R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I n b o c c a a l l u p o a l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e C a m p a n i a R o b e r t o F i c o : a v r à u n c o m p i t o c o m p l e s s o , a u s p i c h i a m o c h e p o s s a s v o l g e r l o a l m e g l i o n e l l ' i n t e r e s s e p r i o r i t a r i o d e i c i t t a d i n i c a m p a n i . D a p a r t e n o s t r a a v r à l e a l t à e s u p p o r t o . A b b i a m o f a t t o u n a s c e l t a e s i a m o n e l l a m a g g i o r a n z a c h e l o s o s t i e n e i n m a n i e r a s a l d a e c o n v i n t a . Q u a l c h e d i v e r g e n z a d i o p i n i o n e s u l l a c o m p o s i z i o n e d e l l a G i u n t a n o n i n f i c i a l a l e a l t à p o l i t i c a n e i s u o i c o n f r o n t i . A l t r i n o n s o n o s t a t i c o s ì s i n c e r i c o n n o i . M a s i a m o c o n F i c o e - c o m e q u e l l a m a s s i m a l a t i n a r e c i t a - q u i r e s t e r e m o b e n i s s i m o . A l n u o v o p r e s i d e n t e f o r m u l o g l i a u g u r i d i b u o n l a v o r o " . L o s c r i v e i l s i n d a c o d i B e n e v e n t o C l e m e n t e M a s t e l l a n e l g i o r n o d e l l ' i n s e g n a m e n t o d e l n e o p r e s i d e n t e c a m p a n o .