R o m a , 2 2 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L ’ I t a l i a o c c u p a o g g i u n a p o s i z i o n e m o l t o f a v o r e v o l e n e l c a m p o d e l l a r i c e r c a , d e l l ’ i n n o v a z i o n e e d e l l ’ a t t r a t t i v i t à d e g l i i n v e s t i m e n t i , i n p a r t i c o l a r e n e l s e t t o r e f a r m a c e u t i c o . M a q u e s t o v a n t a g g i o n o n p u ò e s s e r e d a t o p e r s c o n t a t o . N o n p o s s i a m o f e r m a r c i , d o b b i a m o m e t t e r e i n r e l a z i o n e i p r o f o n d i c a m b i a m e n t i g l o b a l i c o n l e s c e l t e i n d u s t r i a l i e s a n i t a r i e d e l n o s t r o P a e s e " . C o s ì a l l ’ A d n k r o n o s S a l u t e M a r c e l l o C a t t a n i , p r e s i d e n t e d i F a r m i n d u s t r i a , s e c o n d o i l q u a l e q u e l l o d e l p h a r m a è " u n s e t t o r e c h i a v e p e r l ’ e c o n o m i a d e l n o s t r o P a e s e ” . A d a v e r e u n r u o l o c h i a v e s a r à a n c h e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e : " l ’ i m p a t t o d e l l ’ I a n e l l a r i c e r c a e s v i l u p p o d i n u o v i f a r m a c i è g i à e n o r m e – r i c o r d a i l n u m e r o u n o d i F a r m i n d u s t r i a - A l i v e l l o g l o b a l e , l ’ i n d u s t r i a f a r m a c e u t i c a è i l s e t t o r e c h e i n v e s t e d i p i ù i n R & S : s i s t i m a u n i n v e s t i m e n t o c o m p l e s s i v o d i 2 t r i l i o n i d i d o l l a r i e n t r o i l 2 0 3 0 . S o n o g i à o l t r e 1 0 0 i n u o v i f a r m a c i i n d i v i d u a t i c o n i l s u p p o r t o d i q u e s t i s t r u m e n t i . I n p a r t i c o l a r e , g r a z i e a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e l a f a s e p r e c l i n i c a s i è a c c o r c i a t a f i n o a l 4 0 % , u n ’ a c c e l e r a z i o n e s i g n i f i c a t i v a i n u n p e r c o r s o c h e n o r m a l m e n t e r i c h i e d e t e m p i m o l t o l u n g h i . D a l l a r i c e r c a c l i n i c a a l l ’ a p p r o v a z i o n e r e g o l a t o r i a p o s s o n o i n f a t t i s e r v i r e 1 0 - 1 2 a n n i . R i d u r r e i t e m p i , s e n z a c o m p r o m e t t e r e l a q u a l i t à d e i d a t i e d e l l e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e , s i g n i f i c a f a r a r r i v a r e p i ù v e l o c e m e n t e n u o v e c u r e a i p a z i e n t i " . M a l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e " n o n r i g u a r d a s o l o l a r i c e r c a , m a a n c h e l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e . L ’ a u t o m a z i o n e e l a g e s t i o n e b a s a t a s u i d a t i p e r m e t t o n o o g g i d i c r e a r e i m p i a n t i a l t a m e n t e c o m p e t i t i v i , c a p a c i d i r i s p e t t a r e g l i s t a n d a r d r e g o l a t o r i d e l l e d i v e r s e a g e n z i e i n t e r n a z i o n a l i n e i P a e s i d i e s p o r t a z i o n e " . R e n d e r e l ’ I t a l i a p i ù a t t r a t t i v a è p o s s i b i l e , s e c o n d o C a t t a n i c h e p e r ò a v v e r t e : " P e r a u m e n t a r e i n v e s t i m e n t i e i n n o v a z i o n e , s e r v e a g i r e s u p i ù f r o n t i . D a u n l a t o , è f o n d a m e n t a l e r a f f o r z a r e l e p a r t n e r s h i p p u b b l i c o - p r i v a t e n e l l a r i c e r c a d i b a s e , t r a s l a z i o n a l e e c l i n i c a . L ’ I t a l i a d i s p o n e d i e c c e l l e n z e a c c a d e m i c h e e s c i e n t i f i c h e , m a s o f f r e a n c o r a p e r l e n t e z z e b u r o c r a t i c h e e d i f f i c o l t à n e l t r a s f e r i m e n t o t e c n o l o g i c o . Q u e s t o l i m i t a , a d e s e m p i o , l a p a r t e c i p a z i o n e d e i p a z i e n t i i t a l i a n i a i g r a n d i s t u d i c l i n i c i i n t e r n a z i o n a l i . D a l l ’ a l t r o l a t o – f a n o t a r e - o c c o r r e i n t e r v e n i r e s u l l a d i m e n s i o n e i n d u s t r i a l e , c o n p o l i t i c h e f i s c a l i e i n c e n t i v i c o m p e t i t i v i . T r a l e p r o p o s t e c ’ è l ’ e s t e n s i o n e d e l l a Z e s ( Z o n a e c o n o m i c a s p e c i a l e ) a t u t t o i l P a e s e , p e r f a v o r i r e