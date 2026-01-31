R o m a , 3 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L ' o b i e t t i v o è c o m u n e . C o s t r u i r e u n p r o g e t t o p o l i t i c o c h e a l l a r g h i a l l ' o f f e r t a a l ' c e n t r o ' d e l l a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a , c h e p a r l i a i d e l u s i , a c h i n o n s i r i c o n o s c e n e l P d o n e i 5 S t e l l e , a c h i n o n v o t a p i ù . M a c h e c i a r r i v i n o i n s i e m e è a n c o r a u n a s c o m m e s s a . O g g i a l l ' E u r l ' e x - m i n i s t r o g r i l l i n o V i n c e n z o S p a d a f o r a , a l l a c o n v e n t i o n d e l l a s u a a s s o c i a z i o n e P r i m a v e r a , h a r i u n i t o l e v a r i e r e a l t à c h e c o m p o n g o n o l a a t t u a l e v a r i e g a t a g a l a s s i a ' c e n t r i s t a ' . I t a l i a V i v a , P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a d i A l e s s a n d r o O n o r a t o , P i ù U n o d i c u i è p r o m o t o r e E r n e s t o M a r i a R u f f i n i e i s i n d a c i d i G e n o v a e M i l a n o , S i l v i a S a l i s e B e p p e S a l a . " S e r v e u n a c o s t i t u e n t e p e r c o s t r u i r e l a ' q u a r t a g a m b a ' d e l c e n t r o s i n i s t r a " , l a s p i n t a d i S p a d a f o r a . C ' è c h i p a r l a d i u n a M a r g h e r i t a 2 . 0 , u n c o n t e n i t o r e c h e m e t t a i n s i e m e e s p e r i e n z e d i v e r s e s u l l a s c i a d e l l a s t a g i o n e d i F r a n c e s c o R u t e l l i . G l i ' i n g r e d i e n t i ' c i s a r e b b e r o t r a l ' u l i v i s t a e c a t t o l i c o - d e m o c r a t i c o R u f f i n i , i l c i v i s m o d i O n o r a t o , i l r i f o r m i s m o d i I v . E c ' è l a s i n d a c a S a l i s c o l s u o p o t e n z i a l e d a f r o n t w o m a n . M a l a s t r a d a s e m b r a a n c o r a l u n g a . C h i c i s t a , c o m e e c h i d o v r e b b e g u i d a r e i l n u o v o s o g g e t t o . S i n t e t i z z a S a l a c h i u d e n d o i l a v o r i d e l l a m a t t i n a t a a l l ' E u r : " N o n f a c c i a m o c i t r a v o l g e r e d a l l a f r e t t a . A l l e p o l i t i c h e m a n c a u n a n n o e m e z z o . P e r e l a b o r a r e u n p e n s i e r o s a g g i o e c o n c r e t o s e r v e t e m p o . Q u e l l o d i o g g i è s t a t o i n t a n t o u n b u o n p a s s a g g i o " . I l p a d r o n e d i c a s a , S p a d a f o r a a r g o m e n t a : " O g g i n o n s i f i r m a n e s s u n c o n t r a t t o m a p e r b a t t e r e l a d e s t r a d i M e l o n i o c c o r r e m e t t e r s i i n s i e m e " . E c h i a m a i n c a u s a E l l y S c h l e i n p e r c h è s p e t t a a l P d " c o n v o c a r e u n t a v o l o . C h i u s o i l r e f e r e n d u m , l a v o r i a m o a q u e s t o . O g g i a b b i a m o r i u n i t o q u i t u t t i q u e l l i c h e h a n n o c r e a t o i n q u e s t ' a n n o n u o v e r e a l t à . C i s o n o d i f f e r e n z e m a s o n o m o l t e d i p i ù l e c o s e c h e c i u n i s c o n o " . U n c o n c e t t o c h e t o r n a n e g l i i n t e r v e n t i d e l l a m a t t i n a t a . D i c e S a l i s d a l p a l c o : " D o v e s i s c e g l i e d i s t a r e i n s i e m e , d i u n i r e i l c a m p o p r o g r e s s i s t a , i o m i s e n t o a c a s a . C h i v u o l e i n v e c e d i f e n d e r e e l e m e n t i i d e n t i t a r i i m b o c c a u n a s t r a d a i n d i s c e s a v e r s o l ' i r r i l e v a n z a . A b b i a m o d a v a n t i a n o i u n a g r a n d e o p p o r t u n i t à : u n i t i p o s s i a m o v i n c e r e e n o n d i c o s o l o l e e l e z i o n i , m a l e s f i d e d e l n o s t r o P a e s e . N o i s a p p i a m o a m m i