( A d n k r o n o s ) - “ U n m e r c a t o u n i c o e u r o p e o d e l l e m a t e r i e p r i m e s e c o n d e , o b i e t t i v o c e n t r a l e d e l C i r c u l a r E c o n o m y A c t e u r o p e o , è u t i l e p e r e l i m i n a r e g l i o s t a c o l i a l l ’ i m p i e g o d i m a t e r i a l i r i c i c l a t i i n E u r o p a e p e r p r o m u o v e r e u n m a g g i o r e u s o d i m a t e r i a l i r i c i c l a t i d i q u a l i t à . C o s ì s i r a f f o r z e r e b b e a n c h e l a f i l i e r a d e l r i c i c l o i t a l i a n a , f r e n a n d o l a c o n c o r r e n z a s l e a l e , a b a s s o c o s t o e d i m i n o r e q u a l i t à , d i P a e s i e x t r a e u r o p e i ” . C o s ì E d o R o n c h i , p r e s i d e n t e d e l C e n - C i r c u l a r E c o n o m y N e t w o r k , a l l ' A d n k r o n o s , i n v i s t a d e l l a d e f i n i z i o n e d e l C i r c u l a r E c o n o m y A c t , l ’ a t t e s a n o r m a t i v a e u r o p e a c h e p u n t a a d a c c e l e r a r e l a t r a n s i z i o n e v e r s o u n ' e c o n o m i a s e m p r e p i ù c i r c o l a r e . " E ' m o l t o i m p o r t a n t e - o s s e r v a - i l r a f f o r z a m e n t o d e l l o s b o c c o d i m e r c a t o d e i m a t e r i a l i p r o v e n i e n t i d a l r i c i c l o : n o n b a s t a r i c i c l a r e i r i f i u t i , o c c o r r e c h e i m a t e r i a l i c h e s i r i c a v a n o c o l r i c i c l o s i a n o v e n d u t i a p r e z z i r e m u n e r a t i v i p e r l e a t t i v i t à i n d u s t r i a l i d i r i c i c l o . D a u n p a i o d i a n n i , p e r f a r e u n e s e m p i o , l e p l a s t i c h e r i c i c l a t e i n c o n t r a n o g r o s s e d i f f i c o l t à s i a d i s b o c c o d i m e r c a t o s i a d i p r e z z i , i n a d e g u a t i , a l p u n t o d a c a u s a r e u n a f o r t e c r i s i d e l l e i n d u s t r i e d e l r i c i c l o d e i r i f i u t i i n p l a s t i c a " , o s s e r v a R o n c h i . N o n s o l o . " I l s e c o n d o n o d o d e l l a n u o v a i n i z i a t i v a e u r o p e a p e r l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e , i l C i r c u l a r e c o n o m y A c t , r i g u a r d a p i ù p r e c i s a m e n t e l a r a c c o l t a e i l r i c i c l o d e i R a e e ( i r i f i u t i d a a p p a r e c c h i a t u r e e l e t t r i c h e e d e l e t t r o n i c h e ) p e r i q u a l i è p r e v i s t a u n a r e v i s i o n e a m p i a d e l l a d i r e t t i v a e u r o p e a v i g e n t e , v i s t o c h e i n E u r o p a e i n I t a l i a s i a m o s o l o a m e n o d e l l a m e t à d e l t a r g e t e u r o p e o d e l 6 5 % d i q u e s t i r i f i u t i r a c c o l t i , r i s p e t t o a l l e a p p a r e c c h i a t u r e e l e t t r i c h e e d e l e t t r o n i c h e v e n d u t e - s p i e g a - M e n t r e a b b i a m o d i f f i c o l t à e s o s t e n i a m o a l t i c o s t i p e r l ’ a p p r o v v i g i o n a m e n t o d i d i v e r s i m a t e r i a l i c r i t i c i , s t i a m o s f r u t t a n d o m o l t o p o c o i n E u r o p a l e ' m i n i e r e ' c o s t i t u i t e d a i r i f i u t i d i a p p a r e c c h i a t u r e e l e t t r i c h e e d e l e t t r o n i c h e c h e c o n t e n g o n o i m p o r t a n t i q u a n t i t à d i t a l i m a t e r i e p r i m e c r i t i c h e e s t r a t e g i c h e " . D a q u i l e p r o p o s t e d e l C e n c h e h a p a r t e c i p a t o a l l a c o n s u l t a z i o n e p u b b l i c a , c h i u s a n e l n o v e m b r e s c o r s o , s u l C i r c u l a r E c o n o m y A c t p r e s e n t a n d o u n p r o p r i o p o s i t i o n p a p e r . “ P e r r a f f o r z a r e l a c i r c o l a r i t à d e l l a n o s t r a e c o n o m i a è b e n e a l z a r e i t a r g e t d e l r i c i c l o d e i r i f i u t i , m a n o n b a s t a , l ’ U n i o n e E u r o p e a d e v e o c c u p a r s i i n m o d o p i ù i n c i s i v o d e l l o s b o c c o d i m e r c a t o , d e l l a d o m a n d a e d e i p r e z z i , d e l l e m a t e r i e p r i m e s e c