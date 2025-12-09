M i l a n o , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - F e r r o v i e n o r d a p r e d a o g g i , n e l l a s t a z i o n e d i M i l a n o C a d o r n a , u n n u o v o p u n t o i n f o r m a t i v o e d i i n c o n t r o d e d i c a t o i n p a r t i c o l a r e a l l ’ a t t i v i t à d i s v i l u p p o e m a n u t e n z i o n e d e l l a r e t e f e r r o v i a r i a d i p r o p r i a c o m p e t e n z a c h e s i s n o d a l u n g o 3 3 1 c h i l o m e t r i e c h e c o n t a 1 2 5 s t a z i o n i . A l l a p r e s e n t a z i o n e h a n n o p a r t e c i p a t o , t r a g l i a l t r i , l ’ a s s e s s o r e a i T r a s p o r t i e M o b i l i t à s o s t e n i b i l e d i R e g i o n e L o m b a r d i a F r a n c o L u c e n t e , i l p r e s i d e n t e d i F N M A n d r e a G i b e l l i , i l c o n s i g l i e r e d e l e g a t o d i F N M F u l v i o C a r a d o n n a e i l p r e s i d e n t e d i F e r r o v i e n o r d P i e r A n t o n i o R o s s e t t i . L ’ I n f o P o i n t C a n t i e r i è u n o s p a z i o f i s i c o , c o l l o c a t o n e l c o r r i d o i o d i i n g r e s s o s u l l a d e s t r a , c h e s a r à p r e s i d i a t o d a l l u n e d ì a l v e n e r d ì ( d a l l e 8 . 3 0 a l l e 1 2 . 3 0 e d a l l e 1 3 . 3 0 a l l e 1 6 . 3 0 ) e c h e p o t r à a c c o g l i e r e c h i u n q u e v o g l i a c o n o s c e r e m e g l i o l ’ i n t e n s a a t t i v i t à d i c a n t i e r e c h e F e r r o v i e n o r d s t a p r o m u o v e n d o e g e s t e n d o . D a l l e g r a n d i o p e r e , c o m e i l c o l l e g a m e n t o t r a i l t e r m i n a l 2 d e l l ’ a e r o p o r t o d i M a l p e n s a e G a l l a r a t e o i l p o t e n z i a m e n t o d e l n o d o d i S e v e s o , f i n o a l r i f a c i m e n t o d e l l e s t a z i o n i e a g l i a g g i o r n a m e n t i t e c n o l o g i e d i s i c u r e z z a , s o n o 3 9 i p r i n c i p a l i l a v o r i a t t u a l m e n t e i n c o r s o e p r o g r a m m a t i . F e r r o v i e n o r d h a u n C o n t r a t t o d i P r o g r a m m a c o n R e g i o n e L o m b a r d i a c h e p r e v e d e 2 m i l i a r d i d i i n v e s t i m e n t i p e r i l p o t e n z i a m e n t o e l ’ a m m o d e r n a m e n t o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e , a t t i v i t à c h e s i a g g i u n g e a l l a m a n u t e n z i o n e o r d i n a r i a d e l l a r e t e e a l l a g e s t i o n e d e l l a c i r c o l a z i o n e d e i t r e n i . L ’ i n f o p o i n t c a n t i e r i d i F e r r o v i e n o r d v u o l e o f f r i r e u n o s p a z i o i n p i ù , c h e i n t e g r a i c a n a l i d i c o m u n i c a z i o n e g i à a t t i v i ( s i t o i n t e r n e t , s e g n a l a z i o n i e r e c l a m i , m e s s a g g i s t i c a W h a t s A p p ) , p e r f a r c o n o s c e r e l e a t t i v i t à i n c o r s o e i l l o r o s v i l u p p o . È i n f a t t i d i s p o n i b i l e e v i e n e d i s t r i b u i t o m a t e r i a l e i n f o r m a t i v o , c h e r i g u a r d a : i c a n t i e r i a t t i v i e f u t u r i , g l i i n v e s t i m e n t i s u l l e i n f r a s t r u t t u r e , l e n u o v e f l o t t e d e i t r e n i , l a r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l e s t a z i o n i , i l s e r v i z i o f e r r o v i a r i o i n L o m b a r d i a . L ’ i n f o p o i n t v u o l e a n c h e e s s e r e u n o s p a z i o d i d i a l o g o e r a c c o l t a d i d o m a n d e , r i c h i e s t e d i c h i a r i m e n t i , s e g n a l a z i o n i : u n l u o g o f i s i c o c h e s i a g g i u n g e a g l i s p a z i d i g i t a l i e v i r t u a l i g i à c o n s o l i d a t i . “ U n p r o g e t t o c h e r i e n