R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " V o g l i a m o d a v v e r o r i n g r a z i a r e d i c u o r e g l i o l t r e 1 3 2 m i l a c i t t a d i n i , q u e i n o s t r i m i l i t a n t i m a n o n s o l o , c h e s o s t e n e n d o c i n e l l e s c e l t e d e l 2 x 1 0 0 0 h a n n o p e r m e s s o a S i n i s t r a I t a l i a n a d i p o t e r a v e r e 1 m i l i o n e 6 8 7 m i l a e u r o d i c o n t r i b u t o c h e s o m m a t o a l l ’ a n a l o g o o t t i m o r i s u l t a t o o t t e n u t o d a E u r o p a V e r d e p e r m e t t e d i A v s d i e s s e r e t e r z a n e l l e s c e l t e d e g l i i t a l i a n i " . L o a f f e r m a i l t e s o r i e r e n a z i o n a l e d i S i n i s t r a I t a l i a n a M i m m o C a p o r u s s o c o m m e n t a n d o i r i s u l t a t i r e s i n o t i i n q u e s t i g i o r n i d a l D i p a r t i m e n t o F i n a n z e d e l M e f . " S i n i s t r a I t a l i a n a o g g i r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e , a n n o i n c u i p e r a l t r o v i e r a s t a t o u n v e r o e p r o p r i o e x p l o i t d i s o s t e n i t o r i - p r o s e g u e i l t e s o r i e r e d i S I - a u m e n t a d i c i r c a i l 1 8 % i l n u m e r o d e i c o n t r i b u e n t i p a s s a n d o d a 1 1 2 m i l a a 1 3 2 m i l a c o n u n a u m e n t o d i 2 6 0 m i l a e u r o . C e r t o i l r e d d i t o d e i c o n t r i b u e n t i c h e s c e l g o n o S i n i s t r a I t a l i a n a h a n n o u n r e d d i t o m e d i o - b a s s o , m a q u e s t o s i g n i f i c a c h e l a n o s t r a f o r z a p o l i t i c a , a t t e n t a n e l l ’ i n i z i a t i v a a f a v o r e d e l l e f a s c e p i ù d e b o l i e d u m i l i d e l l a p o p o l a z i o n e , r a c c o g l i e i n q u e s t o a m b i t o s e m p r e p i ù r i s u l t a t i " . " I l n o s t r o r i n g r a z i a m e n t o v a a n c h e a c o l o r o , m i l i t a n t i e d i r i g e n t i d i S I , c h e h a n n o r e s o p o s s i b i l e q u e s t o r i s u l t a t o , g r a z i e a l l a g e n e r o s i t à d i u n a c o m u n i t à p o l i t i c a i n c o n t i n u a c r e s c i t a . L a c a m p a g n a d i c o m u n i c a z i o n e d e i m e s i s c o r s i è s t a t a e f f i c a c e e l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l e v a r i e s t r u t t u r e t e r r i t o r i a l i d i S I s o n o s t a t i f o n d a m e n t a l i , d i f f o n d e n d o l a c o n s a p e v o l e z z a d e l d i r i t t o d i s o s t e n e r e l a d e m o c r a z i a d e i p a r t i t i e i l s o s t e g n o a l l ’ a t t i v i t à p o l i t i c a a t t r a v e r s o i l 2 x m i l l e . P r o p r i o p e r c h é - c o n c l u d e C a p o r u s s o - s i a m o i n u n a f a s e d i i r r o b u s t i m e n t o p o l i t i c o o r g a n i z z a t i v o i n t u t t o i l P a e s e , l ’ a u m e n t o d i r i s o r s e a v u t o q u e s t ’ a n n o s a r à i n o l t r a t o p e r l a p r i m a v o l t a a l l e r e a l t à t e r r i t o r i a l i , p r o t a g o n i s t e d i q u e s t o s u c c e s s o " .