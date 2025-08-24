R o m a , 2 4 a g o . ( A d n k r o n o s ) - A l l a g a m e n t i , a l b e r i c a d u t i e d a n n i a g l i s t a b i l i m e n t i b a l n e a r i a c a u s a d i u n a v i o l e n t a o n d a t a d i m a l t e m p o , c o n f o r t e v e n t o , c h e h a c o l p i t o a l l ' a l b a l a R o m a g n a . " I l t e m p o r a l e d e l l e 4 . 3 0 , c o n f o r t e v e n t o e p r e c i p i t a z i o n i i n t e n s e , h a p r o v o c a t o l ’ a l l a g a m e n t o d i s t r a d e e l a c a d u t a d i a l c u n i a l b e r i a M i l a n o M a r i t t i m a - s i l e g g e s u u n p o s t d e l s i n d a c o d i C e r v i a M a t t i a M i s s i r o l i - È a t t i v o i l m o n i t o r a g g i o d e l t e r r i t o r i o . S i r a c c o m a n d a l a m a s s i m a a t t e n z i o n e n e g l i s p o s t a m e n t i " . S u l l a l i n e a R i m i n i - R a v e n n a l a c i r c o l a z i o n e f e r r o v i a r i a è s o s p e s a d a l l e o r e 6 t r a R i m i n i e I g e a M a r i n a p e r i d a n n i c a u s a t i d a l m a l t e m p o . E ' i n c o r s o l ' i n t e r v e n t o d e i t e c n i c i d i R f i .