l a u d i o M a r t e l l i , B o b o C r a x i . " I l n o s t r o a p p e l l o a v o t a r e S I a l r e f e r e n d u m c o n f e r m a t i v o d e l l a L e g g e C o s t i t u z i o n a l e r e c a n t e " N o r m e i n m a t e r i a d i o r d i n a m e n t o g i u d i z i a r i o e d i i s t i t u z i o n e d e l l a C o r t e d i s c i p l i n a r e ” , m e g l i o n o t a c o m e “ R i f o r m a d e l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e d e i m a g i s t r a t i ” , s e g n a u n m o m e n t o i m p o r t a n t e p e r l ’ a f f e r m a z i o n e d i u n p r i n c i p i o d i l e g a l i t à e d i e q u i l i b r i o d e i p o t e r i e d e l l o S t a t o d i d i r i t t o . c h e s i m u o v e i n c o n t i n u i t à c o n l ' i d e a l e d i u n a g i u s t i z i a g i u s t a . U n a v o l o n t à r i f o r m a t r i c e c h e h a s e g n a t o p r o f o n d a m e n t e l a g i u s t i z i a i t a l i a n a , o p p o n e n d o s i a l l ' e c c e s s o d i p o t e r e p u n i t i v o e p r o m u o v e n d o u n a c u l t u r a d e i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i d e l l ' u o m o " , s i l e g g e n e l l ' a p p e l l o d e l c o m i t a t o V a s s a l l i . T r a i f i r m a t a r i G i u s e p p e C a l d e r i s i , G i u l i a n o C a z z o l a , M a u r o D e l B u e , P a r i s D e l l ' U n t o , D o n a t o R o b i l o t t a , C l a u d i o S i g n o r i l e .