R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " H o a v u t o l ' o n o r e d i e n t r a r e a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i a 2 5 a n n i , d i e s s e r e c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i e p o r t a v o c o n m e e h o p o r t a t o c o n m e t a n t i s o g n i e t a n t o e n t u s i a s m o e u n a c o n s a p e v o l e z z a f i n d a l l ' i n i z i o . U n a c o n s a p e v o l e z z a c h e m i è r i m a s t a t u t t ' o r a . Q u e l l a c h e l a p o l i t i c a r a p p r e s e n t i u n o s t r u m e n t o s t r a o r d i n a r i o p e r c a m b i a r e l e c o s e . L a c o n s a p e v o l e z z a c h e u n o n o n v a l e u n o , m a v a l e n e l l a m i s u r a i n c u i è i n g r a d o d i p o r t a r e q u a l c o s a d i b u o n o n e l l a s o c i e t à . S a r ò a n c o r a q u i , i n q u e s t ' A u l a , i n q u e s t o p a l a z z o , a f a r e g l i i n t e r e s s i d e l m i o t e r r i t o r i o , d e l V e n e t o p e r i l t r a m i t e d e i n o s t r i r a p p r e s e n t a n t i p a r l a m e n t a r i " . L o h a a f f e r m a t o i l n e o e l e t t o p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e V e n e t o , A l b e r t o S t e f a n i , d o p o l e d i m i s s i o n i p e r i n c o m p a t i b i l i t à d a d e p u t a t o . " N o n s a r à - h a a g g i u n t o - u n V e n e t o c h e s i c h i u d e i n s e s t e s s o , s a r à u n V e n e t o c h e h a v o g l i a d i g u a r d a r e a v a n t i e c h e h a v o g l i a d i c o n f r o n t a r s i a t e s t a a l t a c o n t u t t i c o l o r o c h e a l i v e l l o n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e p o t r a n n o d a r e q u a l c o s a i n p i ù a l l a n o s t r a R e g i o n e . T o r n e r ò q u i d a p r e s i d e n t e a f a r e g l i i n t e r e s s i d e l l a m i a c o m u n i t à e d e l n o s t r o t e r r i t o r i o . M a s o p r a t t u t t o l o f a r ò c o n l a s t e s s a p a s s i o n e d i s e m p r e e l o t t e r ò p e r c h é c i p o s s o n o e s s e r e a l t r i v e n t i c i n q u e n n i , n o n i m p o r t a s e s i a n o , s e s a r a n n o d i d e s t r a o d i s i n i s t r a , m a a l t r i v e n t i c i n q u e n n i c h e p o t r a n n o v a r c a r e l a s o g l i a d i M o n t e c i t o r i o c o n l o s t e s s o e n t u s i a s m o e c o n l o s t e s s o o r g o g l i o n e i c o n f r o n t i d e l l e r i s p e t t i v e o r i g i n i c h e h o a v u t o i o e c h e h o i o " . " Q u e s t o è q u e l l o c h e c o n t a . E c r e d o c h e l ' i m p o r t a n z a d e l l ' o r g o g l i o d e l l e p r o p r i e o r i g i n i e d e l l a p r o p r i a t e r r a , c o s ì c o m e s o n o o r g o g l i o s o i o d e l l e m i e o r i g i n i v e n e t e , r a p p r e s e n t i u n v a l o r e a g g i u n t o c h e q u i d e n t r o v a t u t e l a t o , v a p r e s e r v a t o e r a p p r e s e n t a u n m o t o r e d i s v i l u p p o p a r l a m e n t a r e i m p o r t a n t e . S o n o o r g o g l i o s o - h a c o n c l u s o S t e f a n i - d i e s s e r e v e n e t o , s o n o o r g o g l i o s o d i a p p a r t e n e r e a d u n a t e r r a d i p a c e e l a b o r i o s i t à . S o n o o r g o g l i o s o d i a p p a r t e n e r e a u n a s t o r i a m i l l e n a r i a c h e è r a p p r e s e n t a t a d a l l a m i a r e g i o n e e s o p r a t t u t t o a d u n f u t u r o c h e è t u t t o d a s c r i v e r e i n s i e m e . P e r m e t t e t e m i d i c o n c l u d e r e l ' u l t i m o i n t e r v e n t o p a r l a m e n t a r e : E v v i v a i l V e n e t o , v i v a S a n M a r c o ! "