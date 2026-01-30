M i l a n o , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - F i r m a t o i l p r i m o p r o t o c o l l o i n I t a l i a t r a l a P r o c u r a d i M i l a n o e l ' I n p s a s o s t e g n o d e l l a l e g a l i t à n e l m o n d o d e l l a v o r o . I l p r e s i d e n t e d e l l ' I s t i t u t o G a b r i e l e F a v a e i l p r o c u r a t o r e c a p o M a r c e l l o V i o l a h a n n o f i r m a t o l a c o n v e n z i o n e f i n a l i z z a t a " a p o t e n z i a r e l e a z i o n i d i p r e v e n z i o n e , r i c e r c a e r e p r e s s i o n e d e l l e v i o l a z i o n i e c o n o m i c o f i n a n z i a r i e n e l s e t t o r e d e l l a p r e v i d e n z a e d e l l ' a s s i s t e n z a " . U n u l t e r i o r e p a s s o a v a n t i n e l l a c o l l a b o r a z i o n e d o p o l e m o l t e p l i c i i n c h i e s t e - i n p a r t i c o l a r e n e l s e t t o r e d e l l a l o g i s t i c a e d e l l a m o d a - r i s p e t t o a l l e q u a l i s i s o n o g i à o t t e n u t e " o l t r e 8 0 m i l a p o s i z i o n i r e g o l a r i z z a t e " . L ' a c c o r d o , i l p r i m o d e l g e n e r e i n I t a l i a , r a f f o r z a u n m o d e l l o d i c o o p e r a z i o n e c h e c o n s e n t e s c a m b i i n f o r m a t i v i p i ù t e m p e s t i v i , p r o c e d u r e p i ù s i c u r e e u n c o o r d i n a m e n t o o p e r a t i v o p i ù e f f i c a c e n e l l e i r r e g o l a r i t à c h e i n c i d o n o s u l f u n z i o n a m e n t o d e l m e r c a t o d e l l a v o r o e s u l l a c o r r e t t e z z a d e l l e t u t e l e p r e v i d e n z i a l i . " Q u e s t a c o n v e n z i o n e c e r t i f i c a u n m o d e l l o v i r t u o s o , c o n l ' I n p s a b b i a m o l ' o b i e t t i v o c o m u n e d e l l a l e g a l i t à e o g g i c o n s o l i d i a m o l a n o s t r a c o l l a b o r a z i o n e " s p i e g a i l p r o c u r a t o r e c a p o V i o l a . I l p r o t o c o l l o " v a l e t t o c o m e u n u l t e r i o r e m a t t o n e a f a v o r e d e l l a l e g a l i t à , c o n t r o f e n o m e n i c o m e i l c a p o r a l a t o e i l l a v o r o n e r o . C o n q u e s t a f i r m a t u t e l i a m o i c i t t a d i n i e l a c o r r e t t e z z a d e i r a p p o r t i d i l a v o r o " s o t t o l i n e a i l p r e s i d e n t e d e l l ' I n p s , F a v a . L a f i r m a , a v v e n u t a i n P r o c u r a a M i l a n o , h a v i s t o l a p r e s e n z a d i A n t o n i o P o n e d i r e t t o r e G e n e r a l e v i c a r i o , A l e s s a n d r o R o m a n o , d i r e t t o r e c e n t r a l e i n t e r n a l a u d i t , r i s k m a n a g e m e n t , c o m p l i a n c e e a n t i f r o d e , M a u r o S a v i a n o , d i r e t t o r e d e l c o o r d i n a m e n t o M e t r o p o l i t a n o d i M i l a n o , E u g e n i o F u s c o e B r u n a A l b e r t i n i , s o s t i t u t i p r o c u r a t o r i d i M i l a n o . L e c o m u n i c a z i o n i i s t i t u z i o n a l i s a r a n n o v e i c o l a t e a t t r a v e r s o P o s t a e l e t t r o n i c a c e r t i f i c a t a e s t r u m e n t i d i g i t a l i c h e a s s i c u r a n o i n t e g r i t à e r i s e r v a t e z z a , m e n t r e i l P o r t a l e d e d i c a t o a l l e n o t i z i e d i r e a t o g a r a n t i r à u n t r a s f e r i m e n t o i m m e d i a t o d e l l e s e g n a l a z i o n i e m e r s e d u r a n t e l e a t t i v i t à d i c o n t r o l l o . L ' I s t i t u t o m e t t e r à a d i s p o s i z i o n e d e l l a P r o c u r a l e p r o p r i e s t r u t t u r e s p e c i a l i s t i c h e , " i m p e g n a t e n e l l a p r e v e n z i o n e e n e l l ’ i n d i v i d u a z i o n e d e i f e n o m e n i c h e a l t e r a n o i l m e r c a t o d e l l a v o r o e d a n n e g g i a n o i d i r i t t i d e i c i t t a d i n i e l e i m p r e s e c o r r e t t e " . L a P r o c u r a " p o t r à r i c h i e d e r e a p p r o f o n d i m e n t i i s t r u t t o r i e v a l u t a r e i n i z i a t i v e c o n g i u n t e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i a s s i c u r a r e u n p r e s i d i o d i l e g a l i t à s o l i d o e c o e r e n t e . L a c o n v e n z i o n e p r e v e d e i n c o n t r i p e r i o d i c i p e r m o n i t o r a r e l ’ e v o l u z i o n e d e i f e n o m e n i e d e f i n i r e s t r a t e g i e c o n d i v i s e , n e l l a c o n s a p e v o l e z z a c h e l a t u t e l a d e l s i s t e m a p r e v i d e n z i a l e e d e l l a v o r o r e g o l a r e r a p p r e s e n t a u n i n t e r e s s e p r i m a r i o d e l l o S t a t o " .