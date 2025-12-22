R o m a , 2 2 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I l c o s t o d e l l ' a b b o n a m e n t o i n p a l e s t r a r a p p r e s e n t a o g g i i l p r i n c i p a l e o s t a c o l o p e r m i l i o n i d i i t a l i a n i c h e v o r r e b b e r o m a n t e n e r s i i n f o r m a . C o n i l 5 3 % d e g l i u t e n t i c h e i n d i c a i l p r e z z o c o m e f a t t o r e d e c i s i v o n e l l a s c e l t a d e l c e n t r o f i t n e s s e u n m e r c a t o d a 3 , 1 m i l i a r d i d i e u r o c h e c o n t a o l t r e 5 m i l i o n i d i i s c r i t t i , i l s e t t o r e s t a v i v e n d o u n a t r a s f o r m a z i o n e r a d i c a l e . L a r i s p o s t a a q u e s t a s f i d a e c o n o m i c a a r r i v a d a l f r a n c h i s i n g , c h e o g g i s e r v e i l 2 2 % d e g l i s p o r t i v i i t a l i a n i o f f r e n d o t a r i f f e p e r c e p i t e c o m e m i g l i o r i d a l 6 7 % d e g l i u t e n t i r i s p e t t o a i c e n t r i i n d i p e n d e n t i . A e v i d e n z i a r l o u n a r i c e r c a d i N o m i s m a s p a p e r R e t i n g , c h e r i v e l a u n p r o f i l o m o l t o s p e c i f i c o d e l l ' u t e n t e t i p o d e l f r a n c h i s i n g : g i o v a n i t r a i 1 8 e i 3 5 a n n i ( 3 5 % ) , r e s i d e n t i n e l N o r d - O v e s t ( 4 4 % ) , s i n g l e ( 3 7 % ) e p r e v a l e n t e m e n t e u o m i n i ( 3 3 % ) . Q u e s t o t a r g e t c e r c a c o n v e n i e n z a e c o n o m i c a m a a n c h e f l e s s i b i l i t à o r a r i a , c o n i l 5 4 % d e g l i u t e n t i c h e v a l u t a s u p e r i o r i g l i o r a r i d i a p e r t u r a d e l l e c a t e n e r i s p e t t o a i c e n t r i t r a d i z i o n a l i . L a c r e s c i t a d e l f r a n c h i s i n g n e l f i t n e s s n o n è u n f e n o m e n o i s o l a t o . N e l 2 0 2 4 , i l s e t t o r e h a r e g i s t r a t o u n a u m e n t o d e l g i r o d ' a f f a r i d e l 9 , 9 % , r a g g i u n g e n d o i 3 4 m i l i a r d i d i e u r o c o m p l e s s i v i i n I t a l i a . N e l s o l o 2 0 2 3 , i l n u m e r o d i p u n t i v e n d i t a i n f r a n c h i s i n g è a u m e n t a t o d e l 7 , 6 % , c o n t r i b u e n d o a l l ' 1 , 8 % d e l P i l n a z i o n a l e . Q u e s t i n u m e r i r i f l e t t o n o u n c a m b i a m e n t o s t r u t t u r a l e n e l m o d o i n c u i g l i i t a l i a n i a p p r o c c i a n o l ' a t t i v i t à f i s i c a . ' I l f r a n c h i s i n g n e l f i t n e s s - s p i e g a E n r i c o T o s c o , e s p e r t o d e l s e t t o r e e C e o d i R e t i n g - s t a r i s p o n d e n d o a u n ' e s i g e n z a r e a l e d e l m e r c a t o . N o n s i t r a t t a s o l o d i p r e z z i p i ù b a s s i , m a d i u n m o d e l l o d i b u s i n e s s c o m p l e t a m e n t e d i v e r s o c h e p u n t a s u e f f i c i e n z a , s t a n d a r