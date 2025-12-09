R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I n s i e m e a q u e l l a d e l l e a r m i c ' è u n ' a l t r a i n d u s t r i a c h e v a a g o n f i e v e l e : q u e l l a d e l l e m a z z e t t e e d e l l a c o r r u z i o n e , c h e n o n a b b a s s a i t e n t a c o l i s u i s o l d i p u b b l i c i , m a d i l a g a e v e d e r a d d o p p i a r e i c a s i , l e i n c h i e s t e , g l i i n d a g a t i , c o m e f o t o g r a f a n o i n u m e r i d i L i b e r a " . L o s c r i v e G i u s e p p e C o n t e s u i s o c i a l . " L a s t r a d a è s p i a n a t a c o n u n G o v e r n o c h e f a a p e z z i l a n o s t r a l e g g e S p a z z a c o r r o t t i , i n d e b o l i s c e e t a g l i a l e i n t e r c e t t a z i o n i , c a n c e l l a l ’ a b u s o d ’ u f f i c i o , a v v i s a p r i m a d e l l ’ a r r e s t o c o l l e t t i b i a n c h i , c o r r o t t i e c o r r u t t o r i g r a z i e a l l e ' b r i l l a n t i ' l e g g i d i N o r d i o , c h e o r a v o r r e b b e a n c h e r e n d e r e i p o l i t i c i i n t o c c a b i l i d a l l a m a g i s t r a t u r a c h i e d e n d o i l S ì a l r e f e r e n d u m " . " S e v o g l i a m o c a m b i a r e b i s o g n a a p r i r e g l i o c c h i , p a r t e c i p a r e e r e a g i r e . N o n s i p u ò f a r e c e r t o c o m e M e l o n i , c h e f i s c h i e t t a d i f r o n t e a l d i s a s t r o d e l c e n t r o d e s t r a i n S i c i l i a c o n g l i a p p a l t i t r u c c a t i i n s a n i t à m e n t r e l e p e r s o n e a s p e t t a n o 8 m e s i u n r e f e r t o c h e p o t r e b b e s a l v a r g l i l a v i t a " .