t r a i n p i e n o n e l l a s t r a t e g i a c o m u n i c a t i v a c h e R e g i o n e L o m b a r d i a p e r s e g u e d a t e m p o i n a m b i t o t r a s p o r t i s t i c o – d i c h i a r a l ’ a s s e s s o r e a i T r a s p o r t i e M o b i l i t à s o s t e n i b i l e d i R e g i o n e L o m b a r d i a F r a n c o L u c e n t e - . I o l a c h i a m o ‘ o p e r a z i o n e t r a s p a r e n z a ’ : m e t t e r e a l c e n t r o d e l l e n o s t r e a t t i v i t à l e e s i g e n z e d e l v i a g g i a t o r e , c h e d e v e e s s e r e m e s s o n e l l e c o n d i z i o n i d i p o t e r s c e g l i e r e i n o g n i m o m e n t o l a m i g l i o r s o l u z i o n e d i v i a g g i o , g r a z i e a i n i z i a t i v e c o m u n i c a t i v e i n t u i t i v e e s m a r t , e c o n o s c e r e g l i s f o r z i c h e s t i a m o c o m p i e n d o p e r t r a s f o r m a r e i l s i s t e m a i n f r a s t r u t t u r a l e , c o n i m p o r t a n t i i n t e r v e n t i s u t u t t a l a l i n e a . S t i a m o l a v o r a n d o c o n i m p e g n o a f f i n c h é i l r a p p o r t o t r a c i t t a d i n i e s i s t e m a f e r r o v i a r i o s i a s e m p r e p i ù c h i a r o e d i m p r o n t a t o a l l a r e c i p r o c a f i d u c i a : o g n i c a n a l e i n f o r m a t i v o è f o n d a m e n t a l e p e r r e n d e r e i l s i s t e m a a c c e s s i b i l e , a n c h e i n v i s t a d e l l e O l i m p i a d i i n v e r n a l i . I n L o m b a r d i a c i r c o l a n o o l t r e 2 . 4 0 0 t r e n i e t r a s p o r t i a m o 5 m i l i o n i d i p e r s o n e a l g i o r n o c o n i l T P L , r a p p r e s e n t a n d o i l 3 0 % d e l t r a s p o r t a t o i n I t a l i a . N u m e r i e n o r m i , c h e d i m o s t r a n o c o m e c o m u n i c a r e b e n e e t e m p e s t i v a m e n t e è u n d o v e r e f o n d a m e n t a l e c h e d o b b i a m o s v o l g e r e n e l m i g l i o r e d e i m o d i ” . “ L ’ a p e r t u r a d i q u e s t o p u n t o i n f o r m a t i v o – c o m m e n t a l ’ a s s e s s o r e a l l e I n f r a s t r u t t u r e e O p e r e P u b b l i c h e d i R e g i o n e L o m b a r d i a C l a u d i a M a r i a T e r z i - r i e n t r a n e l l ’ i n v e s t i m e n t o c h e F e r r o v i e n o r d s t a p o r t a n d o a v a n t i p e r c o m u n i c a r e a l m e g l i o g l i i n t e r v e n t i f a t t i e i n c o r s o d ’ o p e r a s u l l a r e t e f e r r o v i a r i a r e g i o n a l e , l a f l o t t a e l e s t a z i o n i . I n v e s t i m e n t i c h e r i e n t r a n o n e l l e r i c h i e s t e p r e v i s t e d a l C o n t r a t t o d i P r o g r a m m a s t i p u l a t o c o n R e g i o n e L o m b a r d i a , a f f i n c h é s i a g a r a n t i t o u n s e r v i z i o e f f i c i e n t e e a l p a s s o c o n i t e m p i , c a p a c e d i s u p e r a r e l e c r i t i c i t à d i u n s i s t e m a f e r r o v i a r i o m o l t o s o l l e c i t a t o . A u g u r o u n b u o n l a v o r o e s p e r o c h e q u e s t a i n i z i a t i v a d i v i c i n a n z a e t r a s p a r e n z a i n f o r m a t i v a s i a a c c o l t a p o s i t i v a m e n t e d a c h i u s a i l t r e n o ” . “ L ' a p e r t u r a d e l l ' I n f o P o i n t C a n t i e r i a M i l a n o C a d o r n a – s p i e g a i l p r e s i d e n t e d i F N M A n d r e a G I b e l l i - è u n s e g n o t a n g i b i l e d e l l a v o l o n t à d i t u t t o i l G r u p p o F N M d i a p r i r e s p a z i d i d i a l o g o e c o n f r o n t o c o s t a n t e c o n i l t e r r i t o r i o e i c i t t a d i n i . I n u n p e r i o d o i n c u i s i s t a s v o l g e n d o u n a i n t e n s a a t t i v i t à d i p o t e n z i a m e n t o e m a n u t e n z i o n e s t r a o r d i n a r i a d e l l a r e t e , r e s a p o s s i b i