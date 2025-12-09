L o n d r a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - N o n a c c a d r à a N a t a l e , m a d o p o g e n n a i o p o t r e b b e s u c c e d e r e c h e M e g h a n f a c c i a v i s i t a e r e C a r l o a s s i e m e a i f i g l i . C o n l ' a n n o n u o v o , i n f a t t i , i l g o v e r n o b r i t a n n i c o d o v r e b b e d e c i d e r e s e c o n c e d e r e a l l a f a m i g l i a d e l p r i n c i p e H a r r y l a s i c u r e z z a c h e i l s e c o n d o g e n i t o d e l s o v r a n o r i t i e n e a p p r o p r i a t a a l s u o r a n g o . E s e s i p r o n u n c i a s s e i n m a n i e r a p o s i t i v a , i p i c c o l i A r c h i e e L i l i b e t , c h e h a n n o r i s p e t t i v a m e n t e 6 e 4 a n n i p o t r e b b e r o f i n a l m e n t e i n c o n t r a r e l ' a n z i a n o n o n n o . S e c o n d o q u a n t o r i p o r t a t o d a T h e S u n , l ' a g e n z i a d e l g o v e r n o b r i t a n n i c o i n c a r i c a t a d i e s a m i n a r e l e m o d a l i t à d i p r o t e z i o n e d e l l a f a m i g l i a r e a l e e d i a l t r i p e r s o n a g g i i m p o r t a n t i h a a v v i a t o u n a r e v i s i o n e c o m p l e t a d e l p e r s o n a l e d i s i c u r e z z a d i H a r r y . I l d u c a d i S u s s e x , c h e v i v e c o n l a f a m i g l i a i n C a l i f o r n i a , h a s o s t e n u t o c h e s e n z a l a s i c u r e z z a d a p a r t e d e l g o v e r n o n o n s a r e b b e i n g r a d o d i r i p o r t a r e i s u o i f i g l i e s u a m o g l i e M e g h a n n e l R e g n o U n i t o . " I l s i s t e m a d i s i c u r e z z a p r o t e t t i v a d e l g o v e r n o d e l R e g n o U n i t o è r i g o r o s o e p r o p o r z i o n a t o . È n o s t r a p o l i t i c a c o n s o l i d a t a n o n f o r n i r e i n f o r m a z i o n i d e t t a g l i a t e s u t a l i m i s u r e , p o i c h é c i ò p o t r e b b e c o m p r o m e t t e r n e l ' i n t e g r i t à e l a s i c u r e z z a d e l l e p e r s o n e " , h a d i c h i a r a t o u n p o r t a v o c e d e l g o v e r n o b r i t a n n i c o a l l a r i v i s t a P e o p l e . S e c o n d o q u a n t o r i p o r t a t o d a l T h e S u n , l a d e c i s i o n e v e r r à p r e s a a g e n n a i o . A s e t t e m b r e , i l p r i n c i p e H a r r y e i l p r i n c i p e C a r l o s i s o n o v i s t i d i p e r s o n a d o p o 1 8 m e s i d i s e p a r a z i o n e . H a r r y è s t a t o f o t o g r a f a t o m e n t r e a r r i v a v a a l l a c a s a l o n d i n e s e d i C a r l o , C l a r e n c e H o u s e . P r i m a d e l l ' i n c o n t r o a v v e n u t o a d a u t u n n o , H a r r y a v e v a v i s t o s u o p a d r e l ' u l t i m a v o l t a n e l f e b b r a i o 2 0 2 4 , d o p o l a d i a g n o s i d i c a n c r o d i C h a r l e s , e a v e v a t r a s c o r s o c o n l u i s o l o u n b r e v e l a s s o d i t e m p o . P r i m a d i q u e l m o m e n t o , u n a f o n t e a v e v a d i c h i a r a t o a P e o p l e c h e r e C a r l o n o n r i s p o n d e v a p i ù a l l e c h i a m a t e d i H a r r y n é a l l e s u e l e t t e r e .