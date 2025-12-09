R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) h a a p p r o v a t o l a r i m b o r s a b i l i t à d i e f g a r t i g i m o d a l f a i n s o l u z i o n e i n i e t t a b i l e i n s i r i n g a p r e r i e m p i t a p e r i l t r a t t a m e n t o , i n a g g i u n t a a l l a t e r a p i a s t a n d a r d , d e i p a z i e n t i a d u l t i c o n m i a s t e n i a g r a v i s g e n e r a l i z z a t a ( M g g ) c h e s o n o p o s i t i v i a l l ’ a n t i c o r p o a n t i - r e c e t t o r e d e l l ’ a c e t i l c o l i n a ( A c h r ) . L o a n n u n c i a , i n u n a n o t a , a r g e n x , a z i e n d a i m m u n o l o g i c a g l o b a l e i m p e g n a t a n e l t r a t t a m e n t o d i g r a v i m a l a t t i e a u t o i m m u n i , e v i d e n z i a n d o c h e e f g a r t i g i m o d a l f a è q u i n d i d i s p o n i b i l e i n I t a l i a i n 3 m o d a l i t à : c o m e f l a c o n c i n o p e r i n f u s i o n e e n d o v e n o s a , s o l u z i o n e i n i e t t a b i l e p e r u s o s o t t o c u t a n e o e , d a o g g i , a n c h e i n s i r i n g a p r e r i e m p i t a p e r l ’ a u t o s o m m i n i s t r a z i o n e d o m i c i l i a r e . L a t e r a p i a s o t t o c u t a n e a p u ò e s s e r e s o m m i n i s t r a t a a d o m i c i l i o d a l p a z i e n t e o d a u n c a r e g i v e r - d o p o u n ' a d e g u a t a f o r m a z i o n e - l i b e r a n d o s p a z i p r e z i o s i n e l l e s a l e i n f u s i o n e , n e i d a y h o s p i t a l o n e g l i a m b u l a t o r i o s p e d a l i e r i r i d u c e n d o c o s ì i l n u m e r o d i a c c e s s i n e c e s s a r i p e r l e i n f u s i o n i e n d o v e n o s e s e t t i m a n a l i e l e l i s t e d ’ a t t e s a . " Q u e s t a a p p r o v a z i o n e t e s t i m o n i a i l n o s t r o i m p e g n o c o n t i n u o n e l l a r i c e r c a e s v i l u p p o d i t e r a p i e i n n o v a t i v e e s e m p r e p i ù p e r s o n a l i z z a t e , a n c h e n e l l e m o d a l i t à d i s o m m i n i s t r a z i o n e - h a d i c h i a r a t o F a b r i z i o C e l i a , G e n e r a l M a n a g e r d i a r g e n x i n I t a l i a - L a p o s s i b i l i t à d i s o m m i n i s t r a r s i a u t o n o m a m e n t e l a t e r a p i a a c a s a , o l t r e a m i g l i o r a r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o l a g e s t i o n e c l i n i c a r i d u c e n d o i l c a r i c o a m b u l a t o r i a l e e o s p e d a l i e r o , a u m e n t a l a l i b e r t à d e l p a z i e n t e c o n s e n t e n d o a l l e p e r s o n e c o n m i a s t e n i a g r a v e g e n e r a l i z z a t a d i s c e g l i e r e i l t r a t t a m e n t o p i ù a d a t t o a l p r o p r i o s t i l e d i v i t a " . L ' a p p r o v a z i o n e d e l l a s i r i n g a p r e r i e m p i t a è s u p p o r t a t a d a i d a t i p r o v e n i e n t i d a s t u d i c l i n i c i c h e n e h a n n o c o n f e r m a t o l a b i o e q u i v a l e n z a r i s p e t t o a l l a f o r m u l a z i o n e i n f l a c o n c i n o p e r i n f u s i o n e e n d o v e n o s a . P e r a r g e n x - r i f e r i s c e l a n o t a - i l p e r c o r s o d i c u r a n o n s i e s a u r i s c e n e l l a t e r a p i a , m a c o m p r e n d e l ’ i n t e r a e s p e r i e n z a d e l p a z i e n t e . P e r q u e s t o h a s v i l u p p a t o u n p r o g r a m m a d i s u p p o r t o d e d i c a t o a c h i s c e g l i e l a g e s t i