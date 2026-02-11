Bogotà, 11 feb. (Adnkronos/Afp) - Il candidato di destra alla presidenza della Colombia cercherà il sostegno degli Stati Uniti per una campagna di bombardamenti volta a sgominare i gruppi armati produttori di cocaina durante i suoi primi 90 giorni di mandato. In un'intervista all'Afp, Abelardo de la Espriella, leader dei "Difensori della patria", ha affermato che un "piano shock" includerebbe il bombardamento degli accampamenti nella giungla e la ripresa delle fumigazioni aeree con aerei statunitensi.
Colombia: candidato presidente di destra, 'attaccherò produttori cocaina con appoggio Usa'
11 febbraio, 2026 • 17:45