P i a c e n z a , 3 0 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - S i è t e n u t a q u e s t a m a t t i n a p r e s s o l a S a l a C o n s i l i a r e d e l C o m u n e d i P i a c e n z a l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e d e l l a q u a r t a e d i z i o n e d e l P G E – P i p e l i n e & G a s E x p o , l a m o s t r a - c o n v e g n o i n t e r a m e n t e d e d i c a t a a l l e i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e d e l M i d - S t r e a m o v v e r o a l l e t e c n o l o g i e e a i s e r v i z i p e r l a p r o g e t t a z i o n e , c o s t r u z i o n e , g e s t i o n e e m a n u t e n z i o n e d i g a s d o t t i , o l e o d o t t i , m e t a n o d o t t i , r e t i d i s t r i b u t i v e ( a n c h e i d r i c h e ) e s i s t e m i d i s t o c c a g g i o e n e r g e t i c o . L ’ e v e n t o , o r g a n i z z a t o d a M e d i a p o i n t & E x h i b i t i o n s s i s v o l g e r à n e l P a d i g l i o n e 1 d i P i a c e n z a E x p o d a l 4 a l 6 f e b b r a i o , c o n u n a p a r t e c i p a z i o n e i n c r e s c i t a c h e c o n t a o l t r e 9 0 e s p o s i t o r i d i c u i b e n 1 4 d i p r o v e n i e n z a i n t e r n a z i o n a l e s u c i r c a 6 . 0 0 0 m q d i s u p e r f i c i e e s p o s i t i v a , c o n f e r m a n d o s i c o m e u n i c o a p p u n t a m e n t o f i e r i s t i c o i n E u r o p a f o c a l i z z a t o i n m o d o e s c l u s i v o s u l l e p i p e l i n e e s u l l e r e t i d i t r a s p o r t o e d i s t r i b u z i o n e d e l l ’ e n e r g i a , c o n u n a f o r m u l a a l t a m e n t e s p e c i a l i s t i c a r i v o l t a a g l i o p e r a t o r i d e l s e t t o r e . P g e 2 0 2 6 s i p r o p o n e , i n f a t t i , c o m e u n a e s c l u s i v a o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o t r a i m p r e s e , p r o g e t t i s t i , g e s t o r i d i r e t e , m u l t i u t i l i t i e s e i s t i t u z i o n i s u q u e s t i t e m i s t r a t e g i c i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i c o n t r i b u i r e a l l a s i c u r e z z a e n e r g e t i c a d e l P a e s e , a l l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e i m p r e s e e a l l a s t a b i l i t à d e i c o s t i p e r f a m i g l i e e s i s t e m a p r o d u t t i v o . U n c o n f r o n t o c h e v a l o r i z z a i l p o t e n z i a l e d e l l ’ I t a l i a d i a f f e r m a r s i c o m e h u b e n e r g e t i c o i n t e r n a z i o n a l e , g r a z i e a c o m p e t e n z e i n d u s t r i a l i c o n s o l i d a t e , a l l a p r e s e n z a d i a z i e n d e l e a d e r e a u n a p o s i z i o n e g e o g r a f i c a s t r a t e g i c a c h e c o l l e g a N o r d A f r i c a , M e d i o O r i e n t e e d E u r o p a c o n t i n e n t a l e . I l t e m a d e l l a s i c u r e z z a e n e r g e t i c a s i i n s e r i s c e i n u n c o n t e s t o e u r o p e o a n c o r a c a r a t t e r i z z a t o d a u n a f o r t e d i p e n d e n z a d a l l e i m p o r t a z i o n i . S e c o n d o i l M e d & I t a l i a n E n e r g y R e p o r t , r e a l i z z a t o d a S R M e d a l l ’ E S L @ e n e r g y c e n t e r L a b d e l P o l i t e c n i c o d i T o r i n o , l ’ I t a l i a r e s t a d i p e n d e n t e d a l l ’ e s t e r o p e r i l 7 4 % d e i p r o p r i f a b b i s o g n i e n e r g e t i c i , u n d a t o s o l o i n l i e v e m i g l i o r a m e n t o . A l l o s t e s s o t e m p o , i l m i x e n e r g e t i c o e u r o p e o h a r e g i s t r a t o u n a p r o f o n d a e v o l u z i o n e : d a l 2 0 0 0 a o g g i l ’ u t i l i z z o d e l g a s n a t u r a l e è c r e s c i u t o d a l 1 2 % a l 1 5 % , m e n t r e l e f o n t i r i n n o v a b i l i s o n o p a s s a t e d a l 1 5 % a l 4 7 % , r a g g i u n g e n d o i n I t a l i a u n a q u o t a p a r i a l 4 9 % d e l l a g e n e r a z i o n e e l e t t r i c a . U n q u a d r o c h e c o n f e r m a i l r u o l o s t r a t e g i c o d e l g a s c o m e f o n t e d i t r a n s i z i o n e e l a n e c e s s i t à d i i n f r a s t r u t t u r e m o d e r n e , s i c u r e e i n t e r c o n n e s s e p e r g a r a n t i r e c o n t i n u i t à d e g l i a p p r o v v i g i o n a m e n t i . I n q u e s t o s c e n a r i o , i l p o t e n z i a m e n t o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e s i c o n f e r m a u n a p r i o r i t à s t r a t e g i c a p e r i l s i s t e m a P a e s e . S e c o n d o i l R a p p o r t o U t i l i t i e s 2 0 2 6 d i A g i c i , l e p r i n c i p a l i m u l t i u t i l i t y e i g r a n d i o p e r a t o r i d e l c o m p a r t o G a s & P o w e r s t a n n o i n t e n s i f i c a n d o i p i a n i d i i n v e s t i m e n t o s u l l e r e t i , c o n p r o g r a m m i p l u r i e n n a l i c h e p r e v e d o n o o l t r e 5 0 m i l i a r d i d i e u r o d e s t i n a t i a l l o s v i l u p p o e a l l ’ a m m o d e r n a m e n t o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e d i t r a s p o r t o e d i s t r i b u z i o n e e n t r o i l 2 0 3 0 : c i r c a i l 4 0 % d e l l e r i s o r s e s a r à d e d i c a t o a l l e r e t i , a c o n f e r m a d e l l o r o r u o l o c e n t r a l e n e l r a f f o r z a r e l a s i c u r e z z a e n e r g e t i c a , l a r e s i l i e n z a d e l s i s t e m a e l a c o m p e t i t i v i t à d e l P a e s e , r e n d e n d o P G E – P i p e l i n e & G a s E x p o u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o s t r a t e g i c o p e r i l c o n f r o n t o s u p r o g e t t i , t e c n o l o g i e e c o m p e t e n z e c h i a v e p e r i l f u t u r o d e l m i d - s t r e a m e n e r g e t i c o . P g e – P i p e l i n e & G a s E x p o g o d e d e l p a t r o c i n i o d i i m p o r t a n t i e n t i i s t i t u z i o n a l i , t r a c u i i l M i n i s t e r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a E n e r g e t i c a , l a C o n f e r e n z a d e l l e R e g i o n i e d e l l e P r o v i n c e A u t o n o m e , l a R e g i o n e E m i l i a - R o m a g n a , l a R e g i o n e L i g u r i a , l ’ A e r o n a u t i c a M i l i t a r e e i l C o m u n e d i P i a c e n z a , o l t r e a l p a t r o c i n i o i n t e r n a z i o n a l e d i P r o C h i l e . L a m a n i f e s t a z i o n e s i a v v a l e i n o l t r e d e l p a t r o c i n i o d e l l e p r i n c i p a l i a s s o c i a z i o n i d i r i f e r i m e n t o p e r i l s e t t o r e t r a l e q u a l i I p l o c a , a s s o c i a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e c h e r a p p r e s e n t a l e i m p r e s e i m p e g n a t e n e l l a p r o g e t t a z i o n e , c o s t r u z i o n e e m a n u t e n z i o n e d i g a s d o t t i e o l e o d o t t i a l i v e l l o g l o b a l e , G . I . S . I . - A s s o c i a z i o n e I m p r e s e I t a l i a n e D i S t r u m e n t a z i o n e , H 2 I T - A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a I d r o g e n o , A I P E - A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a P r e s s u r e E q u i p m e n t , F e d e r a c c i a i , I I S - I s t i t u t o I t a l i a n o d e l l a S a l d a t u r a e I A T T , a s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e d i r i f e r i m e n t o p e r i l s e t t o r e d e l l e t e c n o l o g i e N o - D i g , d e d i c a t e a l l a m e s s a i n o p e r a d i r e t i d i s t r i b u t i v e i n t e r r a t e p e r g a s , a c q u a e t e l e c o m u n i c a z i o n i . A c c a n t o a l l ’ a r e a e s p o s i t i v a , P g e 2 0 2 6 s a r à a c c