ALLUMIERE - Grave incidente sulla Braccianese Claudia circa un'ora fa. Per cause in corso di accertamento un furgone Iveco con due persone a bordo, nel tratto tra La Bianca e Tramontana ha perso il controllo, ribaltandosi su un fianco. Alcuni passanti hanno dato l'allarme e sul posto sono giunti immediatamente i Carabinieri e i Vigili del fuoco.

Compresa la gravità dell'accaduto, in zona Vaccareccia è stato richiesto l'intervento di un elicottero del 118 che ha provveduto a trasportare il ferito più grave al policlinico Gemelli di Roma. L'altro è stato ricoverato all'ospedale San Paolo. (SEGUE)