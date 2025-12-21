R o m a , 2 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - U n a c i t t a d i n a i t a l i a n a è m o r t a n e l l a c o l l i s i o n e f r a d u e i m b a r c a z i o n i d a c r o c i e r a a v v e n u t a q u e s t a s e r a s u l N i l o n e l l a z o n a d i L u x o r . I f u n z i o n a r i d e l c o n s o l a t o d ’ I t a l i a s o n o i n c o n t a t t o c o n i l c o n i u g e d e l l a d o n n a e c o n i t o u r o p e r a t o r c h e h a n n o s e g u i t o g l i a l t r i c i t t a d i n i i t a l i a n i p r e s e n t i s u l l a i m b a r c a z i o n e c o i n v o l t a . L o r e n d e n o t o l a F a r n e s i n a . S e c o n d o l e p r i m e i n f o r m a z i o n i s u i s i t i d i n o t i z i e e g i z i a n i , c ’ è s t a t a u n a c o l l i s i o n e t r a d u e n a v i a 3 0 k m d a L u x o r i n t o r n o a l l e 1 9 l o c a l i . N e l l a n a v e R o y a l B e a u R i v a g e , c o n c i r c a 7 0 - 8 0 c o n n a z i o n a l i a b o r d o , è d e c e d u t a u n a c i t t a d i n a i t a l i a n a , c h e e r a a c c o m p a g n a t a d a l m a r i t o . L a c o l l i s i o n e a v r e b b e d i s t r u t t o a l m e n o q u a t t r o c a b i n e d e l l a n a v e R o y a l B e a u R i v a g e . S o n o i n c o r s o v e r i f i c h e s u g l i a l t r i i t a l i a n i a b o r d o .