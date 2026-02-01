R o m a , 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - D u e v a l a n g h e q u e s t o p o m e r i g g i o s u l l e m o n t a g n e t r a F r i u l i V e n e z i a G i u l i a e V e n e t o , a S e l l a N e v e a e a C a s e r a R a z z o . I n e n t r a m b i i c a s i s o n o i n c o r s o l e v e r i f i c h e p e r p o s s i b i l i p e r s o n e c o i n v o l t e . L a S o r e s h a a t t i v a t o i d u e e l i c o t t e r i d e l l ' e l i s o c c o r s o r e g i o n a l e , l ' e l i c o t t e r o d e l l a P r o t e z i o n e C i v i l e , l e s t a z i o n i d i C a v e d e l P r e d i l e d i F o r n i A v o l t r i , l a g u a r d i a d i f i n a n z a e i v i g i l i d e l f u o c o .