R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A u n a n n o d a l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a r i m b o r s a b i l i t à i n I t a l i a , i n o c c a s i o n e d e l C o n g r e s s o F l o r e t i n a 2 0 2 5 , c h e s i è s v o l t o d a l 4 a l 7 d i c e m b r e a F i r e n z e , B a y e r h a p r e s e n t a t o n u o v i d a t i c l i n i c i s u a f l i b e r c e p t 8 m g , f a r m a c o i n d i c a t o p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l a d e g e n e r a z i o n e m a c u l a r e l e g a t a a l l ’ e t à ( n A m d ) e d e l l ’ e d e m a m a c u l a r e d i a b e t i c o ( D m r ) . T r a i r i s u l t a t i r a g g i u n t i , l a f a r m a c e u t i c a h a s o t t o l i n e a t o , i n p a r t i c o l a r e , l a p o s s i b i l i t à d i e s t e n d e r e l ' i n t e r v a l l o t r a i t r a t t a m e n t i f i n o a 6 m e s i , u n ’ o p z i o n e s i g n i f i c a t i v a n e l p a n o r a m a d e l l e t e r a p i e d i s p o n i b i l i . N e l s i m p o s i o d e d i c a t o a i d a t i r e a l - w o r l d , i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o o s s e r v a z i o n a l e S p e c t r u m - c h e i n c l u d e o l t r e 3 . 4 0 0 p a z i e n t i i n p i ù d i 1 8 p a e s i - e d e i r e g i s t r i a m e r i c a n i I r i s e V e s t r u m , c o n p i ù d i 5 9 m i l a p a z i e n t i t r a t t a t i , c o n f e r m a n o c h e a f l i b e r c e p t 8 m g è e f f i c a c e n o n s o l o n e i p a z i e n t i n a ï v e , m a a n c h e i n q u e l l i p r e c e d e n t e m e n t e t r a t t a t i c o n a l t r i a n t i - V e g f . " Q u e s t i r i s u l t a t i c o n f e r m a n o n o n s o l o l ’ e f f i c a c i a c l i n i c a d i a f l i b e r c e p t 8 m g , m a a n c h e l a s u a s o s t e n i b i l i t à a l u n g o t e r m i n e , o t t i m i z z a n d o l a g e s t i o n e d e l l a m a l a t t i a e m i g l i o r a n d o l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i p a z i e n t i " , h a d i c h i a r a t o P a o l o L a n z e t t a , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i O f t a l m o l o g i a a l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i U d i n e e D i r e t t o r e d e l l a C l i n i c a O c u l i s t i c a d e l l ’ U n i v e r s i t à d i U d i n e , c h e h a m o d e r a t o i l s i m p o s i o . " E s t e n d e r e g l i i n t e r v a l l i t r a l e i n i e z i o n i - h a a g g i u n t o - è p a r t i c o l a r m e n t e v a n t a g g i o s o p o i c h é r i d u c e i l n u m e r o d i t r a t t a m e n t i n e c e s s a r i , m i g l i o r a n d o l ’ a d e r e n z a a l l a t e r a p i a e r i d u c e n d o l ’ o n e r e p e r i p a z i e n t i e p e r l e s t r u t t u r e s a n i t a r i e " . L a d e g e n e r a z i o n e m a c u l a r e l e g a t a a l l ’ e t à e l ’ e d e m a m a c u l a r e d i a b e t i c o - i n f o r m a l a f a r m a c e u t i c a i n u n a n o t a - r a p p r e s e n t a n o p a t o l o g i e o c u l a r i a d a l t o i m p a t t o c l i n i c o e s o c i o e c o n o m i c o . N o n o s t a n t e i p r o g r e s s i t e r a p e u t i c i , p e r s i s t o n o c r i t i c i t à l e g a t e a l l a s c a r s a a d e r e n z a e a l l a c o m p l e s s i t à d e i r e g i m i d i t r a t t a m e n t o , c h e s i t r a d u c o n o i n r i s u l t a t i s u b o t t i m a l i e c o s t i s i g n i f i c a t i v i p e r p a z i e n t i , c a r e g i v e r e s i s t e m a s a n i t a r i o . L e e v i d e n z e p r e s e n t a t e a l C o n g r e s s o m o s t r a n o c h e o l t r e i l 6 0 % d e i p a z i e n t i i n t e r r o m p e i l f o l l o w - u p e n t r o 5 a n n i , c o n t a s s i d i n o n a d e r e n z a c h e o s c i l l a n o t r a i l 3 2 % e i l 9 5 % . G l i s t u d