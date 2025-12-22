Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) - "LItalia occupa oggi una posizione molto favorevole nel campo della ricerca, dellinnovazione e dellattrattività degli investimenti, in particolare nel settore farmaceutico. Ma questo vantaggio non può essere dato per scontato. Non possiamo fermarci, dobbiamo mettere in relazione i profondi cambiamenti globali con le scelte industriali e sanitarie del nostro Paese". Così allAdnkronos Salute Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, secondo il quale quello del pharma è "un settore chiave per leconomia del nostro Paese. Ad avere un ruolo chiave sarà anche lintelligenza artificiale: "limpatto dellIa nella ricerca e sviluppo di nuovi farmaci è già enorme ricorda il numero uno di Farmindustria - A livello globale, lindustria farmaceutica è il settore che investe di più in R&S: si stima un investimento complessivo di 2 trilioni di dollari entro il 2030. Sono già oltre 100 i nuovi farmaci individuati con il supporto di questi strumenti. In particolare, grazie allintelligenza artificiale la fase preclinica si è accorciata fino al 40%, unaccelerazione significativa in un percorso che normalmente richiede tempi molto lunghi. Dalla ricerca clinica allapprovazione regolatoria possono infatti servire 10-12 anni. Ridurre i tempi, senza compromettere la qualità dei dati e delle evidenze scientifiche, significa far arrivare più velocemente nuove cure ai pazienti". Ma lintelligenza artificiale "non riguarda solo la ricerca, ma anche la produzione industriale. Lautomazione e la gestione basata sui dati permettono oggi di creare impianti altamente competitivi, capaci di rispettare gli standard regolatori delle diverse agenzie internazionali nei Paesi di esportazione". Rendere lItalia più attrattiva è possibile, secondo Cattani che però avverte: "Per aumentare investimenti e innovazione, serve agire su più fronti. Da un lato, è fondamentale rafforzare le partnership pubblico-private nella ricerca di base, traslazionale e clinica. LItalia dispone di eccellenze accademiche e scientifiche, ma soffre ancora per lentezze burocratiche e difficoltà nel trasferimento tecnologico. Questo limita, ad esempio, la partecipazione dei pazienti italiani ai grandi studi clinici internazionali. Dallaltro lato fa notare -occorre intervenire sulla dimensione industriale, con politiche fiscali e incentivi competitivi. Tra le proposte cè lestensione della Zes (Zona economica speciale) a tutto il Paese, per favorire nuovi investimenti produttivi. Un tema strategico è anche la dipendenza dallestero: oggi lEuropa, Italia compresa, importa circa il 75% dei principi attivi da Cina e India". Lindustria farmaceutica è "fra i settori manifatturieri leader in Italia per contributo alloccupazione, alla produzione e alla nuova occupazione qualificata. I numeri lo confermano: nel 2024 sottolinea Cattani - il saldo commerciale ha raggiunto i 21 miliardi di euro, con un export pari a 54 miliardi. Per il 2025, le esportazioni potrebbero superare i 70 miliardi". Per consolidare e rafforzare questa leadership, secondo Cattani servono due azioni principali: meno burocrazia e più investimenti nella salute. "La prima direttrice spiega - riguarda lattrattività del sistema industriale e della ricerca: meno burocrazia, più uso dei dati, più scienza e maggiore digitalizzazione. In questo senso, lintervento del governo sullIntelligenza artificiale va nella direzione giusta. La seconda riguarda il mercato interno della salute. La domanda di farmaci cresce, ma i tetti di spesa pubblica non si adeguano, generando un peso economico rilevante per le imprese attraverso il meccanismo del payback. Introdotto come misura straordinaria ventanni fa, oggi il payback è diventato insostenibile: vale circa 2,3 miliardi di euro, che si sommano al carico fiscale. In questo senso accogliamo positivamente le misure contenute nella legge di Bilancio che innalzano il tetto della spesa diretta dello 0,3%". Lobiettivo ora è "completare il percorso di uscita dal payback e garantire un accesso rapido ai farmaci e ai vaccini innovativi. Lidea è quella di un early access nazionale afferma Cattani - che consenta ai cittadini italiani di avere subito a disposizione i nuovi trattamenti una volta approvati dallAgenzia europea del farmaco (Ema), senza ritardi". Infine, laccesso rapido e uniforme ai farmaci e ai vaccini su tutto il territorio nazionale e un maggiore investimento nella spesa farmaceutica per Cattani sono "elementi centrali". La spesa farmaceutica "non è un costo ma un investimento. Grazie alluso dei dati, oggi è possibile misurare gli outcome, cioè il valore reale generato da un farmaco, da una vaccinazione o da un intervento di prevenzione. Questo permette di far evolvere il sistema sanitario insieme allinnovazione scientifica, tecnologica e digitale. È questo, il percorso necessario per continuare a rendere lItalia un Paese attrattivo e competitivo nel panorama globale della salute e dellinnovazione" conclude.