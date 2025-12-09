R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ i m p e g n o d e l l ’ A s s o c i a z i o n e L i b e r t à E g u a l e , g i à i n i z i a t o s o p r a t t u t t o c o n l ’ o t t i m o v a d e m e c u m p e r i l S ì d e l p r o f e s s o r C a r l o F u s a r o , p r o s e g u i r à n e l l e s e t t i m a n e c h e v a n n o d a q u i a l r e f e r e n d u m s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e p e r f a r e m e r g e r e t u t t e q u e l l e c o m p o n e n t i d e l l a s i n i s t r a c h e s o s t e n g o n o d a s e m p r e q u e s t a l i n e a , i n c o e r e n z a c o l n u o v o C o d i c e d i G i u l i a n o V a s s a l l i ” . L o d i c h i a r a E r i c o M o r a n d o , P r e s i d e n t e d i L i b e r t à E g u a l e . “ I n p a r t i c o l a r e i l 1 2 g e n n a i o c i t r o v e r e m o a F i r e n z e c o n A n n a B u c c i a r e l l i , S t e f a n o C e c c a n t i , A n n a P a o l a C o n c i a , C a r l o F u s a r o , C l a u d i a M a n c i n a , G i o v a n n i P e l l e g r i n o , C l a u d i o P e t r u c c i o l i , C e s a r e S a l v i d i a l o g h e r a n n o c o n n o i E n r i c o C o s t a e i l P r e s i d e n t e d e l l ’ U n i o n e d e l l e C a m e r e P e n a l i F r a n c e s c o P e t r e l l i ” .