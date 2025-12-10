M i l a n o , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - A m a z o n h a r a g g i u n t o u n a c c o r d o c o n i l f i s c o i t a l i a n o p e r v e r s a r e 5 1 1 m i l i o n i d i e u r o n e l l ' i n c h i e s t a c h e r i g u a r d a i l p r e s u n t o m a n c a t o v e r s a m e n t o d e l l ' I v a d a p a r t e d e i v e n d i t o r i c i n e s i , r i s p e t t o a i q u a s i 3 m i l i a r d i c a l c o l a t i d a l l a G u a r d i a d i f i n a n z a e d a l l a P r o c u r a d i M i l a n o t r a i m p o s t e , i n t e r e s s i e s a n z i o n i . L ' i n c h i e s t a a d d e b i t a a l c o l o s s o a m e r i c a n o d i n o n a v e r e o t t e m p e r a t o n e l 2 0 1 9 - 2 0 2 1 a d a l c u n i o b b l i g h i t r i b u t a r i . L a c i f r a s i a g g i u n g e a i 2 1 2 m i l i o n i d e f i n i t i d a A m a z o n l o g i s t i c a e A m a z o n i t a l i a t r a n s p o r t p e r n o n i n c o r r e r e n e l r i s c h i o d i m i s u r a i n t e r d i t t i v a d e l d i v i e t o d i p u b b l i c i t à c h i e s t a d a l p m P a o l o S t o r a r i p e r f r o d e f i s c a l e n e l l a e t e r o d i r e z i o n e d i g i t a l e d e i l a v o r a t o r i .