R o m a , 2 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - Q u e l l o d i u n a t t a c c o c y b e r c o n d o t t o d a i r u s s i c o n t r o l ' a e r e o c h e c h e t r a s p o r t a v a U r s u l a v o n d e r L e y e n è u n o s c e n a r i o " f a n t a s i o s o " , o m e g l i o " è s e m p l i c e m e n t e u n a f a n d o n i a " , t e n u t o c o n t o d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e t e c n i c h e d e i ' G P S j a m m e r ' . C o s ì i n u n i n t e r v e n t o s o c i a l R i c c a r d o M e g g i a t o , u n o d e g l i e s p e r t i i t a l i a n u i d i c y b e r s i c u r e z z a p i ù c o n o s c i u t i , n o n c h é c o n s u l e n t e d i i s t i t u z i o n i e f o r z e d e l l ' o r d i n e , s m o n t a l ' i p o t e s i c h e p o s s a n o e s s e r e s t a t i d i s p o s i t i v i c h e g e n e r a n o i n t e r f e r e n z e a i s i s t e m i s a t e l l i t a r i a c o s t r i n g e r e l ' a e r e o d e l l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a a u n a t t e r r a g g i o s e n z a a u t o m a t i s m i a l l ' a e r o p o r t o d i P l o v d i v , i n B u l g a r i a . M e g g i a t o r i c o r d a c o m e s i m i l i a t t a c c h i p r o d o t t i d a l l ' i n t e l l i g e n c e r u s s a i n r e a l t à g i à s o n o c o n d o t t i n e l c o n f l i t t o c o n t r o l ' U c r a i n a m a p e r s a b o t a r e i d r o n i n e m i c i . I n r e a l t à p e r ò , n o n s o l o " c o n l e g i u s t e t e c n o l o g i e s i p o s s o n o e l u d e r e s e n z a t r o p p i p r o b l e m i " m a n e l c a s o d e l l a v o n d e r L e y e n , s e f o s s e r o s t a t i c o n d o t t i i n B u l g a r i a a v r e b b e r o r i c h i e s t o u n p o s i z i o n a m e n t o " i n t e r r i t o r i o e u r o p e o o p e r l o m e n o ' a m i c o ' d e l l ' E u r o p a " . I n f a t t i , r i c o r d a , " u n G P S j a m m e r , q u a n d o v a p r o p r i o d i l u s s o , c o p r e u n c a m p o d i 8 - 1 0 k m d i r a g g i o " . I n q u e s t o c a s o " s e u n a t t a c c o r u s s o è s t a t o , s i g n i f i c a c h e i r u s s i s o n o s t a t i i n g r a d o d i p i a z z a r e d e l i b e r a t a m e n t e , i n t e r r i t o r i o e u r o p e o , d e i d i s p o s i t i v i c h e , c o n c o p e r t u r e n o t e v o l i , s o n o m o l t o i n g o m b r a n t i , m o l t o p e s a n t i e m o l t o b e n f a c i l m e n t e i n d i v i d u a l i , c h e è i l m o t i v o p e r i l q u a l e d i s o l i t o i ' j a m m e r ' s i u s a n o c o m e d i f e s a , p o t e n d o l i p i a z z a r e n e l p r o p r i o t e r r i t o r i o ( e d è e f f e t t i v a m e n t e q u e l c h e s u c c e d e , p e r e s e m p i o , n e l c o n f l i t t o c o n t r o l ' U c r a i n a ) " . T a l e d i s p i e g a m e n t o d i u n s i s t e m a c o s ì i n g o m b r a n t e e i d e n t i f i c a b i l e , i n s o m m a , a p p a r e i m p r o b a b i l e : i n a g g i u n t a , p o i - r i c o r d a l ' e s p e r t o - c ' è " i l f a t t o c h e u n a f o n t e d e l F i n a n c i a l T i m e s a b b i a d i c h i a r a t o c h e s i è s p e n t o t u t t o i l s i s t e m a G P S d e l l ' a e r o p o r t o d i P l o v d i v . E c c o , p o s t o c h e u n G P S j a m m i n g n o n f a s p e g n e r e n u l l a , m a g a r i s a r e b b e o p p o r t u n o p e n s a r e a u n g u a s t o " . C o n b u o n a p a c e d e l l e t e o r i e c o m p l o t t i s t i c h e .