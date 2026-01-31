M i l a n o , 3 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a C a r l o N o r d i o h a s c e l t o i l P a l a z z o d i g i u s t i z i a d i M i l a n o p e r a s s i s t e r e a l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' A n n o g i u d i z i a r i o , u n a c e r i m o n i a s e g n a t a q u e s t ' a n n o d a l l a n o v i t à d e l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a e d a l d i b a t t i t o i n t o r n o a l r e f e r e n d u m p r e v i s t o a f i n e m a r z o . O l t r e a l G u a r d a s i g i l l i s o n o p r e s e n t i a n c h e i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o I g n a z i o L a R u s s a , i l s i n d a c o d i M i l a n o G i u s e p p e S a l a , e a l t e c a r i c h e c i v i l i e m i l i t a r i . A p r e n d e r e p e r p r i m o l a p a r o l a s a r à i l p r e s i d e n t e d e l l a C o r t e d ' A p p e l l o d i M i l a n o G i u s e p p e O n d e i , s e g u i r a n n o q u i n d i g l i i n t e r v e n t i d e l c o n s i g l i e r e d e l C s m E n r i c o A i m i , d e l m i n i s t r o N o r d i o , d e l l a p r o c u r a t r i c e g e n e r a l e F r a n c e s c a N a n n i e d e l p r e s i d e n t e d e l l ' O r d i n e d e g l i a v v o c a t i d i M i l a n o A n t o n i n o L a L u m i a . D a l l ' A u l a m a g n a i n t e r v e r r a n n o , t r a g l i a l t r i , a n c h e C e s a r e P a r o d i p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e m a g i s t r a t i , i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a P e n a l e d i M i l a n o a v v o c a t o F e d e r i c o P a p a , u n r a p p r e s e n t a n t e d e l l a m a g i s t r a t u r a o n o r a r i a e u n o d e i d i r i g e n t i e d e l p e r s o n a l e a m m i n i s t r a t i v o .