o m p a g n a t o d a u n a r t i c o l a t o p r o g r a m m a d i c o n v e g n i , w o r k s h o p e s e m i n a r i t e c n i c i d i e l e v a t o p r o f i l o , r e a l i z z a t i c o n i l s u p p o r t o d i i s t i t u z i o n i , a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a e a z i e n d e d e l s e t t o r e . U n a p p r o f o n d i m e n t o s a r à d e d i c a t o a “ I n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e i t a l i a n e e g l o b a l i : s t a t o d e l l ’ a r t e , p r o g e t t i e p r o s p e t t i v e d e l l e r e t i c h e a l i m e n t a n o i l m o n d o ” , i n p r o g r a m m a n e l l a g i o r n a t a i n a u g u r a l e d a l l e 1 4 , 3 0 a l l e 1 6 . A s e g u i r e , d a l l e 1 6 : 3 0 a l l e 1 8 : 0 0 , i n “ S i c u r e z z a , m o n i t o r a g g i o e c o n t r o l l o d e l l e p i p e l i n e s s i a o f f s h o r e c h e o n s h o r e a n c h e d a a t t a c c h i c y b e r ” v e r r à d e d i c a t o a m p i o s p a z i o a i t e m i d e l l a s i c u r e z z a , d e l m o n i t o r a g g i o e d e l l a p r o t e z i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e o n s h o r e e o f f s h o r e , c o n a p p r o f o n d i m e n t i s u l l e s o l u z i o n i p e r l a t u t e l a d e l l e p i p e l i n e d a m i n a c c e f i s i c h e e c y b e r . N e l l a g i o r n a t a d e l 5 f e b b r a i o , d a l l e 9 , 3 0 a l l e 1 2 , 3 0 , è p r e v i s t o i l c o n v e g n o “ T e c n o l o g i e t r e n c h l e s s e t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a : o p p o r t u n i t à s t r a t e g i c a p e r p r o g e t t a r e l e r e t i g a s d e l f u t u r o ” d e d i c a t o a l l e t e c n o l o g i e t r e n c h l e s s e a l l e s o l u z i o n i N o - D i g c o m e s t r u m e n t i s t r a t e g i c i p e r l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e l l e r e t i g a s d e l f u t u r o . S e m p r e i l 5 f e b b r a i o d a l l e 1 1 a l l e 1 3 , s e g n a l i a m o a n c h e i l c o n v e g n o o r g a n i z z a t o d a A s s o P r o R e t i s u l t e m a “ I l p r o g e t t i s t a d e l l e r e t i d e l s o t t o s u o l o : p o n t e s t r a t e g i c o t r a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e e g e s t o r i p e r i l r i n n o v a m e n t o s o s t e n i b i l e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e ” , u n m o m e n t o d e d i c a t o a l r u o l o c h i a v e d e l l a p r o g e t t a z i o n e n e l l a m o d e r n i z z a z i o n e d e l l e r e t i e n e l c o o r d i n a m e n t o t r a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e e g e s t o r i . P e r F a b i o P o t e s t à , D i r e t t o r e d i M e d i a p o i n t & E x h i b i t i o n s , " l e r e c e n t i t e n s i o n i g e o p o l i t i c h e h a n n o m e s s o a l l a p r o v a i l s i s t e m a e n e r g e t i c o n a z i o n a l e , c h e h a d i m o s t r a t o u n a s i g n i f i c a t i v a c a p a c i t à d i r e s i l i e n z a g r a z i e a s t o c c a g g i t r a i p i ù c a p i e n t i d ’ E u r o p a e a u n a r e t e d i t r a s p o r t o e d i s t r i b u z i o n e i n g r a d o d i r i s p o n d e r e c o n p r o n t e z z a a l l e e m e r g e n z e . U n a r e s i l i e n z a c h e n o n p u ò e s s e r e c o n s i d e r a t a u n p u n t o d i a r r i v o , m a l a b a s e s u c u i c o s t r u i r e u n r a f f o r z a m e n t o s t r u t t u r a l e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e d e l P a e s e . I n q u e s t o c o n t e s t o , P i p e l i n e & G a s E x p o 2 0 2 6 c o n i l s u o i o l t r e 9 0 e s p o s i t o r i c o n f e r m a t i s u u n a s u p e r f i c i e e s p o s i t i v a d i c i r c a 6 . 