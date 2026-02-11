O t t a w a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l s o s p e t t a t o d e l l a s p a r a t o r i a d i T u m b l e r R i d g e , c h e h a c a u s a t o n o v e m o r t i n e l C a n a d a o c c i d e n t a l e , è u n a d o n n a t r a n s g e n d e r d i 1 8 a n n i , c h e h a a n c h e s p a r a t o a l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e . L o h a n n o d i c h i a r a t o i s e r v i z i d i p o l i z i a d u r a n t e u n a c o n f e r e n z a s t a m p a . A l l ' a r r i v o d e l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e s u l l u o g o d e l l a s t r a g e i n u n a s c u o l a m e d i a - s u p e r i o r e , “ s o n o s t a t i s p a r a t i c o l p i d i a r m a d a f u o c o n e l l a l o r o d i r e z i o n e ” d a q u e s t a p e r s o n a , n a t a d i s e s s o m a s c h i l e , h a s p i e g a t o i l v i c e c o m m i s s a r i o d e l l a R o y a l C a n a d i a n M o u n t e d P o l i c e , D w a y n e M c D o n a l d . H a i n o l t r e u c c i s o s u a m a d r e e s u o f r a t e l l o , h a a g g i u n t o .