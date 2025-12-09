R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o e s p r i m e p i e n a s o l i d a r i e t à a l l e g i o r n a l i s t e e a i g i o r n a l i s t i d e l l ’ a g e n z i a D i r e , o g g i n u o v a m e n t e i n s c i o p e r o p e r d e n u n c i a r e i l p a g a m e n t o i n c o m p l e t o e i r r e g o l a r e d e g l i s t i p e n d i e l ’ a s s e n z a d i c e r t e z z e s u l f u t u r o d e l l ’ a z i e n d a . D a m e s i l a r e d a z i o n e v i v e u n a c o n d i z i o n e d i g r a v e p r e c a r i e t à c h e n o n p u ò p i ù e s s e r e i g n o r a t a " . C o s ì i n u n a n o t a S a n d r o R u o t o l o , r e s p o n s a b i l e I n f o r m a z i o n e n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d . " C h i e d i a m o a l l ’ e d i t o r e d i g a r a n t i r e i m m e d i a t a m e n t e l a r e g o l a r i t à d e l l e r e t r i b u z i o n i e d i o f f r i r e p r o s p e t t i v e c h i a r e p e r i l f u t u r o : u n ’ a g e n z i a d i i n f o r m a z i o n e è u n p r e s i d i o d e m o c r a t i c o e s s e n z i a l e , c h e v a t u t e l a t o e r a f f o r z a t o , n o n l a s c i a t o n e l l o s t a t o d i i n c e r t e z z a a t t u a l e . I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o s o s t e r r à o g n i i n i z i a t i v a u t i l e a g a r a n t i r e c o n t i n u i t à e t u t e l a d e l l a v o r o e a p p o g g i a l a r i c h i e s t a d e l c o m i t a t o d i r e d a z i o n e a f f i n c h é i l D i p a r t i m e n t o p e r l ’ E d i t o r i a m a n t e n g a a l t a l ’ a t t e n z i o n e s u l l a s i t u a z i o n e d e l l ’ a g e n z i a D i r e . P a g a r e g l i s t i p e n d i e a s s i c u r a r e s t a b i l i t à a i l a v o r a t o r i n o n è s o l o u n d o v e r e c o n t r a t t u a l e : è u n a r e s p o n s a b i l i t à v e r s o l ’ i n f o r m a z i o n e e l a d e m o c r a z i a ” .