o n d e c h e s i r i c a v a n o d a l r i c i c l o ” , s p i e g a R o n c h i . “ L a m i s u r a v i g e n t e d a a n n i , e r i n n o v a t a a n c h e p e r i l 2 0 2 4 e p e r i l 2 0 2 5 , d i u n u t i l i z z o p a r z i a l e d e l c r e d i t o d ’ i m p o s t a p e r l e i m p r e s e c h e u t i l i z z a n o a l c u n i m a t e r i a l i r i c i c l a t i e p l a s t i c a c o m p o s t a b i l e , c o m e h a o s s e r v a t o a n c h e l a C o r t e d e i C o n t i , r i c h i e d e u n a d o t a z i o n e f i n a n z i a r i a b e n p i ù c o s p i c u a - a g g i u n g e - S e r v e , i n p a r t i c o l a r e p e r l e p l a s t i c h e r i c i c l a t e , u n i n t e r v e n t o b e n p i ù c o n s i s t e n t e p e r r i d u r r e i c o s t i d e l l ’ e n e r g i a e p e r v a l o r i z z a r e , c o n u n s i s t e m a d i c r e d i t i d i c a r b o n i o e / o d i c e r t i f i c a t i b i a n c h i , i r i s p a r m i d i e n e r g i a e d i e m i s s i o n i d i g a s s e r r a o t t e n u t i g r a z i e a l r i c i c l o , c o p r e n d o i c o s t i d i q u e s t i i n c e n t i v i , c h e p e r a v e r e u n i m p a t t o d o v r e b b e r o i m p e g n a r e a l m e n o 2 0 0 m i l i o n i a l l ’ a n n o , c o n u n a q u o t a d e i p r o v e n t i d e l l a p l a s t i c t a x e / o u t i l i z z a n d o p a r t e d e i p r o v e n t i g e n e r a t i d a l s i s t e m a e u r o p e o d i t a s s a z i o n e d e l l e e m i s s i o n i d i c a r b o n i o ( E m i s s i o n T r a d i n g S y s t e m ) ” . “ A l t r e p r o p o s t e , s e m p r e n e l l a d i r e z i o n e d i r a f f o r z a r e i l m e r c a t o d e i m a t e r i a l i g e n e r a t i c o l r i c i c l o - c o n t i n u a R o n c h i - d o v r e b b e r o i n c r e m e n t a r e l ’ u t i l i z z o d e i m a t e r i a l i r i c i c l a t i n e g l i a p p a l t i p u b b l i c i a t t r a v e r s o i l G r e e n P u b l i c P r o c u r e m e n t : p e r e s e m p i o , f a c i l i t a n d o , p r o m u o v e n d o e s o s t e n e n d o l ’ i m p i e g o d e l l a p l a s t i c a r i c i c l a t a e d e l l a g o m m e d e g l i p n e u m a t i c i r i c i c l a t i n e g l i a s f a l t i e i l m a g g i o r e u t i l i z z o n e l l ’ e d i l i z i a d e g l i i n e r t i p r o v e n i e n t i d a l r i c i c l o d e i m a t e r i a l i d a c o s t r u z i o n e e d e m o l i z i o n e . S a r e b b e i m p o r t a n t e a n c h e a s s i c u r a r e q u o t e o b b l i g a t o r i e d i i m p i e g o d i m a t e r i a l i r i c i c l a t i n e i p r o d o t t i : a l c u n e n o r m e i n q u e s t a d i r e z i o n e s o n o g i à v i g e n t i . V a n n o a p p l i c a t e , e s t e s e e a c c o m p a g n a t e d a i n c e n t i v i e s a n z i o n i ” . “ P e r i R a e e d o b b i a m o r a d d o p p i a r e l e r a c c o l t e e , s p e c i e p e r i d i s p o s i t i v i e l e t t r o n i c i , d o b b i a m o s v i l u p p a r e u n a r e t e d i m o d e r n i i m p i a n t i d i r i c i c l o . P e r a r r i v a r e a q u e s t i r i s u l t a t i è n e c e s s a r i o r a f f o r z a r e i l c o i n v o l g i m e n t o e l a r e s p o n s a b i l i t à e s t e s a d e i p r o d u t t o r i d i t a l i a p p a r e c c h i a t u r e . I s i s t e m i d i r a c c o l t a v i g e n t i d e i R a e e e v i d e n t e m e n t e n o n s o n o s u f f i c i e n t i : s e r v o n o s i s t e m i c o n p u n t i d i r a c c o l t a e d i r i t i r o b e n p i ù d i f f u s i e s i s t e m i d i r e s t i t u z i o n e i n c e n t i v a t a . L e m a g g i o r i r i s o r s e p e r u n t a l e c a m b i a m e n t o d i s i s t e m a d i r a c c o l t a s i p o t r e b b e r o o t t e n e r e p o n e n d o l e a c a r i c o d e i p r o d u t t o r i , i n a l t e r n a t i v a , a n c h e p a r z i a l e , d e l l a t a s s a s u i R a e e n o n r a c c o l t i d i 2 e u r o a l k g c h e d o v r e b b e e n t r a r e i n v i g o r e a l i v e l l o e u r o p e o d a l 2 0 2 8 " , c o n c l u d e R o n c h i .