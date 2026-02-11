L o n d r a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - S a r a h F e r g u s o n s t a p r o g e t t a n d o u n s o r p r e n d e n t e r i t o r n o a l l a v i t a p u b b l i c a , s e n z a i l s u o e x m a r i t o A n d r e w M o u n t b a t t e n - W i n d s o r . L o s c r i v e i l D a i l y M a i l , a g g i u n g e n d o c h e F e r g i e " s i s t a r i m e t t e n d o i n s e s t o " : h a t r a s c o r s o c o n a l c u n i a m i c i q u a l c h e g i o r n o s u l l e A l p i f r a n c e s i p r i m a d i v o l a r e n e g l i E m i r a t i A r a b i . L ' e x d u c h e s s a d i Y o r k h a i n o l t r e r a g g i u n t o l a s u a s e c o n d o g e n i t a E u g e n i a , c h e s i t r o v a v a a D o h a p e r p a r t e c i p a r e a u n a f i e r a d ' a r t e n e l r u o l o d i d i r e t t r i c e p r e s s o l a g a l l e r i a d ' a r t e H a u s e r a n d W i r t h . S e c o n d o i l t a b l o i d , l u n g i d a l f a r e u n ' m e a c u l p a ' p u b b l i c o s u l l e c o n t i n u e r i v e l a z i o n i r i g u a r d a n t i l a s u a a m i c i z i a c o n i l c o n d a n n a t o p e r r e a t i s e s s u a l i J e f f r e y E p s t e i n , l a F e r g u s o n s t a g i à c e r c a n d o u n n u o v o t e a m d i p u b b l i c h e r e l a z i o n i c h e l a r a p p r e s e n t i m e n t r e p i a n i f i c a i l s u o r i t o r n o n e l R e g n o U n i t o . A l c u n e f o n t i a f f e r m a n o c h e a v r e b b e d e t t o a p e r t a m e n t e a g l i a m i c i : " D e v o t o r n a r e a l l a v o r o . H o b i s o g n o d i s o l d i " , s e n z a p a r l a r e d i u n f u t u r o c o n l ' e x m a r i t o , a s s i e m e a l q u a l e u n t e m p o s i d e f i n i v a c o m e " l a c o p p i a d i v o r z i a t a p i ù f e l i c e d e l m o n d o " , o l t r e a c o n d i v i d e r e l a s t e s s a r e s i d e n z a a l l a R o y a l L o d g e , l a v a s t a d i m o r a d i A n d r e w a W i n d s o r , p e r b e n t r e n t ' a n n i d o p o l a s e p a r a z i o n e . S a r a h n o n r a g g i u n g e r à l ' e x m a r i t o n e l l a s u a n u o v a c a s a n e l l a t e n u t a r e a l e d i S a n d r i n g h a m , n e l N o r f o l k . V o r r e b b e i n v e c e r e s t a r e n e l l a z o n a d i W i n d s o r , d o v e a c q u i s t e r à o p r e n d e r à i n a f f i t t o u n a c a s a . A u n ' a m i c a a v r e b b e d e t t o : " Q u a n d o t o r n e r ò , d o v r ò m e t t e r e u n p o ' d i d i s t a n z a t r a m e e A n d r e w " . C h i l a c o n o s c e , s c r i v e a n c o r a i l D a i l y M a i l , p e n s a c h e s t i a " p r e n d e n d o i n g i r o " s e s t e s s a s e c r e d e d i p o t e r r i p r e n d e r e d a d o v e a v e v a i n t e r r o t t o e t o r n a r e a u n a v i t a n o r m a l e . L e e - m a i l t r a l ' e x d u c h e s s a e d E p s t e i n m o s t r a n o c h e l e i l o c e r c a v a i n c o n t i n u a z i o n e p e r o t t e n e r e d e n a r o c o n c u i s a l d a r e i s u o i d e b i t i . C o n t e n g o n o p r o v e d e l f a t t o c h e l e i r i m a s e i n s t r e t t o c o n t a t t o c o n l u i d o p o c h e f u r i l a s c i a t o d a l l a p r i g i o n e p e r r e a t i s e s s u a l i s u m i n o r i , a r r i v a n d o p e r s i n o a p o r t a r e l e s u e d u e f i g l i e , l e p r i n c i p e s s e B e a t r i c e e d E u g e n i a , a p r a n z o c o n l u i c i n q u e g i o r n i d o p o i l s u o r i l a s c i o .