i c l i n i c i p i ù r e c e n t i , c o m e P u l s a r e P h o t o n , d i m o s t r a n o c h e a f l i b e r c e p t 8 m g c o n s e n t e d i e s t e n d e r e g l i i n t e r v a l l i d i t r a t t a m e n t o f i n o a 2 4 s e t t i m a n e , r i d u c e n d o i l n u m e r o d i i n i e z i o n i a n n u a l i s e n z a c o m p r o m e t t e r e l ’ e f f i c a c i a . T a l e a p p r o c c i o p u ò m i g l i o r a r e l ’ a d e r e n z a , r i d u r r e i l c a r i c o p e r i p a z i e n t i e o t t i m i z z a r e l e r i s o r s e s a n i t a r i e , r i s p o n d e n d o c o s ì a u n a d e l l e p r i n c i p a l i s f i d e d e l t r a t t a m e n t o d e l l e p a t o l o g i e o c u l a r i c r o n i c h e . I n p a r t i c o l a r e , n e l t r a t t a m e n t o d e l l a d e g e n e r a z i o n e m a c u l a r e l e g a t a a l l ’ e t à , i l t r a t t a m e n t o s i c o n f i g u r a a n c h e c o m e u n a s c e l t a d i v a l o r e d a l p u n t o d i v i s t a e c o n o m i c o , c o n t r i b u e n d o a l l a s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a s a n i t a r i o n e l l u n g o p e r i o d o . U n o S t u d i o p u b b l i c a t o l o s c o r s o a n n o s u ‘ G r a e f e ' s A r c h i v e f o r C l i n i c a l a n d E s p e r i m e n t a l e O p h t h a l m o l o g y ’ h a i n f a t t i e v i d e n z i a t o c h e , i n b a s e a l l a f r e q u e n z a d i s o m m i n i s t r a z i o n e o s s e r v a t a n e g l i s t u d i c l i n i c i , a f l i b e r c e p t 8 m g r i s u l t a e s s e r e l ’ a n t i - V e g f c h e g e n e r a i c o s t i s a n i t a r i p i ù b a s s i p e r p a z i e n t e n e l t r a t t a m e n t o d e l l a n A m d n e i P a e s i B a s s i , s u u n o r i z z o n t e t e m p o r a l e d i 3 a n n i . G l i a u t o r i c o n c l u d o n o c h e i f a r m a c i a n t i - V e g f c o n i n t e r v a l l i d i i n i e z i o n e p i ù l u n g h i , p o s s a n o r a p p r e s e n t a r e u n a s o l u z i o n e e c o n o m i c a m e n t e p i ù s o s t e n i b i l e , i n g r a d o d i r i d u r r e i l c r e s c e n t e c a r i c o e c o n o m i c o l e g a t o a l t r a t t a m e n t o d e l l a n A m d n e l s i s t e m a s a n i t a r i o . " P o i c h é i d i v e r s i a n t i - V e g f m o s t r a n o u n ’ e f f i c a c i a s o s t a n z i a l m e n t e c o m p a r a b i l e , n e l l a s c e l t a d e l t r a t t a m e n t o è i m p o r t a n t e c o n s i d e r a r e , o l t r e l ’ e f f i c a c i a , l ’ e s t e n s i o n e d e g l i i n t e r v a l l i t r a u n a s o m m i n i s t r a z i o n e e l ’ a l t r a - h a e v i d e n z i a t o E n r i c o B o r r e l l i , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i O f t a l m o l o g i a , U n i v e r s i t à d i T o r i n o - N o n p o s s i a m o i g n o r a r e i l c r e s c e n t e i m p a t t o e c o n o m i c o c h e l e m a l a t t i e v a s c o l a r i r e t i n i c h e e s e r c i t a n o s u l n o s t r o s i s t e m a s a n i t a r i o : s c e g l i e r e u n a m o l e c o l a r i s p e t t o a u n ’ a l t r a s i g n i f i c a a n c h e v a l u t a r e l a s o s t e n i b i l i t à d e l l ’ i n t e r o p e r c o r s o d i c u r a . P e r q u e s t o è f o n d a m e n t a l e a d o t t a r e u n a v i s i o n e p i ù a m p i a , c h e n o n s i l i m i t i a l s e m p l i c e p r e z z o d e l f a r m a c o , m a c o n s i d e r i i l n u m e r o d i s o m m i n i s t r a z i o n i , l e v i s i t e d i c o n t r o l l o , l ’ o r g a n i z z a z i o n e d e l l e s t r u t t u r e e , i n u l t i m a a n a l i s i , i l c a r i c o r e a l e p e r i p a z i e n t i e p e r l ’ A z i e n d a o s p e d a l i e r a . I n q u e s t ’ o t t i c a – h a a g g i u n t o - a f l i b e r c e p t 8 m g r a p p r e s