M i l a n o , 3 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " P u r t r o p p o i l c l i m a c h e s e g n a q u e s t o p e r i o d o è i m p r o n t a t o a d a c c e s a c o n f l i t t u a l i t à : p e n s o s o p r a t t u t t o a i d i b a t t i t i i n c o r s o s u l l a r e c e n t e r i f o r m a d e l l ' o r d i n a m e n t o g i u d i z i a r i o - d e f i n i t a p i ù c o m u n e m e n t e d e l l a G i u s t i z i a e d e l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e - e a l p r o s s i m o r e f e r e n d u m " . E ' u n o d e i p a s s a g g i d e l p r e s i d e n t e d e l l a C o r t e d ' A p p e l l o d i M i l a n o G i u s e p p e O n d e i i n o c c a s i o n e d e l l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l ' a n n o g i u d i z i a r i o c h e s i t i e n e a l l a p r e s e n z a a n c h e d e l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a C a r l o N o r d i o . " N o n c o m p e t e a q u e s t o p r e s i d e n t e , i n q u e s t a s e d e , a l c u n a v a l u t a z i o n e d i n a t u r a p o l i t i c a o l a t a m e n t e p o l i t i c a e m e n e g u a r d e r ò b e n e d a l l ' e s p r i m e r l a " s o t t o l i n e a , i n t e r v e n e n d o p e r ò s u a l c u n i a s p e t t i t e c n i c i . " L a p r i m a d o m a n d a c h e d o b b i a m o p o r c i è q u e l l a s e l a r i f o r m a i n c i d e r à s u l m i g l i o r a m e n t o d e i t e m p i d e l l a g i u s t i z i a . L a r i s p o s t a t e c n i c a q u i è n e t t a e d i f f i c i l m e n t e s m e n t i b i l e : q u e s t a r i f o r m a n o n i n c i d e r à i n a l c u n m o d o s u i t e m p i d e l l a g i u s t i z i a , c h e n e l n o s t r o D i s t r e t t o p e r f o r t u n a s o n o s o p p o r t a b i l i , m a c h e , a l i v e l l o n a z i o n a l e , s o n o i n s o p p o r t a b i l m e n t e l u n g h i " a g g i u n g e . " L a s e c o n d a d o m a n d a è s e c o n l a r i f o r m a s i p o t r à f i n a l m e n t e r e n d e r e l a g i u s t i z i a p i ù e f f i c i e n t e c o l m a n d o i g r a v i s s i m i v u o t i d i o r g a n i c o c h e a f f l i g g o n o i l p e r s o n a l e a m m i n i s t r a t i v o e a n c o r a u n a v o l t a l a r i s p o s t a è n e g a t i v a . Q u e s t a n o n e u n ' o p i n i o n e , m a u n f a t t o . S i c o n t i n u e r à a l a v o r a r e c o n c a r e n z e d i o r g a n i c o c h e g l o b a l m e n t e s f i o r a n o n e l D i s t r e t t o d i M i l a n o i l 4 0 % e c h e o g n i g i o r n o r i u s c i a m o a f r o n t e g g i a r e s o l o g r a z i e a l l o s p i r i t o d i s a c r i f i c i o c h e a l b e r g a n e i t a n t o v i t u p e r a t i d i p e n d e n t i p u b b l i c i . S i c o n t i n u e r à a l a v o r a r e c o n c a r e n z a d i m e z z i i n f o r m a t i c i , i n u n c o n t e s t o c h e h a l ' a m b i z i o n e d i i n f o r m a t i z z a r s i e d i g i t a l i z z a r e i p r o c e s s i i n u n a l o g i c a , p e r ò , p e r d e n t e d e l v o r r e i m a n o n p o s s o ' " a g g i u n g e i l p r e s i d e n t e d e l l a C o r t e d ' A p p e l l o . L a t e r z a d o m a n d a è s e l a r i f o r m a p e r m e t t e r à d i e v i t a r e i c a s i d i m a l a g i u s t i z i a , c h e " p e r f o r t u n a s o n o s t a t i s t i c a m e n t e a s s a i c o n t e n u t i r i s p e t t o a l v o l u m e d i l a v o r o c h e s v o l g e q u o t i d i a n a m e n t e l a m a g i s t r a t u r a . E ’ a g e v o l e r i l e v a r e c h e l a r i f o r m a n o n a v r à a l c u n a i n c i d e n z a d i r e t t a e d i m m e d i a t a s u t a l e p a t o l o g i c o s v o l g i m e n t o d e l l ' a t t i v i t à g i u d i z i a r i a . L ' o b i e t t i v o è a r r i v a r e a d a z z e r a r e t a l i s i t u a z i o n i e p e r r a g g i u n g e r l o s e r v e s o l o u n a c o s a : l a v o r a r e t u t t i i n s i e m e c o n s e r i e t à , e q u i l i b r i o e g r a n d e c a p a c i t à p r o f e s s i o n a l e " c o n c l u d e O n d e i .