o n e d o m i c i l i a r e , o f f r e n d o s t r u m e n t i p e r i l t r a i n i n g , l ’ a s s i s t e n z a a l l a s o m m i n i s t r a z i o n e e i l m o n i t o r a g g i o d e l t r a t t a m e n t o . L ’ i m p e g n o d e l l ’ a z i e n d a " è a c c o m p a g n a r e o g n i p e r s o n a n e l m o d o p i ù s i c u r o , i n f o r m a t o e s o s t e n i b i l e p o s s i b i l e , c o l l a b o r a n d o c o n p r o f e s s i o n i s t i e c a r e g i v e r " p e r f a v o r i r e u n p r o c e s s o d i c u r a r e a l m e n t e i n t e g r a t o . L ' i n t r o d u z i o n e d e l l a f o r m u l a z i o n e i n s i r i n g a p r e r i e m p i t a d i e f g a r t i g i m o d a l f a o f f r e d i v e r s i v a n t a g g i p e r l ' o s p e d a l e e p e r i l s i s t e m a s a n i t a r i o n e l s u o c o m p l e s s o , p r i n c i p a l m e n t e i n t e r m i n i d i e f f i c i e n z a g e s t i o n a l e , o t t i m i z z a z i o n e d e l l e r i s o r s e e r i d u z i o n e d e i c o s t i i n d i r e t t i . " Q u e s t a n u o v a m o d a l i t à d i s o m m i n i s t r a z i o n e c o n s e n t i r à a i p a z i e n t i d i g e s t i r e l a m i a s t e n i a g r a v e i n m o d o p i ù c o m o d o e f l e s s i b i l e , r i d u c e n d o l o s t r e s s l e g a t o a i f r e q u e n t i s p o s t a m e n t i v e r s o l ' o s p e d a l e - h a s o t t o l i n e a t o R o c c o L i g u o r i , p r o f e s s o r e e d i r e t t o r e U o c C l i n i c a N e u r o l o g i c a d i B o l o g n a - L ’ o p z i o n e ‘ p r o n t a a l l ' u s o ’ m i g l i o r a l ' i n d i p e n d e n z a d e i p a z i e n t i e r i d u c e i l t e m p o n e c e s s a r i o p e r l a t e r a p i a a c i r c a 2 0 - 3 0 s e c o n d i c o n t r o t e m p i m o l t o p i ù l u n g h i d e l l ’ i n f u s i o n e e n d o v e n o s a i n a m b i t o c l i n i c o . L ' u s o d e l l a s i r i n g a p r e r i e m p i t a - r i m a r c a - p u ò s p o s t a r e i l l u o g o d i c u r a d a l l ' o s p e d a l e a l d o m i c i l i o d e l p a z i e n t e , t r a s f o r m a n d o u n c o s t o l o g i s t i c o e d i r i s o r s e i n t e r n e i n u n a g e s t i o n e p i ù e f f i c i e n t e e o r i e n t a t a a l t e r r i t o r i o " . C o m e h a o s s e r v a t o i l p r e s i d e n t e A i m - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a m i a s t e n i a e m a l a t t i e i m m u n o d e g e n e r a t i v e , R e n a t o M a n t e g a z z a : " N u o v i t r a t t a m e n t i e f f i c a c i e m o d a l i t à d i s o m m i n i s t r a z i o n e c h e r i d u c o n o l a n e c e s s i t à d i f r e q u e n t i a c c e s s i i n o s p e d a l e s o n o u n ' o p z i o n e g r a d i t a p e r i p a z i e n t i c h e c e r c a n o d i r e c u p e r a r e t e m p o e u n s e n s o d i n o r m a l i t à n e l l a l o r o v i t a q u o t i d i a n a . L a s i r i n g a p r e r i e m p i t a d i e f g a r t i g i m o d a l f a , c o n l a p o s s i b i l i t à o f f e r t a a i p a z i e n t i d i s o m m i n i s t r a r s i a u t o n o m a m e n t e l a t e r a p i a a c a s a , r a p p r e s e n t a u n p r o g r e s s o i m p o r t a n t e i n q u a n t o n o n n e c e s s i t a p i ù d i r e c a r s i i n o s p e d a l e p e r l a s o m m i n i s t r a z i o n e d e l f a r m a c o . C i ò - h a c o n c l u s o - s i g n i f i c a p i ù l i b e r t à e p i ù t e m p o p e r l a v i t a p r i v a t a , l e r e l a z i o n i , i l l a v o r o , p e r u n a v i t a d i q u a l i t à " .