n u o v i i n v e s t i m e n t i p r o d u t t i v i . U n t e m a s t r a t e g i c o è a n c h e l a d i p e n d e n z a d a l l ’ e s t e r o : o g g i l ’ E u r o p a , I t a l i a c o m p r e s a , i m p o r t a c i r c a i l 7 5 % d e i p r i n c i p i a t t i v i d a C i n a e I n d i a " . L ’ i n d u s t r i a f a r m a c e u t i c a è " f r a i s e t t o r i m a n i f a t t u r i e r i l e a d e r i n I t a l i a p e r c o n t r i b u t o a l l ’ o c c u p a z i o n e , a l l a p r o d u z i o n e e a l l a n u o v a o c c u p a z i o n e q u a l i f i c a t a . I n u m e r i l o c o n f e r m a n o : n e l 2 0 2 4 – s o t t o l i n e a C a t t a n i - i l s a l d o c o m m e r c i a l e h a r a g g i u n t o i 2 1 m i l i a r d i d i e u r o , c o n u n e x p o r t p a r i a 5 4 m i l i a r d i . P e r i l 2 0 2 5 , l e e s p o r t a z i o n i p o t r e b b e r o s u p e r a r e i 7 0 m i l i a r d i " . P e r c o n s o l i d a r e e r a f f o r z a r e q u e s t a l e a d e r s h i p , s e c o n d o C a t t a n i s e r v o n o d u e a z i o n i p r i n c i p a l i : m e n o b u r o c r a z i a e p i ù i n v e s t i m e n t i n e l l a s a l u t e . " L a p r i m a d i r e t t r i c e – s p i e g a - r i g u a r d a l ’ a t t r a t t i v i t à d e l s i s t e m a i n d u s t r i a l e e d e l l a r i c e r c a : m e n o b u r o c r a z i a , p i ù u s o d e i d a t i , p i ù s c i e n z a e m a g g i o r e d i g i t a l i z z a z i o n e . I n q u e s t o s e n s o , l ’ i n t e r v e n t o d e l g o v e r n o s u l l ’ I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e v a n e l l a d i r e z i o n e g i u s t a . L a s e c o n d a r i g u a r d a i l m e r c a t o i n t e r n o d e l l a s a l u t e . L a d o m a n d a d i f a r m a c i c r e s c e , m a i t e t t i d i s p e s a p u b b l i c a n o n s i a d e g u a n o , g e n e r a n d o u n p e s o e c o n o m i c o r i l e v a n t e p e r l e i m p r e s e a t t r a v e r s o i l m e c c a n i s m o d e l p a y b a c k . I n t r o d o t t o c o m e m i s u r a s t r a o r d i n a r i a v e n t ’ a n n i f a , o g g i i l p a y b a c k è d i v e n t a t o i n s o s t e n i b i l e : v a l e c i r c a 2 , 3 m i l i a r d i d i e u r o , c h e s i s o m m a n o a l c a r i c o f i s c a l e . I n q u e s t o s e n s o a c c o g l i a m o p o s i t i v a m e n t e l e m i s u r e c o n t e n u t e n e l l a l e g g e d i B i l a n c i o c h e i n n a l z a n o i l t e t t o d e l l a s p e s a d i r e t t a d e l l o 0 , 3 % " . L ’ o b i e t t i v o o r a è " c o m p l e t a r e i l p e r c o r s o d i u s c i t a d a l p a y b a c k e g a r a n t i r e u n a c c e s s o r a p i d o a i f a r m a c i e a i v a c c i n i i n n o v a t i v i . L ’ i d e a è q u e l l a d i u n e a r l y a c c e s s n a z i o n a l e – a f f e r m a C a t t a n i - c h e c o n s e n t a a i c i t t a d i n i i t a l i a n i d i a v e r e s u b i t o a d i s p o s i z i o n e i n u o v i t r a t t a m e n t i u n a v o l t a a p p r o v a t i d a l l ’ A g e n z i a e u r o p e a d e l f a r m a c o ( E m a ) , s e n z a r i t a r d i " . I n f i n e , l ’ a c c e s s o r a p i d o e u n i f o r m e a i f a r m a c i e a i v a c c i n i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e e u n m a g g i o r e i n v e s t i m e n t o n e l l a s p e s a f a r m a c e u t i c a p e r C a t t a n i s o n o " e l e m e n t i c e n t r a l i " . L a s p e s a f a r m a c e u t i c a " n o n è u n c o s t o m a u n i n v e s t i m e n t o . G r a z i e a l l ’ u s o d e i d a t i , o g g i è p o s s i b i l e m i s u r a r e g l i o u t c o m e , c i o è i l v a l o r e r e a l e g e n e r a t o d a u n f a r m a c o , d a u n a v a c c i n a z i o n e o d a u n i n t e r v e n t o d i p r e v e n z i o n e . Q u e s t o p e r m e t t e d i f a r e v o l v e r e i l s i s t e m a s a n i t a r i o i n s i e m e a l l ’ i n n o v a z i o n e s c i e n t i f i c a , t e c n o l o g i c a e d i g i t a l e . È q u e s t o , i l p e r c o r s o n e c e s s a r i o p e r c o n t i n u a r e a r e n d e r e l ’ I t a l i a u n P a e s e a t t r a t t i v o e c o m p e t i t i v o n e l p a n o r a m a g l o b a l e d e l l a s a l u t e e d e l l ’ i n n o v a z i o n e " c o n c l u d e .