R o m a , 2 2 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " E s s e r e a t t i v i c o n c r e t a m e n t e s u l f r o n t e d e l l a r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e n o n è s o l o m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e s p a z i e l o c a t i o n p e r e v e n t i m a v u o l d i r e e s s e r c i d a v v e r o , c r e a n d o u n r a p p o r t o d u r a t u r o " . L o h a d e t t o L u c a F o s s a t i , r e s p o n s a b i l e r e t a i l e s o s t e n i b i l i t à d i G a l b u s e r a , p a r t e c i p a n d o a M i l a n o a l C h r i s t m a s p a r t y d i A i s l a . I n q u e s t a o c c a s i o n e s o n o s t a t i a n n u n c i a t i i r i s u l t a t i d e l l a c a m p a g n a N a t a l e s o l i d a l e 2 0 2 5 d e l l ’ a s s o c i a z i o n e , r e a l i z z a t a c o n i l c o n t r i b u t o d i p a r t n e r s t o r i c i c o m e G a l b u s e r a , C a f f a r e l e L i n d t . I n i z i a t a i l 2 0 n o v e m b r e a R o m a c o n ‘ L a p r o m e s s a p e r l a r i c e r c a ’ e c u l m i n a t a n e l c a p o l u o g o l o m b a r d o , l a c a m p a g n a h a r a c c o l t o 4 8 0 m i l a e u r o , c h e s o s t e r r a n n o p r o g e t t i i n n o v a t i v i d e l C e n t r o c l i n i c o N e M o . " L a p a r t n e r s h i p c o n A i s l a r a p p r e s e n t a p e r G a l b u s e r a l a p o s s i b i l i t à d i m e t t e r e a t e r r a l a r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e c o n u n g e s t o c o n c r e t o " . " F a r e r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e c o n c r e t a s i g n i f i c a a n c h e t r o v a r e u n a r e a l t à o u n ' a s s o c i a z i o n e , c o m e A i s l a , c o n l a q u a l e c o n d i v i d e r e d e i v a l o r i , d e g l i o b i e t t i v i e a n c h e d e i r i s u l t a t i - E s s e r c i v e r a m e n t e v u o l d i r e p r e n d e r s i a c u o r e u n p r o g e t t o e p o r t a r l o a v a n t i n e g l i a n n i " . " I n q u e s t i a n n i d i c o l l a b o r a z i o n e c o n A i s l a a b b i a m o t r o v a t o p e r s o n e c o m p e t e n t i e u m a n e i l c u i o b i e t t i v o è p r e n d e r s i c u r a d e l l e f a m i g l i e e d e i p a z i e n t i i n m a n i e r a c o n c r e t a - c o n c l u d e - M i h a c o l p i t o m o l t o l ' e n e r g i a e l ' e n t u s i a s m o c h e h a n n o A i s l a e t u t t i i s u o i c o l l a b o r a t o r i . C r e d o c h e i l l e g a m e t r a u n ' a z i e n d a c o m e G a l b u s e r a e u n ' a s s o c i a z i o n e c o m e A i s l a , c o n o b i e t t i v i c o m u n i , p o s s a p o r t a r e a g r a n d i c o s e . I r i s u l t a t i c h e s t i a m o a v e n d o i n q u e s t i a n n i n e s o n o l a c o n f e r m a " .