M i l a n o , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - A v v o c a t i e c o n s u l e n t i d i A n d r e a S e m p i o , i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i , s o n o a l a v o r o n e l l a b o r a t o r i o d i G e n o m i c a a R o m a p e r m e t t e r e a p u n t o l a r e l a z i o n e e l e d o m a n d e s u l l a p e r i z i a c o n s e g n a t a d a l l a g e n e t i s t a D e n i s e A l b a n i s c r i t t a n e l l ' a m b i t o d e l l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o i n c o r s o a P a v i a . I n v i s t a d e l l ' u d i e n z a d e l 1 8 d i c e m b r e , i c o n s u l e n t i M a r i n a B a l d i e A r m a n d o P a l m e g i a n i , i n s i e m e a i d i f e n s o r i A n g e l a T a c c i a e L i b o r i o C a t a l i o t t i , s t a n n o d e f i n e n d o q u e l l i c h e s o n o g l i e s i t i s u l l a t r a c c i a g e n e t i c a e s o n o a l a v o r o p e r r i m a r c a r e l e c o n c l u s i o n i d e l l a p e r i t a c h e d i f r o n t e a u n a p l o t i p o Y r i c o n d u c i b i l e a l l a f a m i g l i a ( l i n e a p a t e r n a ) S e m p i o , e v i d e n z i a c h e s i t r a t t a d i u n r i s u l t a t o n o n c o n s o l i d a t o e c h e q u e l D n a n o n s o l o n o n è d a t a b i l e , m a p o t r e b b e e s s e r e f r u t t o d i u n c o n t a t t o : c i o è l ' i n d a g a t o p o t r e b b e a v e r t o c c a t o u n o g g e t t o n e l l a v i l l e t t a d i v i a P a s c o l i a G a r l a s c o p o i m a n e g g i a t o i n u n a l t r o m o m e n t o ( e i n a s s e n z a q u i n d i d i S e m p i o ) d a l l a v i t t i m a . E l e m e n t i c h e p e r l ' i n d a g a t o d i v e n t a n o c e n t r a l i n e l l a d i f e s a : A n d r e a S e m p i o h a s e m p r e a m m e s s o d i f r e q u e n t a r e c a s a P o g g i p e r c h é a m i c o d i M a r c o , f r a t e l l o d e l l a v e n t i s e i e n n e u c c i s a i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 . L ' i n c o n t r o d i o g g i è a n c h e l ' o c c a s i o n e p e r f a r e i l p u n t o s u l l ' i n t e r o i n c i d e n t e p r o b a t o r i o c h e n o n m o s t r a a l t r e t r a c c e d e l 3 7 e n n e : n e s s u n a d e l l e s e s s a n t a i m p r o n t e r i l e v a t e n e l l ' a b i t a z i o n e e q u e l l e e s t r a p o l a t e n e l l a s p a z z a t u r a è s t a t a a t t r i b u i t a d a i p e r i t i d e l g i u d i c e a l l ' i n d a g a t o .