0 0 0 m e t r i q u a d r i r a p p r e s e n t a u n m o m e n t o d i c o n f r o n t o q u a l i f i c a t o p e r i l s e t t o r e s u l l e s f i d e l e g a t e a l l o s v i l u p p o d i i n f r a s t r u t t u r e m o d e r n e , s i c u r e e i n t e r c o n n e s s e , c a p a c i d i t r a s p o r t a r e a n c h e i g a s d e l f u t u r o , i n t e g r a n d o s i s t e m i d i s t o c c a g g i o a v a n z a t i , r e t i s e m p r e p i ù d i g i t a l i z z a t e e m i s u r e e f f i c a c i d i c y b e r s e c u r i t y a t u t e l a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e n a z i o n a l i " . " L a q u a r t a e d i z i o n e d e l P i p e l i n e & G a s E x p o c o n f e r m a P i a c e n z a c o m e l u o g o p r i v i l e g i a t o p e r i l c o n f r o n t o t r a i m p r e s e , i s t i t u z i o n i , g e s t o r i d i r e t e e o p e r a t o r i d e l s e t t o r e e n e r g e t i c o . - h a d i c h i a r a t o i l S i n d a c o d i P i a c e n z a , K a t i a T a r a s c o n i - I n u n c o n t e s t o g l o b a l e s e g n a t o d a s f i d e c o m p l e s s e , d a l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a a l l a s i c u r e z z a d e l l ’ a p p r o v v i g i o n a m e n t o , e v e n t i c o m e P G E 2 0 2 6 a s s u m o n o u n v a l o r e s t r a t e g i c o : o f f r o n o o c c a s i o n i c o n c r e t e d i d i a l o g o e c o n d i v i s i o n e , p r o m u o v e n d o s o l u z i o n i i n n o v a t i v e p e r r e t i p i ù e f f i c i e n t i , s o s t e n i b i l i e s i c u r e . S i a m o o r g o g l i o s i c h e P i a c e n z a o s p i t i u n a p p u n t a m e n t o u n i c o i n E u r o p a , c a p a c e d i g e n e r a r e r i c a d u t e s i g n i f i c a t i v e s u l p i a n o e c o n o m i c o e c u l t u r a l e e d i r a f f o r z a r e i l r u o l o d e l n o s t r o t e r r i t o r i o c o m e p i a t t a f o r m a d i i n n o v a z i o n e , c o m p e t e n z e e r e s p o n s a b i l i t à n e l l a c o s t r u z i o n e d e l f u t u r o e n e r g e t i c o d e l P a e s e " . C o m e h a s o t t o l i n e a t o G i u s e p p e C a v a l l i p r e s i d e n t e d i P i a c e n z a E x p o " s o n o a l t e r z o m a n d a t o a l l a g u i d a d i P i a c e n z a E x p o e , i n s i e m e a M e d i a p o i n t & E x h i b i t i o n s , s i a m o c r e s c i u t i n e l t e m p o c o s t r u e n d o e v e n t i s p e c i f i c i m a d a l v a l o r e s t r a t e g i c o e n o r m e , c o m e P i p e l i n e & G a s E x p o . L a f i e r a h a s e m p r e l a v o r a t o p e r s u p p o r t a r e a l m e g l i o m a n i f e s t a z i o n i d i q u e s t o l i v e l l o , r i s p o n d e n d o a l l e e s i g e n z e o r g a n i z z a t i v e e l o g i s t i c h e i n s t r e t t a s i n e r g i a c o n i l C o m u n e . I n u n a n n o i m p o r t a n t e a n c h e s u l p i a n o e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i o , P i a c e n z a E x p o s i c o n f e r m a u n v o l a n o p e r i l t e r r i t o r i o , c a p a c e d i g e n e r a r e o l t r e 2 0 0 m i l a p r e s e n z e a n n u e , p r o m u o v e r e l a c i t t à e v a l o r i z z a r e u n p o l o f i e r i s t i c o e d e d i l i z i o t r a i p i ù r i l e v a n t i a l i v e l l o e u r o p e o . R i n g r a z i a m o t u t t i c o l o r o c h e c r e d o n o n e l v a l o r e d e l n o s t r o l a v o r o e g u a r d i a m o c o n f i d u c i a a l f u t u r o , p r o n t i a d a f f r o n t a r e n u o v e s f i d e s t i m o l a n t i e a v v i n c e n t i ” . C o m e d a t r a d i z i o n e , n e l l a s e r a t a d i m e r c o l e d ì 4 f e b b r a i o 2 0 2 6 s i t e r r à l a C e n a d i G a l a d i P G E n e l l a S a l a d e g l i A r a z z i d e l l a G a l l e r i a A l b e r o n i d i P i a c e n z a .