e n t a u n ’ o p p o r t u n i t à c o n c r e t a : r i d u r r e i l n u m e r o d i s o m m i n i s t r a z i o n i s i g n i f i c a a l l e g g e r i r e i r e p a r t i , d i m i n u i r e i c o s t i i n d i r e t t i e o f f r i r e a i p a z i e n t i u n t r a t t a m e n t o m e n o g r a v o s o . S e v o g l i a m o m a n t e n e r e a l t a l a q u a l i t à d e l l ’ a s s i s t e n z a , s e n z a m e t t e r e s o t t o p r e s s i o n e i l s i s t e m a s a n i t a r i o , d o b b i a m o i n i z i a r e a c o n s i d e r a r e q u e s t i a s p e t t i c o n g r a n d e a t t e n z i o n e " . U n a d e l l e n o v i t à d i q u e s t ' a n n o è l ' i n t r o d u z i o n e d e l l a s i r i n g a p r e r i e m p i t a O c u C l i c k , c h e o f f r e u n a s o m m i n i s t r a z i o n e p r e c i s a d e l v o l u m e d i i n i e z i o n e , r i d u c e n d o i l r i s c h i o d i e r r o r i e m i g l i o r a n d o l a s i c u r e z z a p e r i p a z i e n t i . Q u e s t o d i s p o s i t i v o r a p p r e s e n t a u n u l t e r i o r e p a s s o v e r s o u n a g e s t i o n e p i ù e f f i c a c e e s i c u r a d e l l a t e r a p i a . L ' a z i e n d a - r i f e r i s c e l a n o t a - n o n s i l i m i t a a s v i l u p p a r e t r a t t a m e n t i i n n o v a t i v i , m a p r o m u o v e a n c h e i n i z i a t i v e c h e s u p p o r t a n o i p a z i e n t i n e l l o r o p e r c o r s o d i c u r a . P r o g e t t i c o m e : ‘ S a l v a r e l a v i s t a s i p u ò ’ , c a m p a g n a c o n p o r t a l e d e d i c a t o , o l t r e a p a g i n e s o c i a l , d o v e v e n g o n o c o n d i v i s i m a t e r i a l i i n f o r m a t i v i , c o n t e n u t i m u l t i m e d i a l i , s t r u m e n t i u t i l i p e r p a z i e n t i m a c u l o p a t i c i e c a r e g i v e r ; ‘ T e r a P i ù ’ , u n ’ a p p g r a t u i t a i d e a t a p e r s u p p o r t a r e p a z i e n t i e c a r e g i v e r n e l l a g e s t i o n e q u o t i d i a n a d e l l a t e r a p i a e ‘ T e s t a L a V i s t a ’ , i n i z i a t i v a o n l i n e c h e i n v i t a a f a r e u n c o n t r o l l o v i s i v o , t r a m i t e u n s e m p l i c e t e s t f a i - d a - t e , p e r c e r c a r e d i i n d i v i d u a r e p o s s i b i l i s e g n a l i d i m a c u l o p a t i e o p r o b l e m i r e t i n i c i , s i a f f i a n c a n o a l t r a t t a m e n t o f a r m a c o l o g i c o , a i u t a n d o i p a z i e n t i a d a f f r o n t a r e l a m a l a t t i a i n m o d o p i ù c o m p l e t o , s i a s o t t o i l p r o f i l o c l i n i c o c h e p s i c o l o g i c o . " I l n o s t r o i m p e g n o c o m e a z i e n d a v a o l t r e l ' i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a : s i e s t e n d e a l l a c r e a z i o n e d i s o l u z i o n i c h e r i s p o n d a n o c o n c r e t a m e n t e a l l e e s i g e n z e d e i p a z i e n t i e d e i s i s t e m i s a n i t a r i - h a c o n c l u s o S i m o n a G a t t i , d i r e t t o r e m e d i c o d i B a y e r - C o n a f l i b e r c e p t 8 m g , n o n s o l o o f f r i a m o u n a t e r a p i a e f f i c a c e e s o s t e n i b i l e , m a c i i m p e g n i a m o a n c h e a m i g l i o r a r e l ' a c c e s s i b i l i t à e l a q u a l i t à d e l l e c u r e , a l l e v i a n d o i l c a r i c o s u i p a z i e n t i e o t t i m i z z a n d o l e r i s o r s e s a n i t a r i e . È e s s e n z i a l e c h e i p r o g r e s s i s c i e n t i f i c i s i a n o a c c o m p a g n a t i d a u n a p p r o c c i o i n t e g r a t o c h e s u p p o r t i i p a z i e n t i i n m o d o c o m p l e t o , m i g l i o r a n d o n o n s o l o g l i e s i t i c l i n i c i , m a a n c h e l a l o r o e s p e r i e n z a d i t r a t t a m e n t o e i l l o r o b e n e s s e r e " .