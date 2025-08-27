L o n d r a , 2 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - L a s e c o n d a s t a g i o n e d e l l a s e r i e N e t f l i x d i M e g h a n M a r k l e h a r i c e v u t o r e c e n s i o n i m o l t o n e g a t i v e d a l l a c r i t i c a t e l e v i s i v a . ' W i t h L o v e , M e g h a n ' è u s c i t a i e r i s u l g i g a n t e d e l l o s t r e a m i n g e v e d e M e g h a n c o n d i v i d e r e c o n s i g l i d i c u c i n a , a r t i g i a n a t o e o s p i t a l i t à c o n u n a s e r i e d i a m i c i e d e s p e r t i . S u l G u a r d i a n , l a s t a g i o n e d i o t t o e p i s o d i è s t a t a d e s c r i t t a c o m e " n o i o s a e a r t i f i c i o s a " , e h a r i c e v u t o d u e s t e l l e s u c i n q u e . H a a v u t o i n o l t r e c r i t i c h e d a L i z J o n e s d e l M a i l , c h e l ' h a d e f i n i t a u n a " m e s s a i n s c e n a , f a l s a e n o i o s a " , p u r e l o g i a n d o M e g h a n p e r e s s e r e " g e n u i n a m e n t e s e r i a " . R e c e n s i o n i n e g a t i v e s o n o s t a t e p u b b l i c a t e a n c h e s u l T i m e s e s u l T e l e g r a p h , c o n q u e s t ' u l t i m o c h e h a d e f i n i t o l a d u c h e s s a u n a " M a r i a A n t o n i e t t a d i M o n t e c i t o " . " È c o s ì n o i o s a , c o s ì a r t i f i c i o s a - s c r i v e i l G u a r d i a n - c o s ì f o r z a t a m e n t e s t r a v a g a n t e c h e , s a p e t e c o s a ? A l l a f i n e , d i v e n t a q u a s i a f f a s c i n a n t e . T i r i t r o v i a c h i e d e r t i c o s e c h e n o r m a l m e n t e n o n t i d o m a n d e r e s t i m a i , c o m e : c o s a c i v o r r e b b e p e r f a r m i i n i z i a r e a p r e p a r a r e m a c a r o n s v e g a n i ? Q u a n t o u n a p a r t e d i M e g h a n v o r r e b b e s c a p p a r e u r l a n d o a g a m b e l e v a t e ? Q u a n t o p o t r e i e s s e r e e n t u s i a s t a d e l l e p i c c o l e u o v a d e l l e g a l l i n e o v a i o l e ? " . U n a n o t a a m a r g i n e r i g u a r d a l a p r e v i s t a a s s e n z a d e l m a r i t o d i M e g h a n d a l p r o g r a m m a : u n ' a s s e n z a c o m u n q u e v i s t o s a , q u e l l a d i H a r r y , n e l l a s e c o n d a s t a g i o n e d e l l a s e r i e . I l d u c a d i S u s s e x h a f a t t o u n a b r e v e a p p a r i z i o n e d u r a n t e l a p r i m a s t a g i o n e , m a i n q u e s t ' u l t i m a l o s i v e d e s o l t a n t o n e l l e f o t o g r a f i e m o s t r a t e d a M e g h a n a i s u o i o s p i t i . E s c l u s o d a l l a s e r i e p r o b a b i l m e n t e p e r u n e c c e s s o d i n a r c i s i s m o d e l l a d u c h e s s a , p e r q u e s t a v o l t a i l s e c o n d o g e n i t o d i r e C a r l o r e s t a f u o r i d a l l e c r i t i c h e , c h e i n v e c e r i m a n g o n o t u t t e q u a n t e p e r s u a m o g l i e .