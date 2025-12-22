R o m a , 2 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a p a c e , c h i a r a m e n t e , è u n b e n e p r e z i o s o q u a n d o l a s i p o s s i e d e e d è u n b e n e d a r i c e r c a r e c o n o g n i s f o r z o q u a n d o l a s i p e r d e . P e r ò q u e s t o l o c o m p r e n d e p i ù d i c h i u n q u e a l t r o c h i c o n o s c e l a g u e r r a e d è p r e p a r a t o a f r o n t e g g i a r l a . P e r q u e s t o i o n o n h o m a i a c c e t t a t o l a n a r r a z i o n e , d i c i a m o c o s ì , d i c h i c o n t r a p p o n e l ' i d e a d e l p a c i f i s m o a l l e F o r z e A r m a t e . A l l a f i n e d e l q u a r t o s e c o l o d o p o C r i s t o , P u b l i o F l a v i o V e g e z i o R e n a t o s c r i v e : q u i d e s i d e r a t p a c e m , p r a e p a r e t b e l l u m . D i v e n t a p o i i l p i ù f a m o s o ' s i v i s p a c e m p a r a b e l l u m ' , c i o è c h i v u o l e l a p a c e p r e p a r i l a g u e r r a . I l p u n t o è c h e i l s u o n o n è , c o m e m o l t i p e n s a n o , u n m e s s a g g i o b e l l i c i s t a , t u t t ' a l t r o . È u n m e s s a g g i o p r a g m a t i c o " . L o h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , s a l u t a n d o l e m i s s i o n i m i l i t a r i a l l ' e s t e r o p e r g l i a u g u r i d i f i n e a n n o i n c o l l e g a m e n t o d a l C o m a n d o o p e r a t i v o v e r t i c e i n t e r f o r z e ( C o v i ) . " I l s e n s o - h a a g g i u n t o l a p r e m i e r - è c h e s o l o u n a f o r z a m i l i t a r e c r e d i b i l e a l l o n t a n a l a g u e r r a , p e r c h é l a p a c e n o n a r r i v a s p o n t a n e a m e n t e , l a p a c e è s o p r a t t u t t o u n e q u i l i b r i o d i p o t e n z e : l a d e b o l e z z a i n v i t a l ' a g g r e s s o r e , l a f o r z a a l l o n t a n a l ' a g g r e s s o r e " . " L ' e t i m o l o g i a d e l l a p a r o l a d e t e r r e n z a - h a p o i a n c o r a s p i e g a t o M e l o n i - a r r i v a d a l l a t i n o e s i g n i f i c a d e , c i o è v i a d a , e t e r r e r e , c i o è i n c u t e r e t i m o r e . I l s e n s o d e l l a p a r o l a d e t e r r e n z a è i n c u t e r e t i m o r e a l p u n t o d a d i s t o g l i e r e . È l a f o r z a d e g l i e s e r c i t i , è l a l o r o c r e d i b i l i t à l o s t r u m e n t o p i ù e f f i c a c e p e r c o m b a t t e r e l e g u e r r a . I l d i a l o g o , l a d i p l o m a z i a , l e b u o n e i n t e n z i o n i , c e r t o , s e r v o n o , m a d e v o n o p o g g i a r e s u b a s i s o l i d e . Q u e l l e b a s i s o l i d e l e c o s t r u i t e v o i c o n i l v o s t r o s a c r i f i c i o , c o n l a v o s t r a c o m p e t e n z a , c o n l a v o s t r a p r o f e s s i o n a l i t à , c o n i l v o s t r o c o r a g g i o . E s e n o i r i u s c i r e m o a p o r t a r e , a r i p o r t a r e p a c e , c h e è c h i a r a m e n t e l ' o b i e t t i v o p i ù g r a n d e c h e a b b i a m o i n q u e s t o t e m p o , s a r à g r a z i e a v o i " .