d i z z a z i o n e e t e c n o l o g i a p e r a b b a t t e r e i c o s t i o p e r a t i v i " . I l p a r a d o s s o d e l s e t t o r e e m e r g e q u a n d o s i a n a l i z z a n o i f a t t o r i d i f i d e l i z z a z i o n e . M e n t r e i l p r e z z o a t t i r a i c l i e n t i , è l ' a m b i e n t e m o t i v a n t e e p o s i t i v o a t r a t t e n e r l i , c o m e d i c h i a r a t o d a l 4 6 % d e g l i i s c r i t t i . " L a s f i d a p e r i l f r a n c h i s i n g è m a n t e n e r e u n e q u i l i b r i o t r a e f f i c i e n z a e c o n o m i c a e q u a l i t à d e l l ' e s p e r i e n z a . I d a t i m o s t r a n o c h e i l 3 7 % d e g l i u t e n t i r e s t a f e d e l e g r a z i e a p r o g r a m m i p e r s o n a l i z z a t i , u n a s p e t t o s u c u i i c e n t r i i n d i p e n d e n t i h a n n o t r a d i z i o n a l m e n t e u n v a n t a g g i o " , o s s e r v a T o s c o . I l c o n t e s t o e u r o p e o c o n f e r m a l a v i t a l i t à d e l s e t t o r e . I r i c a v i t o t a l i d e l m e r c a t o d e l f i t n e s s i n E u r o p a s o n o a u m e n t a t i d e l 1 4 % n e l 2 0 2 3 , r a g g i u n g e n d o 3 1 , 8 m i l i a r d i d i e u r o e s u p e r a n d o i l i v e l l i p r e - p a n d e m i a d e l 2 0 1 9 . I n q u e s t o s c e n a r i o , l e q u o t e a s s o c i a t i v e r a p p r e s e n t a n o i l 5 2 , 5 3 % d e l l a q u o t a d i m e r c a t o d e i c e n t r i f i t n e s s , e v i d e n z i a n d o u n m o d e l l o b a s a t o s u g l i a b b o n a m e n t i r i c o r r e n t i c h e f a v o r i s c e l e e c o n o m i e d i s c a l a t i p i c h e d e l f r a n c h i s i n g . L a t e c n o l o g i a s t a g i o c a n d o u n r u o l o c r u c i a l e i n q u e s t a t r a s f o r m a z i o n e . I l s e t t o r e d e l f i t n e s s d i g i t a l e h a r a g g i u n t o u n f a t t u r a t o g l o b a l e d i 5 9 m i l i a r d i d i d o l l a r i n e l 2 0 2 4 , c o n u n a p r e v i s i o n e d i c r e s c i t a d e l 7 % f i n o a l 2 0 2 9 . I n I t a l i a , q u a s i 1 0 m i l i o n i d i p e r s o n e h a n n o u t i l i z z a t o a l m e n o u n ' a p p p e r s a l u t e e b e n e s s e r e , c o n i l 3 8 % c h e s i c o n c e n t r a s u f i t n e s s e y o g a . " L ' i n t e g r a z i o n e t r a f i s i c o e d i g i t a l e è i l f u t u r o d e l s e t t o r e . L e c a t e n e i n f r a n c h i s i n g h a n n o m a g g i o r i r i s o r s e p e r i n v e s t i r e i n t e c n o l o g i a e q u e s t o r a p p r e s e n t a u n v a n t a g g i o c o m p e t i t i v o s i g n i f i c a t i v o " , a f f e r m a T o s c o . I l p r o c e s s o d e c i s i o n a l e d e g l i i t a l i a n i n e l l a s c e l t a d e l l a p a l e s t r a s t a e v o l v e n d o . M e n t r e i l p a s s a p a r o l a r i m a n e f o n d a m e n t a l e p e r i l 4 3 % d e g l i u t e n t i , i l 2 5 % u s a i n t e r n e t p e r c o n f r o n t a r e l e o p z i o n i