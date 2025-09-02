R o m a , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - N i c o l a F r a t o i a n n i e A n g e l o B o n e l l i c i r i p r o v a n o . A u n a n n o d a l ' p a t t o d e l l a b i r r a ' , s i g l a t o a f a v o r e d i c l i c k a P a r c o N o m e n t a n o , i d u e l e a d e r d i A v s r i p o r t a n o s u l p a l c o g l i a l l e a t i , E l l y S c h l e i n e G i u s e p p e C o n t e . L ' o b i e t t i v o ? S e m p r e l o s t e s s o : c o n t i n u a r e a c o s t r u i r e i n s i e m e q u e l l ' a l t e r n a t i v a a l g o v e r n o c h e , n e i q u a s i 3 6 5 g i o r n i t r a s c o r s i d a q u e l l o s c a t t o s o t t o l a p i o g g i a , h a v i s t o a l t e r n a r e m o m e n t i d i ' t e s t a r d a u n i t à ' , p e r p a r a f r a s a r e i l l e i t m o t i v d e l l a s e g r e t e r i a d e m , a d a l t r i i n c u i i l ' c a m p o l a r g o ' e r a d i v e n t a t o i l ' c a m p o s a n t o ' - c o p y r i g h t , q u i , d e l p r e s i d e n t e d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e . E c h e s i a n o p r o p r i o l e p a r o l e d e i d u e p r i n c i p a l i f r o n t m a n d e l c e n t r o s i n i s t r a a d a r e i l s e g n o d i q u e l l a c h e è s t a t a l a s t r a d a p e r c o r s a n o n è u n c a s o . L a f o t o d e l 1 2 s e t t e m b r e 2 0 2 4 , i n c u i a o n o r d e l v e r o c o m p a r i v a a n c h e i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i , s e m b r a v a i l p r e l u d i o d i u n c a m m i n o d a f a r e m a n o n e l l a m a n o , l a p r i m a p i e t r a m e s s a p e r t i r a r e s u u n a c o a l i z i o n e c a p a c e d i s f i d a r e u n c e n t r o d e s t r a c o m p a t t o e a g g u e r r i t o , o v u n q u e . S e m b r a v a , a p p u n t o . N o n o s t a n t e l a p h o t o o p p o r t u n i t y s c a t t a t a d i f r o n t e a l l a C a s s a z i o n e p e r l a p r e s e n t a z i o n e d e l l e f i r m e p e r i l r e f e r e n d u m ( b o c c i a t o ) s u l l ' a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a , t r a S c h l e i n e C o n t e , a f i n e s e t t e m b r e , è g i à g e l o . U n g e l o c h e d i v e n t a p o l a r e q u a n d o l ' e x p r e m i e r , q u a l c h e g i o r n o p i ù t a r d i , d a B r u n o V e s p a s a n c i s c e l a m o r t e ( p r e m a t u r a ) d e l c a m p o l a r g o s b a r r a n d o l a s t r a d a a I t a l i a v i v a p e r l e r e g i o n a l i i n L i g u r i a . U n a u t o g o l a s e n t i r e M a t t e o R e n z i , c h e n o n d i g e r i s c e l a C a p o r e t t o d i q u e l l a t o r n a t a e l e t t o r a l e . A n c h e , p e r ò , u n a l e z i o n e d a i m p a r a r e : s e n z a v e t i e u n i t o , i l c a m p o p r o g r e s s i s t a s t r a v i n c e i n E m i l i a - R o m a g n a e s i r i p r e n d e l ' U m b r i a . P r o p r i o a T e r n i , d a v a n t i a l l ' o s p e d a l e ' S a n t a M a r i a ' , u n a l t r o s c a t t o p a r e s a n c i r e l a p a c e t r a i d u e l e a d e r . A l n e t t o d e l l a ' b u c a ' c h e C o n t e , a i n i z i o d i c e m b r e , r i f i l a a B o n e l l i p e r i l c o n g r e s s o d i E u r o p a v e r d e a C h i a n c i a n o , i n c u i t u t t i s i a s p e t t a v a n o u n ' a l t r a f o t o r i c o r d o d a a g g i u n g e r e a l l ' a l b u m d e l c e n t r o s i n i s t r a u n i t o , i n e f f e t t i l e c o s e m i g l i o r a n o . I n P a r l a m e n t o s i v i a g g i a s u l l e s t e s s e l u n g h e z z e d ' o n d a : s u l f r o n t e d e l l a v o r o , c o n l a p r o p o s t a d i l e g g e p e r l a r i d u z i o n e d e l l ' o r a r i o d i l a v o r o a p a r i t à d i s a l a r i o , s u l l a r i f o r m a p e r i l s e r v i z i o p u b b l i c o , s u l l a s a n i t à , s u l f i n e v i t a , s u l l a r i c h i e s t a d i d i m i s s i o n i p e r l a m i n i s t r a S a n t a n c h è , m a s o p r a t t u t t o s u l c a s o A l m a s r i . I l t o r t u r a t o r e l i b i c o r i s p e d i t o a c a s a c o n v o l o d i S t a t o d a l g o v e r n o M e l o n i r i e s c e a m e t t e r e i n s i e m e p r o p r i o t u t t i : n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a m e r a d i f i n e g e n n a i o p e r s o l l e c i t a r e l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o a d a r e s p i e g a z i o n i s i e d o n o a l l o s t