l e g r a z i e a R e g i o n e L o m b a r d i a , è i m p o r t a n t e f a v o r i r e i l p i ù p o s s i b i l e o c c a s i o n i d i i n f o r m a z i o n e e d i c o n s a p e v o l e z z a s u i p r o c e s s i d i t r a s f o r m a z i o n e i n a t t o , c h e s o n o f o n d a m e n t a l i p e r l o s v i l u p p o d e l l a m o b i l i t à l o m b a r d a . Q u e s t o n u o v o a m b i e n t e f i s i c o c o n f e r m a i l n o s t r o i m p e g n o n e l r e n d e r e l e s t a z i o n i s p a z i d a v i v e r e e n o n s o l o l u o g h i d i m e r o t r a n s i t o ” . “ L a q u a l i t à e l a t e m p e s t i v i t à d e l l e i n f o r m a z i o n i f o r n i t e a g l i u t e n t i d e l s e r v i z i o f e r r o v i a r i o e a l l e p e r s o n e c h e v i v o n o n e l l e a r e e d o v e s o n o a t t i v i i n o s t r i c a n t i e r i – a f f e r m a i l C o n s i g l i e r e d e l e g a t o d i F N M F u l v i o C a r a d o n n a – s o n o e l e m e n t i e s s e n z i a l i s e m p r e . I n u n c o n t e s t o , c o m e q u e l l o a t t u a l e , d i i m p o r t a n t i i n t e r v e n t i i n f r a s t r u t t u r a l i , s o n o f a t t o r i a n c o r a p i ù d e t e r m i n a n t i e c r u c i a l i . I l m e s s a g g i o c h e v o g l i a m o t r a s m e t t e r e è q u e l l o c h e s o p p o r t a r e i d i s a g i t e m p o r a n e i c h e i l a v o r i i n e v i t a b i l m e n t e p r o v o c a n o p o r t e r à i n u n f u t u r o p r o s s i m o a p o t e r g o d e r e d i b e n e f i c i p e r m a n e n t i i n t e r m i n i d i q u a l i t à d e l s e r v i z i o ” . “ C o n l ' a p e r t u r a d e l l ’ I n f o P o i n t C a n t i e r i – s o t t o l i n e a i l p r e s i d e n t e d i F E R R O V I E N O R D P i e r A n t o n i o R o s s e t t i – v o g l i a m o o f f r i r e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o a t u t t i c o l o r o c h e u t i l i z z a n o l a n o s t r a r e t e e c h e s o n o i n t e r e s s a t i e c o i n v o l t i d a i l a v o r i i n c o r s o . S i a m o i n u n p e r i o d o s t o r i c o d i g r a n d i i n v e s t i m e n t i , g a r a n t i t i d a l C o n t r a t t o d i P r o g r a m m a c o n R e g i o n e L o m b a r d i a , c h e h a n n o p e r m e s s o l ’ a p e r t u r a d i m o l t i e i m p o r t a n t i c a n t i e r i , c h e r e n d e r a n n o l a r e t e p i ù s i c u r a , m o d e r n a e p e r f o r m a n t e . B a s t i p e n s a r e c h e , s o l o t r a i l 2 0 2 4 e i l 2 0 2 5 , s o n o s t a t i r e a l i z z a t i l a v o r i d a l v a l o r e c o m p l e s s i v o d i o l t r e 4 0 0 m i l i o n i d i e u r o . V o g l i o r i n g r a z i a r e t u t t o i l p e r s o n a l e d i F E R R O V I E N O R D p e r l ’ i m p e g n o c h e s t a g a r a n t e n d o i n q u e s t a f a s e c r u c i a l e d i s v i l u p p o ” . C o n t r o l l a t a a l 1 0 0 % d a F N M , F E R R O V I E N O R D g e s t i s c e i n L o m b a r d i a 3 3 1 c h i l o m e t r i d i r e t e e 1 2 5 s t a z i o n i d i s l o c a t e s u c i n q u e l i n e e n e l l e p r o v i n c e d i M i l a n o , B r e s c i a , C o m o , M o n z a e B r i a n z a , N o v a r a e V a r e s e . S u l l a r e t e F E R R O V I E N O R D c i r c o l a n o 9 0 0 t r e n i e v i a g g i a n o 2 0 0 . 0 0 0 p a s s e g g e r i a l g i o r n o . A c c a n t o a l l ’ a t t i v i t à f i n a l i z z a t a a l l a c i r c o l a z i o n e d e i t r e n i , F E R R O V I E N O R D s i o c c u p a d e l l a g e s t i o n e d e l l a m a n u t e n z i o n e o r d i n a r i a e s t r a o r d i n a r i a d e l l a r e t e , d e l s u o a d e g u a m e n t o , d e l l ’ a t t i v a z i o n e d i n u o v i i m p i a n t i e d e l l ’ a s s i s t e n z a a i l a v o r i d i p o t e n z i a m e n t o .