e u n o s u q u a t t r o è i n f l u e n z a t o d a l l e r e c e n s i o n i o n l i n e . Q u e s t o s h i f t d i g i t a l e f a v o r i s c e l e c a t e n e o r g a n i z z a t e c h e p o s s o n o i n v e s t i r e i n m a r k e t i n g e p r e s e n z a o n l i n e . L a p e r c e z i o n e d e l v a l o r e o f f e r t o d a l f r a n c h i s i n g è p a r t i c o l a r m e n t e f o r t e s u a s p e t t i s p e c i f i c i . O l t r e a i p r e z z i , i l 4 8 % d e g l i u t e n t i v a l u t a s u p e r i o r e l a q u a l i t à e v a r i e t à d e l l ' a t t r e z z a t u r a n e l l e c a t e n e . T u t t a v i a , s u a s p e t t i c o m e l a p u l i z i a e l a q u a l i t à d e i c o r s i , m o l t i u t e n t i n o n v e d o n o d i f f e r e n z e s i g n i f i c a t i v e o p r e f e r i s c o n o a n c o r a i c e n t r i i n d i p e n d e n t i . " I l m e r c a t o s i s t a p o l a r i z z a n d o . D a u n l a t o a b b i a m o l e g r a n d i c a t e n e c h e p u n t a n o s u v o l u m i , p r e z z i c o m p e t i t i v i e t e c n o l o g i a . D a l l ' a l t r o , i c e n t r i i n d i p e n d e n t i c h e d e v o n o d i f f e r e n z i a r s i a t t r a v e r s o l a p e r s o n a l i z z a z i o n e e l ' e s p e r i e n z a b o u t i q u e . E n t r a m b i i m o d e l l i h a n n o s p a z i o p e r c r e s c e r e i n u n m e r c a t o c h e v e d e 8 i t a l i a n i s u 1 0 p r a t i c a r e q u a l c h e f o r m a d i a t t i v i t à f i s i c a " , c o n c l u d e T o s c o . L e p r o s p e t t i v e f u t u r e i n d i c a n o u n a c o n t i n u a e s p a n s i o n e d e l f r a n c h i s i n g , t r a i n a t a d a d i v e r s i f a t t o r i . L a c r e s c e n t e a t t e n z i o n e a l b e n e s s e r e , c o n l ' 8 4 % d e g l i u t e n t i c h e s i a l l e n a p e r ' s e n t i r s i i n f o r m a ' , g a r a n t i s c e u n a d o m a n d a s o s t e n u t a . L ' e v o l u z i o n e d e m o g r a f i c a , c o n g i o v a n i s e m p r e p i ù a t t e n t i a l r a p p o r t o q u a l i t à - p r e z z o , f a v o r i s c e m o d e l l i e f f i c i e n t i . I n f i n e , l ' i n t e g r a z i o n e c o n i l d i g i t a l e a p r e n u o v e o p p o r t u n i t à d i s e r v i z i o e f i d e l i z z a z i o n e . I l s e t t o r e d e l f i t n e s s i t a l i a n o s i t r o v a , q u i n d i , a u n p u n t o d i s v o l t a . C o n 7 . 5 0 0 c e n t r i a t t i v i e u n m e r c a t o i n c r e s c i t a , l a c o m p e t i z i o n e t r a m o d e l l i d i b u s i n e s s d i v e r s i s t a r i d e f i n e n d o l ' o f f e r t a . P e r i c o n s u m a t o r i , q u e s t o s i t r a d u c e i n m a g g i o r i o p z i o n i e p r e z z i p i ù c o m p e t i t i v i . P e r g l i o p e r a t o r i , l a s f i d a è b i l a n c i a r e e f f i c i e n z a e c o n o m i c a e q u a l i t à d e l s e r v i z i o i n u n m e r c a t o s e m p r e p i ù e s i g e n t e e i n f o r m a t o .