R o m a , 3 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ L a d e s t r a p e r s e g u e l a d i v i s i o n e d e l P a e s e m a l a s i n i s t r a d e v e u n i r s i s u u n p r o g e t t o p o l i t i c o ” . E ’ l ’ i n v i t o d i E r n e s t o M a r i a R u f f i n i , p r o m o t o r e d e i C o m i t a t i P i ù U n o , p a r l a n d o a m a r g i n e d e l l a c o n v e n t i o n d e l l ’ A s s o c i a z i o n e P r i m a v e r a . “ O g g i s i a m o c h i a m a t i a d a f f r o n t a r e u n a s c e l t a d i r i m e n t e - h a d e t t o R u f f i n i - U n a s c e l t a t r a l ’ I t a l i a c o s t i t u z i o n a l e e d e m o c r a t i c a e u n ’ I t a l i a ‘ a l t r a ’ , v e r s o c u i g u a r d a l a d e s t r a : u n ’ I t a l i a s e g n a t a d a u n a d e c l i n a z i o n e a u t o r i t a r i a d e l l e f o r m e d e l p o t e r e e d e l l e i s t i t u z i o n i . È b e n e d i r l o c o n c h i a r e z z a . L a d e s t r a n o n v u o l e s o l t a n t o v i n c e r e l e e l e z i o n i . V u o l e c o s t r u i r e u n a e g e m o n i a c u l t u r a l e p i ù v a s t a e d u r e v o l e , o r i e n t a t a a l l a r i e v o c a z i o n e d i c r i t e r i d ’ o r d i n e e a u n a p e r s o n a l i z z a z i o n e d e l p o t e r e c h e a f f o n d a n o n e l l e r a d i c i s t o r i c h e . L a d e s t r a p e r s e g u e p r o g r a m m a t i c a m e n t e l a d i v i s i o n e d e l P a e s e , p u n t a n d o a l l a c o s t r u z i o n e d i u n b l o c c o d ’ o r d i n e n a z i o n a l e e s e c u r i t a r i o ” . “ M a s a r e b b e u n e r r o r e f e r m a r s i s o l o a l l a c r i t i c a d e l l a d e s t r a - h a p r o s e g u i t o i l p r o m o t o r e d e i P i ù U n o - P e r c h é è a l t r e t t a n t o v e r o c h e o g g i l e o p p o s i z i o n i n o n r i e s c o n o a n c o r a a o f f r i r e u n a v i s i o n e a l t e r n a t i v a f o r t e e r i c o n o s c i b i l e . L a s i n i s t r a s i è p r o g r e s s i v a m e n t e a l l o n t a n a t a d a l l a p r o p r i a v o c a z i o n e p o p o l a r e , l a s c i a n d o s p a z i o a u n a d e c l i n a z i o n e i d e o l o g i c a s p e s s o i n c a p a c e d i p a r l a r e a q u e l P a e s e c h e c h i e d e p r o t e z i o n e , o p p o r t u n i t à , f u t u r o . I n q u a s i t u t t i g l i i n c o n t r i a c u i p a r t e c i p o r i t o r n a u n r e f r a i n , r i p e t u t o c o m e u n d o g m a : ' U n i t i s i v i n c e ' . È u n o s l o g a n c h e , c o s ì c o m ’ è , n o n m i c o n v i n c e . ' U n i t i s i v i n c e ' f u n z i o n a s o l o s e c h i o g g i s i è a l l o n t a n a t o d a l l a p o l i t i c a h a c h i a r i i p u n t i f o n d a m e n t a l i d e l l a p r o p o s t a : d a l l a p o l i t i c a e s t e r a a l l o s v i l u p p o e c o n o m i c o . S i g l e e n o m i v e n g o n o d o p o . M o l t o d o p o . S i a m o f i n i t i i n u n m e c c a n i s m o p e r v e r s o : l a l e a d e r s h i p p r i m a d i t u t t o , i c o n t e n u t i d o p o . M a u n a c o a l i z i o n e n o n s i g u i d a c o n i s o n d a g g i d e l g i o r n o . S i g u i d a c o n u n a v i s i o n e . N o i s i a m o — o d o b b i a m o t o r n a r e a e s s e r e — u n a c o m u n i t à p o l i t i c a c h e m e t t e a l c e n t r o i b i s o g n i d e l P a e s e e i l d e s t i n o d e l l e p e r s o n e " . S e c o n d o R u f f i n i , “ t u t t e l e c a n d i d a t u r e , t u t t e l e p e r s o n a l i t à d e l c e n t r o s i n i s t r a d e v o n o e s s e r e a l s e r v i z i o d i u n ’ i d e a , d i u n p r o g e t t o . P o i , i n s i e m e , t r o v e r e m o i l m i g l i o r i n t e r p r e t e d i q u e l l o s p a r t i t o . L a p o l i t i c a n o n è u n c a s t i n g . L a p o l i t i c a è r e s p o n s a b i l i t à , è f a t i c a , è s e r v i z i o . P e r q u e s t o l a s c e l t a d e l l e a d e r n o n p u ò e s s e r e i l f r u t t o d i a c c o r d i d i c o r r e n t e , s p e s s o r i v o l t i a l r i b a s s o . L e p r i m a r i e s o n o d a s e m p r e u n e l e m e n t o d i s t i n t i v o d e l c e n t r o s i n i s t r a . A f f i d i a m o c i a i n o s t r i e l e t t o r i : f a r a n n o c e r t a m e n t e m e g l i o d i n o i . ' U n i t i s i v i n c e ' s o l o q u a n d o l e l e a d e r s h i p n o n s i c o s t r u i s c o n o a t a v o l i n o , m a n e i t e r r i t o r i . S o l o q u a n d o i l c e n t r o s i n i s t r a s m e t t e d i a s s o m i g l i a r e a u n t a l e n t s h o w e t o r n a a e s s e r e u n a c o m u n i t à p o l i t i c a . s o l o q u a n d o l e f o r z e s i u n i s c o n o s u u n p r o g e t t o , l a f r a g i l i t à s m e t t e d i e s s e r e d e s t i n o ” .