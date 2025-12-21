R o m a , 2 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a F a r n e s i n a e l ' a m b a s c i a t a d ' I t a l i a i n E g i t t o s e g u o n o l a s i t u a z i o n e a L u x o r , d o v e a l c u n i c o n n a z i o n a l i a b o r d o d i u n ’ i m b a r c a z i o n e s o n o r i m a s t i c o i n v o l t i i n u n a c o l l i s i o n e m e n t r e e r a n o i n c r o c i e r a s u l N i l o " . L o h a s c r i t t o s u X i l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i , a g g i u n g e n d o c h e " i l m i n i s t r o A n t o n i o T a j a n i è i n f o r m a t o a n e s e g u e l ’ e v o l u z i o n e . P e r q u a l s i a s i e m e r g e n z a o s e g n a l a z i o n e , c o n t a t t a r e l ’ A m b a s c i a t a d ' I t a l i a a l C a i r o a l n u m e r o + 2 0 0 2 2 7 9 4 3 1 9 4 o l ' U n i t à d i C r i s i a l + 3 9 0 6 3 6 2 2 5 o v i a m a i l a u n i t a . c r i s i @ e s t e r i . i t .