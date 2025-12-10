M i l a n o , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t o a c c o r d o r i f l e t t e i l n o s t r o i m p e g n o a c o l l a b o r a r e i n m o d o c o s t r u t t i v o c o n l e a u t o r i t à i t a l i a n e . C i d i f e n d e r e m o c o n d e t e r m i n a z i o n e r i s p e t t o a l l ’ e v e n t u a l e p r o c e d i m e n t o p e n a l e , c h e r i t e n i a m o i n f o n d a t o " . E ' i l c o m m e n t o d i A m a z o n i n m e r i t o a l l ' a c c o r d o r a g g i u n t o c o n l ' A g e n z i a d e l l e E n t r a t e : d i J e f f B e z o s p a g h e r à 5 1 1 m i l i o n i d i e u r o a c u i s i a g g i u n g o n o 2 1 2 m i l i o n i d e f i n i t i d a A m a z o n l o g i s t i c a e A m a z o n I t a l i a t r a n s p o r t , v e r s a t i n e i g i o r n i s c o r s i , p e r u n a d o p p i a i n c h i e s t a d e l l a P r o c u r a d i M i l a n o . " S i a m o t r a i p r i m i 5 0 c o n t r i b u e n t i i n I t a l i a e u n o d e i m a g g i o r i i n v e s t i t o r i e s t e r i n e l P a e s e . N e g l i u l t i m i 1 5 a n n i a b b i a m o i n v e s t i t o o l t r e 2 5 m i l i a r d i d i e u r o i n I t a l i a , d o v e i m p i e g h i a m o d i r e t t a m e n t e p i ù d i 1 9 . 0 0 0 p e r s o n e . C o n t e s t i n o r m a t i v i i m p r e v e d i b i l i , s a n z i o n i s p r o p o r z i o n a t e e p r o c e d i m e n t i l e g a l i p r o l u n g a t i i n c i d o n o s u l l ' a t t r a t t i v i t à d e l l ' I t a l i a c o m e d e s t i n a z i o n e d i i n v e s t i m e n t o " s i s o t t o l i n e a i n u n a n o t a .