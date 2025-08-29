R a g a l n a ( C a t a n i a ) , 2 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " M i h a f a t t o p i a c e r e c h e c o n u n a i n t e r l o c u z i o n e c o n i p m , n e p p u r e t a n t o b r e v e , s e n z a a v e r e e l e m e n t i o a v e r e l a p o s s i b i l i t à d i s t u d i a r e s u l l e a c c u s e c h e m i v e n i v a n o m o s s e , q u a l s i a s i g e n e r e d i u t i l i t à p e r s o n a l e , f o r s e i n g i g a n t i t a d a l l a s t a m p a , s o n o s t a t e e s c l u s e . M i b u t t e r e i p i u t t o s t o n e l c a s s o n e t t o d i P a t e r n ò s e m a i d o v e s s i f a r m i c o r r o m p e r e p e r u n a b i t o , m a n e p p u r e p e r t u t t o l ' o r o d e l m o n d o . E n e p p u r e p e r u n a p a l e s t r a . H o s c o p e r t o s o l o o r a c h e G i o r g i o T r u p i a n o è i l p r o p r i e t a r i o d i u n a p a l e s t r a , n o n l o c o n o s c e v o n e p p u r e . I o s o n o i s c r i t t o a l l a V i r g i n , t r a l ' a l t r o . . . . E p o i , l a m a c c h i n a a n o l e g g i o . P a r l i a m o d i 7 8 e u r o d i n o l e g g i o a l l a s i g n o r a D r a g o t t o . N o n s o s e q u e s t o g e n e r e d i c o r r u z i o n e s i a s o s t e n i b i l e . . . P e r f o r t u n a q u e s t e b a n a l i t à s o n o s t a t e l e v a t e . S o n o a b b a s t a n z a f i d u c i o s o c h e r i u s c i r ò a d i m o s t r a r e l o s t a t o d e l l ' a r t e " . L o h a d e t t o a l l ' A d n k r o n o s i l P r e s i d e n t e d e l l ' A s s e m b l e a r e g i o n a l e s i c i l i a n a , G a e t a n o G a l v a g n o , p a r l a n d o a m a r g i n e d e l l ' E t n a F o r u m , d e l l ' i n c h i e s t a p e r c o r r u z i o n e c h e l o v e d e c o i n v o l t o . T r a l e a c c u s e d e l l a P r o c u r a d i P a l e r m o a c a r i c o d i G a l v a g n o c ' è a n c h e l ’ a c q u i s t o d i u n a b i t o . S a r e b b e s t a t a u n a “ u t i l i t à ” o t t e n u t a d a G a e t a n o G a l v a g n o . A s b o r s a r l a s a r e b b e s t a t o A l e s s a n d r o A l e s s i , a m i c o d e l p r e s i d e n t e d e l l ’ A r s e o r g a n i z z a t o r e d i e v e n t i , p u r e l u i i n d a g a t o p e r c o r r u z i o n e . S a r e b b e s t a t o g r a z i e a l l o r o r a p p o r t o c h e A l e s s i a v r e b b e l a v o r a t o i n d i v e r s i p r o g e t t i f i n a n z i a t i c o n s o l d i p u b b l i c i .