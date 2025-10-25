M i l a n o , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a c r e a t i v i t à è i m p o r t a n t e i n t u t t i g l i a m b i t i . È i m p o r t a n t e a n c h e p e r c h i f a i l b e n z i n a i o o c h i h a u n ' e d i c o l a . P r o b a b i l m e n t e u n e d i c o l a n t e c r e a t i v o a v r e b b e l a p o s s i b i l i t à d i s u p e r a r e l a c r i s i e l o s t e s s o f a r e b b e u n b e n z i n a i o , p o t r e b b e r i s o l l e v a r e l e p r o p r i e s o r t i u s a n d o u n b r i c i o l o d i c r e a t i v i t à . L a c r e a t i v i t à d e v e e s s e r c i i n q u a l s i a s i c o s a , d e v e e s s e r e u n o s g u a r d o n u o v o e a s s o l u t a m e n t e i n c o n s u e t o a l l a r i c e r c a d i q u a l c o s a c h e n o n c ' e r a p r i m a ” . L o a f f e r m a S t e f a n o S e l e t t i , d i r e t t o r e c r e a t i v o e c e o d i S e l e t t i , a l P i r e l l i H a n g a r B i c o c c a d i M i l a n o , d o v e s i è t e n u t o l ’ e v e n t o c o n c l u s i v o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i l b r a n d d i d e s i g n e I q o s C u r i o u s X . I n q u e s t a o c c a s i o n e è s t a t a s v e l a t a a l p u b b l i c o l ’ i n s t a l l a z i o n e m u l t i m e d i a l e e d i m m e r s i v a ‘ S e n s o r i u m W o r l d s ’ , c h e c e l e b r a l a c o n n e s s i o n e t r a l a c u r i o s i t à e l a c r e a t i v i t à , m o t o r i d i i n n o v a z i o n e e c a m b i a m e n t o . “ S e n s o r i u m W o r l d s è u n b e l l i s s i m o c o n t e n i t o r e e u n b e l l i s s i m o a m b i e n t e s t u d i a t o i n s i e m e a 2 0 a r t i s t i m e r a v i g l i o s i p r o v e n i e n t i d a t u t t o i l m o n d o . A b b i a m o i n f a s e d i s t u d i o a n c h e a l t r e c o l l a b o r a z i o n i c o n p e r s o n a g g i c h e n o n a p p a r t e n g o n o a q u e s t o m o n d o m a l e s v e l e r e m o q u a n d o c i a v v i c i n e r e m o a l l a D e s i g n W e e k " c o n c l u d e S e l e t t i .