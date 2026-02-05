R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a c a s a è o r m a i u n p e s o p e r o l t r e 4 m i l i o n i d i f a m i g l i e i t a l i a n e . S o n o t a n t e l e p e r s o n e c o s t r e t t e a s p e n d e r e o l t r e i l 3 0 % d e l p r o p r i o r e d d i t o p e r l e s p e s e a b i t a t i v e e , p e r 1 , 5 m i l i o n i d i l o r o , q u e s t a s o g l i a s i t r a d u c e i n u n a c o n d i z i o n e d i d i s a g i o a b i t a t i v o g r a v e , c o n i l r i s c h i o c o n c r e t o d i m o r o s i t à " . C o s ì l ’ e u r o d e p u t a t a d e l P d I r e n e T i n a g l i , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e p e r l ’ e m e r g e n z a a b i t a t i v a a B r u x e l l e s i n t e r v e n e n d o a l l a c o n f e r e n z a “ L a c a s a è u n d i r i t t o “ i n c o r s o a l N a z a r e n o . " I l p r o b l e m a c a s a r i g u a r d a s e m p r e d i p i ù l a v o r a t o r i e l a v o r a t r i c i g i o v a n i c h e s p e s s o n o n r i e s c o n o a p e n s a r e a m e t t e r e s u f a m i g l i a a c a u s a d e l l ’ i n s i c u r e z z a e c o n o m i c a c h e l i b l o c c a . C ’ è i l t e m a d e l c e t o m e d i o c h e n o n c e l a f a p i ù , c o n s t i p e n d i d i v o r a t i d a l l ’ i n f l a z i o n e e c o s t i i n c r e s c i t a , q u i n d i è n e c e s s a r i a u n ’ a z i o n e p e r c a l m i e r a r e i p r e z z i a f a v o r e d i q u e l l a f a s c i a d i p o p o l a z i o n e c h e n o n h a i c r i t e r i p e r l e c a s e p o p o l a r i m a n o n r i e s c e a p e r m e t t e r a i g l i a f f i t t i d i m e r c a t o . C o m e l a s t o r i a d i E l e n a e G u i d o c h e m i h a n n o s c r i t t o d a M i l a n o e s t a n n o r i n u n c i a n d o a f a r e f i g l i , o p p u r e q u e l l a d i E l i s a , m a m m a s i n g l e c h e d a l l a p r o v i n c i a d i P o r d e n o n e r a c c o n t a d i n o n f a r c e l a p i ù a p a g a r e l ’ a f f i t t o e m a n t e n e r e d a s o l a i l s u o r a g a z z o . C i d o b b i a m o o c c u p a r e d i q u e s t e p e r s o n e c o n u n a s t r a t e g i a a d h o c c h e v a d a o l t r e l ’ e d i l i z i a p u b b l i c a ” . “ I l p r o b l e m a n o n r i g u a r d a s o l o l e g r a n d i c i t t à e l e t a n t i s s i m e t e s t i m o n i a n z e c h e s t o r i c e v e n d o c o m e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e H o u s l o d i c o n o b e n e . I l g o v e r n o M e l o n i s u q u e s t o p u n t o è c o m p l e t a m e n t e a s s e n t e c o n c e n t r a n d o s i s o l o s u u n a s i c u r e z z a c h e è p u r a m e n t e p o p u l i s t a q u a n d o i n v e c e è l ’ i n s i c u r e z z a a b i t a t i v a c h e d e v e e s s e r e g e s t i t a p e r n o n c r e a r e d i s a g i o s o c i a l e . S e r v e u n a s t r a t e g i a a m p i a c h e p r o v i a c o r r e g g e r e l e s t o r t u r e p r i c i p a l i d e l m e r c a t o e m e t t a i n c a m p o p r o g e t t i d i e d i l i z i a s o c i a l e a p r e z z i c a l m i e r a t i c h e r i c h i e d o n o u n a c o l l a b o r a z i o n e d e l p r i v a t o , s o t t o i l c o o r d i n a m e n t o e c o n u n r u o l o f o r t e d e l p u b b l i c o . B i s o g n a f a r c r e s c e r e i l t e r z o s e t t o r e , c o o p e r a t i v e e f o n d a z i o n i v a n n o c o i n v o l t e , n o n c ’ è s o l o i l p r i v a t o d e l l e g r a n d i s o c i e t à i m m o b i l i a r i . I n E u r o p a s t i a m o l a v o r a n d o p r o p r i o s u q u e s t o : c r e a r e l e c o n d i z i o n i p e r c o r r e g g e r e l e s t o r t u r e d e l m e r c a t o e s o s t e n e r e n u o v i m o d e l l i a b i t a t i v i ” .