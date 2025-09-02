P a r i g i , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A l l a h u A k b a r " ( A l l a h è g r a n d e ) : s o n o q u e s t e l e u l t i m e p a r o l e c h e l ' a g g r e s s o r e d i M a r s i g l i a - r i p r e s o i n u n v i d e o c h e c i r c o l a s u i s o c i a l - h a p r o n u n c i a t o p r i m a d i e s s e r e f r e d d a t o d a l l e f o r z e d i s i c u r e z z a f r a n c e s i , c h e f i n o a u n m o m e n t o p r i m a d i s p a r a r g l i g l i a v e v a n o i n t i m a t o d i d e p o r r e i l c o l t e l l o c o n c u i i n p r e c e d e n z a a v e v a f e r i t o c i n q u e p e r s o n e n e l l a c i t t à p o r t u a l e d e l l a F r a n c i a d e l s u d .