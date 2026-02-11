B o g o t à , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l c a n d i d a t o d i d e s t r a a l l a p r e s i d e n z a d e l l a C o l o m b i a c e r c h e r à i l s o s t e g n o d e g l i S t a t i U n i t i p e r u n a c a m p a g n a d i b o m b a r d a m e n t i v o l t a a s g o m i n a r e i g r u p p i a r m a t i p r o d u t t o r i d i c o c a i n a d u r a n t e i s u o i p r i m i 9 0 g i o r n i d i m a n d a t o . I n u n ' i n t e r v i s t a a l l ' A f p , A b e l a r d o d e l a E s p r i e l l a , l e a d e r d e i " D i f e n s o r i d e l l a p a t r i a " , h a a f f e r m a t o c h e u n " p i a n o s h o c k " i n c l u d e r e b b e i l b o m b a r d a m e n t o d e g l i a c c a m p a m e n t i n e l l a g i u n g l a e l a r i p r e s a d e l l e f u m i g a z i o n i a e r e e c o n a e r e i s t a t u n i t e n s i .