n i s t r a r e , g u i d i a m o t u t t e l e g r a n d i c i t t à . N o n c i d a n n o f a s t i d i o i g i o r n a l i s t i , i m a g i s t r a t i , n o n c i d a f a s t i d i o l a C o s t i t u z i o n e . I l n o s t r o m o d e l l o è o p p o s t o a q u e l l o d e l l a d e s t r a ' ' . P e r I v p a r t e c i p a M a r i a E l e n a B o s c h i a l l a c o n v e n t i o n d i P r i m a v e r a . " Z e r o v e t i " è o r m a i l o s l o g a n d i M a t t e o R e n z i c h e h a g i à m e s s o i n c a m p o C a s a R i f o r m i s t a a l l e u l t i m e r e g i o n a l i . " A b b i a m o e l e t t o c o n s i g l i e r i i n C a m p a n i a , i n T o s c a n a , i n C a l a b r i a " , r i c o r d a B o s c h i . " P a r t o n o l e O l i m p i a d i e s o c h e è b e l l i s s i m o p a r t e c i p a r e , m a n o i n e l 2 0 2 7 v o g l i a m o v i n c e r e . V o r r e i a r r i v a r e a f e b b r a i o 2 0 2 7 c o n u n a s q u a d r a c o m p e t i t i v a p e r v i n c e r e l e e l e z i o n i e m a n d a r e a c a s a l a d e s t r a d i G i o r g i a M e l o n i . E a b b i a m o l a p o s s i b i l i t à d i f a r l o . L o d i c o n o i s o n d a g g i , l o d i c o n o i r i s u l t a t i d e l l e u l t i m e r e g i o n a l i e l o s a G i o r g i a M e l o n i , c h e n o n a c a s o v u o l e c a m b i a r e l a l e g g e e l e t t o r a l e , p e r c h é c o n q u e l l a a t t u a l e i l c e n t r o s i n i s t r a p u ò b a t t e r l a ” . T a s s e e s i c u r e z z a , i d u e t e m i s u c u i s i b a t t e d i p i ù n e l l a m a t t i n a t a . " L ì M e l o n i p e r d e r à l e e l e z i o n i " , d i c e B o s c h i . I s i n d a c i S a l i s e S a l a n o n f a n n o s c o n t i s u l p u n t o . ' ' V i v i a m o i n u n ' e p o c a d i p a u r a e d o b b i a m o r a s s i c u r a r e l e p e r s o n e . Q u a n d o i l m i n i s t r o P i a n t e d o s i f a i l f e n o m e n o e d i c e ' S a l a s i è a c c o r t o o r a d e l l a s i c u r e z z a ' . I o g l i r i s p o n d o c h e i o h o f a t t o l a c a m p a g n a d e l m i o s e c o n d o m a n d a t o s u l l ' a u m e n t o d e l l a p o l i z i a l o c a l e e d a s i n d a c o l ' h o f a t t o . C h e h a n n o f a t t o l o r o ? I n c a l z i a m o l i s u q u e s t o ' ' , s o t t o l i n e a S a l a . L a s i c u r e z z a è a n c h e u n o d e i t e m i s u c u i b a t t e m a g g i o r m e n t e P r o g e t t o C i v i c o d i O n o r a t o . L ' a s s e s s o r e c a p i t o l i n o s i c o n c e n t r a p i ù c h e s u l l e f o r m u l e p o l i t i c h e , s u l l e p r o p o s t e e s u c h i d e v e r a p p r e s e n t a r l e : s e r v e u n a n u o v a c l a s s e d i r i g e n t e , i n c a l z a . " N e s s u n o t o r n a d a u n m e d i c o c h e t i h a c u r a t o m a l e , e q u i n d i c ' è u n t e m a a n c h e d i c l a s s e d i r i g e n t e . C h i g i à h a a v u t o d e i r u o l i d i u n c e r t o t i p o d e v e d i m o s t r a r e u n a c e r t a g e n e r o s i t à e m e t t e r s i d i l a t o " . E l a l e a d e r s h i p ? P e r O n o r a t o l e p r i m a r i e s a r e b b e r o l a s o l u z i o n e m i g l i o r e . N e p a r l a a n c h e R u f f i n i c h e r i m p r o v e r a a l P d d i a v e r " l a s c i a t o c a d e r e l a b a n d i e r a d e l l ' U l i v o " . O s s e r v a l ' e x - d i r e t t o r e d e l l ' A g e n z i a d e l l e E n t r a t e : " L e p r i m a r i e s o n o d a s e m p r e u n e l e m e n t o d i s t i n t i v o d e l c e n t r o s i n i s t r a . A f f i d i a m o c i a i n o s t r i e l e t t o r i : f a r a n n o c e r t a m e n t e m e g l i o d i n o i " . M a q u e s t o d o v r à e s s e r e l ' u t i m o p a s s a g g i o p r i m a b i s o g n a " u n i r s i s u u n p r o g e t t o p o l i t i c o " .