M i l a n o , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - U n a n u o v a c o n s u l e n z a s u l l e m a c c h i e p r e s e n t i s u l p a v i m e n t o d e l l a v i l l e t t a d i v i a P a s c o l i a G a r l a s c o c o n f e r m a n o c h e A l b e r t o S t a s i n o n p o t e v a n o n s p o r c a r s i l e s c a r p e q u a n d o , l a m a t t i n a d e l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 , e n t r a p e r c e r c a r e l a f i d a n z a t a C h i a r a P o g g i , u c c i s a v i c i n o a l l ' i n g r e s s o e p o i g e t t a t a l u n g o l e s c a l e . S o n o l e n o v i t à c h e e m e r g o n o d a l l ' a t t i v i t à d i i n d a g i n e d e l l a f a m i g l i a d e l l a v i t t i m a c h e p o r t a n o a c o n f e r m a r e c h e q u e l l o d e l l ' a l l o r a f i d a n z a t o , c o n d a n n a t o i n v i a d e f i n i t i v a a 1 6 a n n i d i c a r c e r e , è i l r a c c o n t o n o n d e l l o s c o p r i t o r e m a d e l l ' a s s a s s i n o , c o m e s i l e g g e n e l l a s e n t e n z a d e l l a C a s s a z i o n e . I c o n s u l e n t i d e l l a f a m i g l i a s t a n n o f a c e n d o u n a r i l e t t u r a d e i d a t i , " c o n u n n u o v o a p p r o c c i o s c i e n t i f i c o " e i r i s u l t a t i " c o n f e r m a n o - a n c h e c o n q u e s t o n u o v o a p p r o c c i o - i r i s u l t a t i d e l l a p e r i z i a g e o m a t i c a d e l 2 0 1 4 , g i à s o l i d i s s i m a , d a l l a q u a l e è s t a t a d i m o s t r a t a c o n c e r t e z z a l ' a s s o l u t a l a f a l s i t à d e l r a c c o n t o d e l l o S t a s i f i n t o s o c c o r r i t o r e " . I p e r i t i , i n c a r i c a t i d a i g i u d i c i d ' a p p e l l o , " s t a b i l i r o n o c h e v i è l o 0 , 0 0 0 0 2 % d i p o s s i b i l i t à c h e S t a s i a b b i a f a t t o i l p e r c o r s o i n c a s a P o g g i , d a l l u i s t e s s o r i f e r i t o , s e n z a l a s c i a r l e i m p r o n t e d e l l e s c a r p e L a c o s t e c h e i n d o s s a v a " s p i e g a n o i l e g a l i G i a n L u i g i T i z z o n i e F r a n c e s c o C o m p a g n a . I n o l t r e , " r i l e v i a m o c o n r a m m a r i c o c h e n e l l a s u r r e a l e s i t c o m m e d i a t i c a s u l l ' o m i c i d i o d i G a r l a s c o " - l a n u o v a i n d a g i n e v e d e i n d a g a t o i n c o n c o r s o A n d r e a S e m p i o - " s i è d a u l t i m o i s c r i t t o , d o p o i l g i u d i c e V i t e l l i e i p e r i t i P o r t a e O c c h e t t i a n c h e l ' i n g e g n e r e A d i n o l f i , a l t e m p o i n c a r i c a t o d a l l a P r o c u r a g e n e r a l e d i M i l a n o d i r i c o s t r u i r e l a c o m p o n e n t i s t i c a d e l l e v a r i e b i c i i n u s o a l l a f a m i g l i a S t a s i " s i l e g g e n e l l a n o t a . " A n c h e i n q u e s t o c a s o , s i o m e t t e o v v i a m e n t e d i r i f e r i r e q u a l i s i a s t a t o i l d a t o i n c o n f u t a b i l e p o s t o a f o n d a m e n t o d e l l a c o n d a n n a d i A l b e r t o S t a s i , o v v e r o l a p r e s e n z a d i D n a d e l l a v i t t i m a s u p e d a l i W e l l g o c h e e r a n o s t a t i i m p r o p r i a m e n t e c o l l o c a t i s u l l a b i c i b o r d e a u x d a u o m o e c h e p r o v e n i v a n o i n r e a l t à d a u n ' a l t r a b i c i . A l r i g u a r d o s i i n v i t a n o l e p e r s o n e i n t e r e s s a t e a l l a l e t t u r a d e l l e p a g i n e 9 0 - 9 1 - 9 2 d e l l a s e n t e n z a c a s s a z i o n e d e l 2 0 1 5 e l a r e q u i s i t o r i a d e l l a p r o c u r a t r i c e g e n e r a l e B a r b a i n i d e l 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 c h e c o n f e r m a l a a v v e n u t a s o s t i t u z i o n e d e i p e d a l i " c o n c l u d o n o g l i a v v o c a t i C o m p a g n a e T i z z o n i .