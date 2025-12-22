R o m a , 2 2 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - E Y - P a r t h e n o n r i n n o v a i l s o s t e g n o a l ' P r e m i o C l a u d i o D e m a t t é P r i v a t e E q u i t y o f t h e Y e a r ' , i n i z i a t i v a d i A I f i c h e d a l 2 0 0 4 v a l o r i z z a i l r u o l o d e l P r i v a t e E q u i t y e d e l V e n t u r e C a p i t a l n e l l a c r e s c i t a d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e . I l p r e m i o r i c o n o s c e l e e c c e l l e n z e c h e g u i d a n o l ’ e v o l u z i o n e d e l s e t t o r e , p r o m u o v e n d o c o m p e t i t i v i t à e i n n o v a z i o n e . I l p r i v a t e e q u i t y s i c o n f e r m a l e v a s t r a t e g i c a p e r l ’ i n n o v a z i o n e e l a c o m p e t i t i v i t à d e l t e s s u t o p r o d u t t i v o e i m p r e n d i t o r i a l e . N o n s o l o u n s e m p l i c e s t r u m e n t o f i n a n z i a r i o , m a u n a c c e l e r a t o r e d e l l a c o m p e t i t i v i t à e d e l l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l e i m p r e s e . L o d i m o s t r a l a X X I I e d i z i o n e d e l ' P r e m i o C l a u d i o D e m a t t é P r i v a t e E q u i t y o f t h e Y e a r ' , o r g a n i z z a t o d a A i f i c o n i l s u p p o r t o d i E Y - P a r t h e n o n , c h e d a l 2 0 0 4 c e l e b r a l e o p e r a z i o n i d i s u c c e s s o n e l s e t t o r e . I l 1 8 d i c e m b r e , a M i l a n o , s o n o s t a t e p r e m i a t e 1 9 r e a l t à f i n a l i s t e , s e l e z i o n a t e d a u n a g i u r i a c o m p o s t a d a e s p e r t i i n d u s t r i a l i , f i n a n z i a r i e a c c a d e m i c i . L e a z i e n d e , a t t i v e i n s e t t o r i c h e s p a z i a n o d a l l ’ a l i m e n t a r e a l f a r m a c e u t i c o , c o n d i v i d o n o u n a f o r t e v o c a z i o n e a l l a c r e s c i t a : c i r c a l a m e t à h a c o m p i u t o i l s a l t o d a p l a y e r r e g i o n a l e a p r o t a g o n i s t a n a z i o n a l e o i n t e r n a z i o n a l e , c o n f e r m a n d o i l r u o l o d e l p r i v a t e e q u i t y c o m e a c c e l e r a t o r e d i s v i l u p p o e i n n o v a z i o n e . I l P r e m i o D e m a t t è f o t o g r a f a a n c h e l e n u o v e t e n d e n z e : a t t e n z i o n e c r e s c e n t e a l l e P m i i n n o v a t i v e e a l l e i m p r e s e t r a 2 0 e 5 0 m i l i o n i d i f a t t u r a t o , o l t r e a u n i n t e r e s s e i n e s p a n s i o n e v e r s o C e n t r o e S u d I t a l i a , t e r r i t o r i r i c c h i d i s t o r i e i m p r e n d i t o r i a l i a d a l t o p o t e n z i a l e . M a r c o G i n n a s i , P r i v a t e E q u i t y L e a d e r E Y - P a r t h e n o n , I t a l i a , c o m m e n t a : “ L e o p e r a z i o n i p r e m i a t e d a l D e m a t t é d i m o s t r a n o c o m e i l p r i v a t e e q u i t y s i a i n g r a d o d i t r a s f o r m a r e i m p r e s e l o c a l i i n p l a y e r n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i . N e l 2 0 2 5 i l 4 5 % d e i p l a y e r è r a p p r e s e n t a t o d a f o n d i e i l 4 8 % d e l l e o p e r a z i o n i è a v v e n u t o t r a m i t e p o r t f o l i o c o m p a n i e s : p a r t n e r s h i p s o l i d e e i n v e s t i m e n t i m i r a t i h a n n o a c c e l e r a t o c r e s c i t a , i n n o v a z i o n e e p a s s a g g i g e n e r a z i o n a l i " . S e c o n d o l ’ E Y - P a r t h e n o n B u l l e t i n , n e l 2 0 2 5 i f o n d i d i p r i v a t e e q u i t y e i n f r a s t r u t t u r a l i h a n n o p a r t e c i p a t o a 6 1 5 o p e r a z i o n i s u t a r g e t i t a l i a n e , p e r u n v a l o r e c o m p l e s s i v o d i 2 3 , 5 m i l i a r d i d i e u r o . N o n s o l o c a p i t a l e : i f o n d i p o r t a n o c o m p e t e n z e s t r a t e g i c h e , d i g i t a l i z z a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à , t r a s f o r m a n d o i l p r i v a t e e q u i t y i n u n a p a r t n e r s h i p d i l u n g o p e r i o d o . “ I l p r i v a t e e q u i t y è o g g i u n a l e v a f o n d a m e n t a l e p e r l a c o m p e t i t i v i t à d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o c h e , o l t r e a f o r n i r e r i s o r s e f i n a n z i a r i e , p o r t a c o m p e t e n z e e c a p a c i t à d i a c c e l e r a r e p r o c e s s i d i t r a s f o r m a z i o n e c h e a l t r i m e n t i r i c h i e d e r e b b e r o a n n i . È u n c a t a l i z z a t o r e d i c r e s c i t a p e r l ’ e c o n o m i a r e a l e ” , d i c h i a r a U m b e r t o N o b i l e , P r i v a t e E q u i t y L e a d e r E Y I t a l i a . L e g g i l ’ a r t i c o l o c o m p l e t o .