e s s o t a v o l o A z i o n e , M o v i m e n t o 5 s t e l l e e I t a l i a v i v a , o l t r e a P d , A v s e + E u r o p a . D i l e a d e r n e m a n c a n o , è v e r o , m a è u n p a s s o a v a n t i , e p o i b a s t a a s p e t t a r e . L ' o c c a s i o n e s e m b r a e s s e r e l a m o b i l i t a z i o n e l a n c i a t a d a C o n t e c o n t r o i l g o v e r n o , a c u i ' a b b o c c a n o ' i n u n p r i m o m o m e n t o s i a i l d u o d i A v s , s i a S c h l e i n . S e B o n e l l i e F r a t o i a n n i i n p i a z z a i l 5 a p r i l e c o n i l M o v i m e n t o 5 s t e l l e p e r d i r e n o a l p i a n o d i r i a r m o d i U r s u l a v o n d e r L e y e n c i s o n o , l a s e g r e t a r i a d e l P d p r e f e r i s c e s t a r e a c a s a p e r n o n s c o n t e n t a r e i s u o i - d o p o t u t t o s u l t e m a i l p a r t i t o è p i u t t o s t o d i v i s o , e c i s a r a n n o a l t r e c i r c o s t a n z e . E d è l a s i t u a z i o n e n e l l a s t r i s c i a d i G a z a e i n C i s g i o r d i a n a c h e d à a i l e a d e r l ' a s s i s t p e r f e t t o p e r c o m p a t t a r s i . P a r t e n d o d a l l a m o z i o n e p r e s e n t a t a a m e t à a p r i l e , l e o p p o s i z i o n i p r e p a r a n o i l c a m p o p e r l a m a n i f e s t a z i o n e d e l 7 g i u g n o i n c u i s a l g o n o s u l p a l c o p e r t u o n a r e c o n t r o i l g o v e r n o d i B e n j a m i n N e t a n y a h u , m a n o n r i s p a r m i a n o n e a n c h e l e b o r d a t e a q u e l l o d i c a s a n o s t r a . S e n z a b i r r a , m a c o n l ' i n v i t o a p r e s e n t a r s i a l l e u r n e p e r i l r e f e r e n d u m i l g i o r n o d o p o , i q u a t t r o p r o g r e s s i s t i r i t r o v a n o i l s e r e n o , e i n f a t t i s i s c a t t a n o u n ' a l t r a f o t o c h e r i m a r r à n e g l i a n n a l i . N o n s o l o , p e r ò : d a i n i z i o g i u g n o p a r t e l a c o r s a p e r l ' a u t u n n o r o v e n t e d e l l e r e g i o n a l i , i n c u i l ' o r d i n e d i s c u d e r i a , d i t u t t i , è p r e s e r v a r e l ' u n i t à d e l l a c o a l i z i o n e . S e p e r i l V e n e t o n o n c i s o n o p r o b l e m i e s i t r o v a s u b i t o i l n o m e d a s p e n d e r e - s a r à G i o v a n n i M a n i l d o , e x s i n d a c o d i T r e v i s o i n q u o t a P d a c o r r e r e p e r i l d o p o Z a i a - , n e l l e a l t r e r e g i o n i i l q u a d r o è u n p o ' p i ù c o m p l e s s o . N e l l e M a r c h e i p e n t a s t e l l a t i d i v e n t a n o g a r a n t i s t i p e r s t a r e c o n i l c a n d i d a t o d e m , M a t t e o R i c c i , r a g g i u n t o d a u n a v v i s o d i g a r a n z i a p o c h i g i o r n i p r i m a , e i n T o s c a n a a r r i v a n o a c h i e d e r e a g l i i s c r i t t i s e s i a o p p o r t u n o a p p o g g i a r e l a r i c a n d i d a t u r a d i E u g e n i o G i a n i . P e r l a C a m p a n i a c ' è b i s o g n o d i d i v e r s i i n c o n t r i t r a C o n t e , S c h l e i n e V i n c e n z o D e L u c a p e r d a r e i l v i a l i b e r a ( a n c o r a n o n u f f i c i a l e ) a R o b e r t o F i c o , c o m e c ' è b i s o g n o d e l p a s s e t t o i n a v a n t i d e l l e a d e r d e i C i n q u e s t e l l e a n c h e p e r s b l o c c a r e l ' i m p a s s e s u l n o m e i n C a l a b r i a . N o n o s t a n t e i m a l d i p a n c i a d i A v s , a s p u n t a r l a a n c o r a u n a v o l t a è i l c a n d i d a t o p r o p o s t o d a i p e n t a s t e l l a t i , P a s q u a l e T r i d i c o . S i c r e a u n c a s o , o m e g l i o i f e d e l i s s i m i B o n e l l i e F r a t o i a n n i i n i z i a n o a s t o r c e r e i l n a s o : ' P a s s i s t a v o l t a , m a c i s i a m o a n c h e n o i , e n o n r e t r o c e d i a m o s u l l a P u g l i a , N i c h i V e n d o l a c i s a r à ' , i l s e n s o d e l l o r o r a g i o n a m e n t o . C h e a r r i v a d a l l e p a r t i d e l N a z a r e n o e d a l l a s u a s e g r e t a r i a ' t e s t a r d a m e n t e u n i t a r i a ' , p r o n t a a c h i u d e r e a n c h e l a p r a t i c a p u g l i e s e c o n l a c a n d i d a t u r a d i A n t o n i o D e c a r o p e r p r e s e n t a r s i d o m a n i a l l a f e s t a d i A v s c o n i s u o i a l l e a t i . D a ' T e r r a ! ' a ' T e r r a ! ' d i s t r a d a s e n ' è f a t t a p a r e c c h i a d o p o t u t t o , m o l t o s p e s s o s e n z a f o t o p e r s u g g e l l a r e p a t t i .